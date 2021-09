Reworks-firman kauppa luo Suomeen lisää pelimiljonäärejä: ”Meillä on mahdollisuus tehdä vielä lisää rahaa”

Reworks-yhtiön myynti Playtikalle tuo rahaa myös yhtiön henkilöstölle.

Reworks on tunnettu Redecor-pelistään, jossa pelaajat voivat sisustaa koteja.

Peliyhtiö Reworksin kauppa israelilaiselle Playtikalle synnyttää Suomeen todennäköisesti taas muutaman pelialan miljonäärin. Playtika osti 400 miljoonalla dollarilla eli noin 340 miljoonalla eurolla 80 prosenttia Reworks-peliyhtiön osakekannasta.

Reworks on tunnettu Redecor-pelistään, jossa pelaajat voivat sisustaa koteja. Noin 35 henkeä työllistävän Reworksin osto on Playtikan tähän mennessä suurin yritysosto.

Ennen kauppaa yhtiön suurin yksittäinen omistaja oli pääomasijoitusrahasto EQT Ventures, joka yhdessä suomalaisen pelialan rahaston Play Venturesin sekä sijoitusyhtiö Big Betsin kanssa omistaa hieman alle puolet yhtiön osakekannasta. Loput osakkeet omistaa henkilöstö ja kolme perustajajäsentä, joilla on yhtiöstä muita suuremmat omistusosuudet. Reworksin perustajia ovat esimerkiksi toimitusjohtaja Ilkka Teppo, teknologiajohtaja Jarno Heikkinen sekä sisältöteknologiajohtaja Aaro Väänänen.

– Kyllähän kyseessä tietysti ovat isot rahat, myöntää toimitusjohtaja Teppo.

– Meille tietysti iso juttu oli se, että saimme kehitettyä pelin, josta ihmiset tykkää. Se on ollut meidän isoin saavutuksemme, mistä olemme olleet todella ylpeitä. Totta kai on mahtavaa, että iso joukko ihmisiä, eli meidän työntekijät pystyvät siitä henkilökohtaisesti taloudellisesti hyötymään.

Tepon mukaan edessä on kuitenkin vielä iso urakka, että pelistä saataisiin maailmanlaajuinen ja kestävä menestystarina.

– Siinä meillä on mahdollisuus tehdä henkilökohtaisesti vielä lisää rahaa osana tätä sopimusta. On meille hauska haaste, jos pystyisimme tähän design ja home entertainment -luokkaan tekemään Supercellin tapaisen menestyksen. Siitä ne kiksit tulee.

Sopimuksen mukaan Playtika voi ostaa loput Reworksin osakekannasta 200 miljoonalla dollarilla eli noin 170 miljoonalla eurolla vuonna 2023, jos Reworksin tulos saavuttaa sovitun tason. Kauppahinta voi kuitenkin jäädä vain yhteen dollariin, jos pelin suosio romahtaa.

Rahan lisäksi kauppaan vaikuttivat teknologia ja markkinointiresurssit. Playtikalla oli valmiina tekniikkaa, jota Reworks arvioi tarvitsevansa Redecor-pelinsä kehittämiseen.

– Suurin on pelien liveoperointiteknologia, eli pystytään tarjoamaan eri käyttäjäsegmenteille oikeaan aikaan sen tyyppistä sisältöä, eli on enemmän segmentoitua, siinähän Playtika on huippu, kertoo Teppo.

– Heillä on myös hyvät markkinoinnin resurssit ja teknologiat. Se on tärkeä osa alaa ja muuttunut paljon tänä vuonna. Heillä on myös pelien ekonomiaan (esimerkiksi pelin sisäisten tuotteiden ostamiseen) liittyvää teknologiaa.

Tepon mukaan Reworksissä harkittiin myös jatkamista yksin tai kumppanin kanssa yhtiön kasvattamiseksi ”seuraavalle tasolle”. Tällöin yksi määränpää olisi ollut yhtiön listaaminen pörssiin, jolloin sijoittajat olisivat voineet saada rahansa takaisin.

– Pelin kehittäminen ja markkinointi vaatii kuitenkin aika paljon resursseja ja teknologiaa, ja sen takia tulimme siihen päätökseen, että meidän kannalta on parempi keskittyä siihen, missä meillä on paljon osaamista, eli pelin luovaan kehittämiseen, Teppo sanoo.

Playtika oli tehnyt ostotunnusteluja jo aiemmin. Tepon mukaan alan monet suuret pörssiyhtiöt etsivät nyt jatkuvasti mahdollisuuksia laajentua ja kasvaa.

– Olemme jutelleet heidän kanssaan jo pitkän aikaa, eli ei tämä sinänsä mikään uusi juttu ollut. Tunsimme toisemme piemmän ajan takaa jo silloin, kun sanoimme, että meitä kiinnostaisi keskustella kaupasta, Teppo kertoo.

Tepon mukaan kauppaan Playtikan kanssa vaikuttivat israelilaisyhtiön aiemmat näytöt ostamiensa yritysten kehittämisessä. Playtika oli tullut tutuksi myös siksi, että se osti vuonna 2019 suomalaisen Seriously-peliyhtiön.

– He ovat pystyneet viemään Seriouslyä eteenpäin. Samoin he ovat pystyneet kehittämään edellisten yrityshankintojen kanssa isoja, pitkäaikaisia ja tuottavia pelejä. Paljon apua saatiin myös Seriouslyn toimitusjohtajalta Petri Järvilehdolta.

Reworks jatkaa Playtikan alla itsenäisenä pelinkehittäjänä. Lähiajan tavoitteena on Redecor-pelin kehittäminen edelleen ja Playtikalta saatujen tekniikoiden soveltaminen peliin. Mitään aikataulua Redecor-pelin muutoksille Teppo ei kuitenkaan vielä pysty sanomaan.