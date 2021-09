Tällaista on nyt meno Viron ja Latvian rajalla – vantaalainen Mika haki tuliaiset Super Alkosta

Uskaltaako Viroon jo matkustaa?

Tallinna

Virossa koronatilanne heikkeni helmi–maaliskuussa niin pahaksi, että valtiojohto joutui asettamaan koko maan sulkutilaan. Samalla Suomi sulki Viron-rajansa, jonka avaamisen hitaudesta väännettiin kesällä julkisuudessa jopa pääministeritasolla.

Sittemmin koronatartuntojen määrä on Virossa pudonnut jo Suomea alhaisemmaksi. 2. elokuuta alkaen Viro ryhtyi vaatimaan Suomesta saapuvilta matkustajilta todistusta täydestä rokotussarjasta, aiemmin sairastetusta taudista tai tuoreesta koronatestituloksesta, jonka voi saada myös maahantulon yhteydessä.

Matkailun vapautumisesta huolimatta vasta harvat suomalaiset ovat löytäneet tiensä takaisin Viroon. Taloussanomat vieraili alkuviikosta Tallinnassa, jossa matkailu- ja ravintola-alan toimijat vahvistivat suomalaisasiakkaiden määrän olevan jopa alle kymmenesosa normaalista.

Entä pääkaupungin ulkopuolella? Latvian puolella Ainazissa Tallinnan ja Riian välisen valtatien varressa sijaitseva Super Alkon myymälä on kuulunut autolla Virossa ja Baltiassa matkaavien suomalaisten suosittuihin pysähdyspaikkoihin. Tiistaipäivänä myymälän parkkipaikalla on vain muutama auto, ja paikassa pysähtyvien joukossa Suomen rekisterikilvet ovat selvässä vähemmistössä.

Harvoja suomalaiskilvissä olevia autoja Ainazin Superalkon pihalla oli Mika Miettisen ja Ruth Galanin matkailuauto.

Harvoihin suomalaisiin asiakkaisiin lukeutuvat vantaalaiset Mika Miettinen ja Ruth Galan ovat pysähtyneet Ainazissa hakemaan tuliaisia palatessaan kahden viikon Baltian-reissultaan. Miettinen kertoo kaksikon käyneen Liettuassa saakka ja yöpyneen aiemmin tänä vuonna hankitussa matkailuautossa leirintäalueilla.

– Suomalaisia on tullut vastaan muutamia, mutta pääosin täällä näkee saksalaisia. Asuntoautoja tulee tosi vähän vastaan, Miettinen kuvailee.

Baltiassa asuntoautollaan kierrelleet Mika Miettinen ja Ruth Galan kertovat välttäneensä pahimipia ruuhkia esimerkiksi ravintoloissa.

Useimpien muiden suomalaisten tapaan myös heidän ulkomaanmatkansa ovat jääneet vähiin pandemian aikana. Matkustaminen on tuntunut melko turvalliselta.

– Totta kai matkustamisen turvallisuus vähän epäilytti, mutta tuossa autossa pystyy olemaan aika hyvin omassa kuplassa. Emännän kanssa kun tässä ollaan, niin yökerhot ja muut sellaiset jäävät muutenkin aika vähälle. Parissa kauppahallissa ehkä tuntui, että on vähän liikaa ruuhkaa, Miettinen sanoo.

Virossa ravintolat ovat viime viikosta lähtien pyytäneet asiakkailtaan todistusta koronarokotteesta tai negatiivisesta testituloksesta. Miettinen kertoo pariskunnan vältelleen täysiä ravintoloita tästä huolimatta.

– Esimerkiksi Tartossa oli muutama hyvännäköinen ravintola, mutta ne olivat niin nuijalla täyteen lyötyjä, että tingimme sen takia vähän laadusta, hän toteaa.

– Eihän sitä koronaa olisi mukava saada. Meillä on kyllä molemmilla molemmat rokotteet otettuina.

Viron ja Latvian rajalla Ainazissa sijaitsevan Super Alko -myymälän parkkipaikalla oli tiistaipäivänä rauhallista.

Osan öistä hotelleissa puolisonsa kanssa nukkunut Miettinen sanoo majoittumisen tuntuneen varsin turvalliselta, vaikka hotelliaamiaisella käyminen hieman epäilytti. Rokotetodistuksia on hänen mukaansa kysytty Virossa varsin ahkerasti, Liettuassa ei niinkään paljon.

– Ottaisin tämän kyllä mielelläni käyttöön myös Suomessa. Menisin ilomielin ravintolaan jossa asiakkailta kysyttäisiin koronapassia.

Koronatilanteen ollessa pahimmillaan Viro joutui palauttamaan hetkeksi rajatarkastukset, mutta nyt Latvian puolelle pääsee ilman pysähdystä. Viron puolelle palatessa poliisi pyytää avaamaan auton takakontin, joka liittynee enemmän Liettuan ja Valko-Venäjän rajan pakolaistilanteeseen kuin koronaan.

Liga Bilzenan mukaan Super Alkon myymälä Latvian ja Viron rajalla toipuu vähitellen koronakriisin aiheuttamasta asiakaskadosta.

Super Alkon liikkeessä rajojen sulkeminen luonnollisesti romahdutti myynnin hetkellisesti, mutta nyt tilanne on palailemassa normaaliksi. Myös täällä ostoksille pääsee vain maskin ja rokotuspassin kanssa.

– En osaa kertoa lukuja suomalaisten asiakkaiden määristä, mutta olemme toipumassa ja menossa askel askeleelta parempaan suuntaan, sanoo liikkeen johtajan sihteeri Liga Bilzena.

Tallinnassa, hiljattain avatussa Rotermanni-korttelissa sijaitsevan Flamm-ravintolan terassilla, turkulainen Henna Mikkilä kertoo palanneensa juuri miehensä kanssa kahden viikon kierrokselta Itä- ja Etelä-Virosta.

– En enää oikein keksi, miksi tänne ei voisi tulla, kunhan vain pitää ajatukset kasassa ihan kuin Suomessakin. Minusta tänne voi tulla jo ihan turvallisesti, suosittua Sooloilua-nimistä Tallinnan matkablogia pitävä Mikkilä sanoo.

Suomalaisille tutun keskiaikaisen Olde Hansa -ravintolan vetäjä Auri Hakomaa arvosteli Taloussanomien haastattelussa voimakkaasti Suomen hallitusta matkustajien pelottelusta ja kotimaanmatkailun suosimisesta esimerkiksi Tallinnan kustannuksella.

Mikkilä on osittain samaa mieltä.

– Ulkomaanmatkailua on minun mielestäni demonisoitu. On jopa tullut mieleen, että tämä on sisäpolitiikkaa, että halutaan pitää suomalaiset matkustamassa Suomessa ja jättämässä rahansa sinne. Jos näin on, se on toisaalta ihan ymmärrettävää.

Tallinna-aiheista blogia pitävä Henna Mikkilä pitää Viron-matkailua jo turvallisena, kunhan pitää järjen mukana samalla tavalla kuin Suomessa.

Virossa ja erityisesti Tallinnassa odotetaan nyt hartaasti suomalaisturistien paluuta. Osa ravintoloista tarjoaa mahdollisuutta koronan pikatestin tekoon paikan päällä, mutta rokotepassin kanssa matkustaminen on paljon helpompaa.

Mikkilä kehottaa matkalle lähteviä myös miettimään, voiko mahdollisesti altistumisia aiheuttavia tilanteita välttää omalla toiminnalla.

– Onko esimerkiksi pakko mennä sinne baariin istumaan? Täällä voi myös keskittyä nähtävyyksien katselemiseen ja terassilla syömiseen, tai tilata vaikka se ruoka hotelliin, hän neuvoo.