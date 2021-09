Finnwatch selvitti: Näin Carunan verovälttely voi yhä jatkua

Suurimpien sähkönsiirtoyhtiöiden verovälttely on maksanut Suomelle 100 miljoonaa euroa vuosina 2015–2020.

Suomi menetti edelleen viime vuonna kymmenen miljoonaa euroa verotuloja sähkönsiirtoyhtiö Carunan verosuunnittelun takia.

Kyse on niin kutsutusta tasevapautuksesta, jota yhtiö on hyödyntänyt verosuunnittelussa. Tasevapautus liittyy elinkeinoverolakiin sisältyvään korkovähennysrajoitukseen.

Sen tehtävänä on kitkeä yritysten ulkomaille suuntautuvaa voitonsiirtoa, mutta puutteiden vuoksi ne eivät järjestön mukaan estä tehokkaasti verovälttelyä.

Näin arvioi kansalaisjärjestö Finnwatchin uusi selvitys, jonka tekijänä on järjestön veroasiantuntija Saara Hietanen.

” Hallitus on luvannut toimia korkovähennysrajoitusten korjaamiseksi.

Tasevapautus on poikkeussäännös, jonka nojalla yritys voi vapautua kokonaan korkovähennysrajoituksilta. Caruna hyödyntää edelleen aukkoa.

Tasevapautuksen nojalla Caruna saa vähennettyä verotuksessa omistajilleen maksamansa korot, jotka yltävät vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin.

Korkoihin perustuvalla verosuunnittelulla yhtiö siirtää voitot veroparatiisina tunnettuun Hollantiin, minimoiden näin Suomeen maksettavan yhteisöveron, Finnwatch kertoi.

Vuosi sitten järjestö paljasti suurimpien sähkönsiirtoyhtiöiden verovälttelyn maksaneen Suomelle 90 miljoonaa euroa vuosien 2015–2019 aikana. Nyt summa on siis sata miljoonaa euroa.

Isoilla yhtiöillä matala omavaraisuus

Carunan lisäksi Finnwatchin selvityksessä tarkasteltiin siirtoyhtiö Elenian rahoitusjärjestelyjä.

Kummankaan konsernin rahoitusrakenteessa ei vaikuta tapahtuneen isoja muutoksia viime vuonna: Carunan omavaraisuusaste oli edellisten vuosien tasolla ja Eleniassa laskenut entisestään.

Pieni omavaraisuusaste tarkoittaa sitä, että konsernin toiminta on rahoitettu pitkälti velkarahalla eikä yrityksen omalla pääomalla.

Tätä verosuunnittelun muotoa kutsutaan alikapitalisoinniksi, ja sen tavoitteena on hyödyntää maksimaalisesti korkokulujen verovähennyskelpoisuutta.

Yhtiöiden itsensä mukaan velkaisen pääomarakenteen ja siitä seuraavien isojen rahoituskulujen syynä on toimialan pääomaintensiivisyys. Kalliit verkkoinvestoinnit vaativat paljon pääomia, mistä johtuen velkarahaa tarvitaan muita toimialoja enemmän.

Elenian operatiiviset yhtiöt ovat luopuneet aiemmin verosuunnittelussa käytetyistä konsernin sisäisistä lainoista.

Konsernissa tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Elenialla on sen sijaan entistä laajemmat mahdollisuudet hyödyntää korkovähennysrajoitusten heikkouksia tulevaisuudessa. Elenian mukaan sillä ei ole suunnitelmissa soveltaa tasevapautusta.

Hietasen mukaan jatkossa olisi kiinnostavaa selvittää, millaisia järjestelyitä muilla siirtoyhtiöillä on. Tutkiminen on kuitenkin työlästä, ja resurssit on siksi toistaiseksi kohdistettu näihin kahteen yhtiöön.

Niillä on yksityinen omistuspohja ja isot markkinaosuudet.

Verovälttely on laillista niin kauan kuin sen mahdollistava lainsäädäntö korjataan. Järjestö vaatii hallitukselta toimia korkovähennysrajoitusten korjaamiseksi tulevassa budjettiriihessä. Hallitus on luvannut toimia korkovähennysrajoitusten korjaamiseksi, Hietanen sanoi.

