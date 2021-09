Suomalaistislaamo kehitti viinattoman viinan

The Helsinki Distilling Company kertoo kehittäneensä kirkkaan alkoholittoman tisleen. Taustalla on alkoholittomien juomien suosion kasvu.

The Helsinki Distilling Company alkaa myydä ”viinatonta viinaa”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Kyse on kirkkaasta alkoholittomasta tisleestä, jota voi yhtiön mukaan käyttää ginin tapaan juomasekoituksiin.

Tislaamon tislaajamestari Mikko Mykkänen ja Master Blender Kai Kilpinen ovat kehittäneet prosessia alkoholittoman tisleen valmistamiseksi vuoden ajan. Yhtiön mukaan kyseessä olisi Suomen ensimmäinen alkoholiton tisle.

– Suomalainen cocktailkulttuuri on kasvanut käsi kädessä kotimaisen tislaustaidon kanssa, mikä luonnollisesti ilahduttaa meitä ja muitakin alamme toimijoita. On kuitenkin selvää, että myös alkoholittomien juomien kysyntä on viime vuosina kasvanut ja haluamme tyydyttää myös niiden kuluttajien tarpeita, Mikko Mykkänen sanoo tiedotteessa.

Kehitystyön taustalla on alkoholittomien juomien suosion kasvu.

Juomaa aletaan myydä vähittäiskaupoissa syyskuussa.

Vuonna 2013 perustettu The Helsinki Distilling Company toimii Helsingin Teurastamolla.