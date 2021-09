Oululaisyhtiö löysi nigerialaisen Ignatiuksen Facebookista – vuotta myöhemmin dronelahjakkuus muutti Ouluun

Oli ihan shokki, kun minua pyydettiin muuttamaan Suomeen, Ignatius Asabor kertoo. Nyt 22-vuotias on iloisesti yllättynyt uudesta asuinpaikastaan.

Nigerialainen dronepilotti Ignatius Asabor rakenteli lennokkeja vielä kesällä kotimaassaan. Elokuussa hän pakkasi laukkunsa ja matkusti kauas pohjoiseen, Ouluun.

Oululaisen start up-yrityksen Radain tiloissa lennokkien parissa häärivä 22-vuotias mies on iloisesti yllättynyt uudesta asuinpaikastaan.

– Tämä on ehdottomasti paras paikka, missä olen ollut, vaikka tullessa oli kolea sää, hän sanoo silmät loistaen.

Kolea sää tarkoittaa tässä tapauksessa yli 20 asteen lämpötilaa. Asabor on pitänyt varmuuden vuoksi pipoa päässään sisälläkin.

Lauri Maalismaa, Ignatius Asabor ja Ari Saartenoja kokoavat mineraalien ja malmien etsinnässä käytettävää lennokkia.

Asaborin kotikaupunki on Utagba Ogbe Kwale, joka sijaitsee Nigerian länsiosassa. Kaupungissa on noin 176 000 asukasta.

Nyt hän työskentelee 2013 perustetussa yrityksessä, joka tarjoaa mittauspalveluita kaivos- ja malminetsintäyhtiöille. Radai löysi nigerialaisen työntekijän sosiaalisen median kautta.

– Radain pilotti Lauri Maalismaa mainitsi nähneensä Facebookissa yhden nigerialaisen nuoren miehen, joka rakenteli omia droneja ja vaikutti muutenkin varsin pätevältä. Otimme yhteyttä kaveriin. Tästä alkoi noin vuoden kestävä kommunikointi, joka päätyi hänen saapumiseensa Ouluun elokuussa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Ari Saartenoja.

Asabor kertoo yllättyneensä suomalaisten yhteydenotosta.

– Oli ihan shokki, kun minua pyydettiin muuttamaan Suomeen. Aion tutustua paikkaan hyvin. Nyt opiskelen työpaikan sääntöjä, tutustun yritykseen ja työkavereihin. Miten valtavasti täällä on työkaluja, koneita ja koneiden osia, hän ihmettelee.

22-vuotias Ignatius Asabor on rakentanut lennokkeja romuista kotonaan Nigeriassa.

Nuoren lahjakkuuden palkkaaminen Suomeen on saanut runsaasti julkisuutta Nigeriassa ja koko maanosassa. Saartenoja kertookin saaneensa runsaasti yhteydenottoja, yhteistyötarjouksia ja sijoittajaehdokkaita Afrikasta.

Radai oli jo aikaisemmin tehnyt Nigerian suuntaan yhteistyötä kanadalaisen yhtiön kanssa. Tarkoituksena oli toteuttaa ensimmäinen mittausprojekti Nigeriassa vuonna 2019, mutta hanke kaatui monenlaisiin ongelmiin.

– Alueella oli levottomat olot ja riskejä oli liikaa. Haasteiden seurauksena syntyi kuitenkin ajatus kouluttaa paikallisia ihmisiä käyttämään laitteistojamme. Sekin ajatus osoittautui vaikeaksi toteuttaa. Etäyhteyksin toteutettavat koulutukset eivät tuottaneet tulosta.

Ignatius ei ole saanut itse tekemiään lennokkeja tuotua Suomeen.

Ignatiuksen erikoisalaa ovat lentolaitteiden rakentelu ja erilainen innovointi.

– Hänellä on kattavasti uusia ajatuksia ja ideoita. Ja mikä tärkeintä, hänellä on intoa ja osaamista ryhtyä toteuttamaan ideoitaan, toimitusjohtaja kiittelee.

Saartenojan mukaan Asabor yleensä saa myös ideansa toteutettua toimiviksi laitteiksi. Hyvänä esimerkkinä hän mainitsee miehen rakentaman Crop Dusterin. Se on lentolaite, joka kykenee suihkuttamaan pelloille lannoitetta.

– Laite on varsin monipuolinen ja se on vaatinut pitkän tuotekehitystyön, jotta lastentaudit on saatu kitkettyä pois.

Dronepilotin kotikaupunki on 176 000 asukkaan Utagba Ogbe Kwale.

Nigerialaisen dronepilotin saaminen Suomeen ja Ouluun on vienyt vuoden verran. Saartenojan mukaan työluvan ja muiden asiakirjojen papereiden valmiiksi saaminen sujui kuitenkin vaivattomasti.

– Toki muutamia haasteita ilmeni, mutta loppujen lopuksi yllättävän jouhevasti asia eteni. Asian edistämisessä auttoi hyvin Nigeriassa toimiva Suomen suurlähetystö Abujassa, josta saimme neuvoa ja apua, kiitokset siitä Jyrki Pulkkiselle.

Työntekijän rekrytointi Afrikasta sisältää aina omat riskinsä, sillä byrokratian lisäksi on otettava huomioon kulttuurierot. Riskejä pienentää Saartenojan mielestä huomattavasti se, että kaikki asiaan kuuluvat henkilöt ovat omistautuneita asiaan ja haluavat kehittää liiketoimintaa, laitteita ja prosesseja eteenpäin.

– Tällöin kulttuurierot ja muut koulutustaustaan sekä elämänkokemuksiin liittyvät erot eivät näyttele niin suurta osaa - ainakin uskoisin niin.

Radain tarkoituksena on kouluttaa Asabor, jonka jälkeen hän voi palata Afrikkaan. Koulutetun työntekijän kautta yritys saa aiempaa paremmin jalansijaa mantereella.

– Pitää mennä sinne missä asiakkaat ovat ja Afrikassa on kaivosyhtiöitä. Ensimmäinen tiimi on tarkoitus perustaa Sambiaan, Saartenoja kertoo.