Vuokralainen kasasi asuntoonsa valtavat määrät roinaa ja sai häädön – hovioikeus kumosi aiemman ratkaisun

Kuvat sotkuisesta asunnosta eivät vakuuttaneet käräjäoikeutta, mutta hovioikeus oli eri mieltä.

Vuokralainen sai häädön kerättyään asuntonsa täyteen tavaraa, joka vaaransi kerrostalon asukkaiden paloturvallisuuden ja terveyden.

Helsingin kaupungin omistama vuokrataloyhtiö vei häätöä koskevan riidan Helsingin hovioikeuteen, sillä käräjäoikeus hylkäsi yhtiön nostaman kanteen, koska paloturvallisuudesta ei ollut palotarkastusviranomaisten lausuntoa. Oli vain isännöitsijän näkemys asiasta ja nippu valokuvia tavaroita pullistelevista huoneista.

Käräjäoikeuden mielestä asukas ei ollut rikkonut myöskään terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi annettuja määräyksiä.

Hovioikeus näki asian toisin. Sen mielestä isännöitsijä pystyy ilman viranomaisten käyntiäkin arvioimaan mahdollisen palovaaran. Hovioikeus kumosi tällä viikolla käräjäoikeuden ratkaisun. Hovioikeus totesi, että suuren tavaramäärän säilyttäminen asunnossa ei ole huoneiston asianmukaista hoitoa, ja asukkaalla on edessä häätö.

Asunto oli ollut saman vuokralaisen käytössä lähes 20 vuotta. Noin kolme ja puoli vuotta sitten asunnon huono hoito nousi esille.

Yhtiö antoi asukkaalle useita viikkoja aikaa siivota huoneistoa ennen asunnossa tehtävää tarkastuskäyntiä.

Tarkastuskäynnillä huoneisto oli turvoksissa tavaramäärästä. Asukas myönsi harrastaneensa keräilyä, joka oli ajoittain ryöstäytynyt hallinnasta.

Tavaraa oli niin paljon, ettei yhtä ovea saatu edes auki. Asunnon siivoaminen oli paikalla käyneiden mielestä mahdotonta, sillä lattiaa ei tavarapaljouden alta juuri näkynyt.

Lieden päällinen oli täynnä monenlaista tavaraa, mistä osapuolten välillä käytiin sananvaihtoa. Asukas ei ollut tavaroista huolissaan, koska hänen mielestään metalliastioista ei ole palovaaraa.

Yhtiö antoi asukkaalle runsaasti aikaa siivota paikat. Seuraava tarkastuskäynti tehtiin vasta puolen vuoden kuluttua. Tavaravuori oli pysynyt samoissa mitoissa kuin edelliselläkin käynnillä. Samalla asukkaalle ilmoitettiin mahdollisesta vuokrasopimuksen purkamisesta, jonka yhtiö toteuttikin muutama kuukausi myöhemmin,

Yhtiö tilasi raivaussiivouksen, koska asuntoa ei ollut siivottu. Asukas kertoi passiivisuutensa syyksi sairautensa.

Helsingin käräjäoikeus käsitteli yhtiön kanteen kaksi vuotta sitten. Yhtiö perusteli häätöratkaisua asunnon siivottomuudella ja tavaramäärän aiheuttamalla paloturvallisuusriskillä.

Vuokralainen vaati kanteen kumoamista. Hän kertoi tyhjentäneensä asuntoa ylimääräisestä tavarasta ystäviensä kanssa.

Raivaussiivouksesta oli tullut sanomista, koska asukkaan omaisuutta oli vaurioitunut ja kadonnut ja hän käski lopettamaan siivouksen.

Oikeudessa oli isännöitsijän ottamia valokuvia tavararöykkiöistä ja vuokralaisen ottamia kuvia huoneista, joista oli jonkin verran viety tavaraa pois. Isännöitsijän kuvat oli otettu asunnosta neljännen tarkastuskerran jälkeen.

Käräjäoikeuden mielestä vuokrasopimusta ei voitu purkaa sillä perustella, että palokuorma oli asukkaan omien toimien vuoksi ylittynyt.

Oikeus muistutti, etteivät palotarkastusviranomaiset olleet asuntoa tarkastaneet. Isännöitsijän ja asukasneuvojan tekemiä havaintoja asunnon palokuormasta oikeus ei pitänyt riittävänä näyttönä palovaarasta. Oikeus piti lisäksi kohtuuttomana vuokrasopimuksen irtisanomista asukkaan terveydentilan vuoksi ja hylkäsi yhtiön nostaman kanteen.

Vuokranantaja sai valitusluvan Helsingin hovioikeudelta, joka kumosi käräjäoikeuden ratkaisun yksimielisesti.

Hovioikeuden mielestä ei ollut syytä epäillä, etteikö isännöitsijä pystynyt ilman terveys- ja paloviranomaisten käyntiäkin arvioimaan tavaroiden aiheuttamaa riskiä paloturvallisuudelle.

Hovioikeus piti uskottavana, että iso tavaramäärä saattoi vaikeuttaa vesivahinkojen, patterivuotojen ja tuhoeläinten havaitsemista ajoissa ja niillä oli vaikutusta talossa asuvien turvallisuudelle.

Hovioikeuden ratkaisun mukaan vuokrayhtiöllä oli oikeus purkaa vuokrasopimus, ja se hyväksyi kanteen.

Asukkaan on muutettava pois huoneistosta häädön vuoksi. Hänen on maksettava vuokrataloyhtiön oikeuskuluja yhteensä noin 4 000 euroa. Summa on noin kolmasosa yhtiön oikeuskuluista.