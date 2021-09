Miljonäärisijoittaja Jukka Oksaharju myi osakkeet ja osti tontteja: ”Ei missään nimessä yleisesti soveltuva keino”

Alueen kaavoitus ja kysyntä voivat ratkaista tonttisijoituksen kannattavuuden. Suurten voittojen mahdollisuudet ovat arvioiden mukaan pienet.

33-vuotias sijoittajakonkari Jukka Oksaharju on luopunut suurimmasta osasta osakesijoituksiaan ja sijoittanut reilun miljoona euroa varallisuudestaan asuntoihin sekä kiinteistöihin. Näihin kuuluu muun muassa yksiöitä Jyväskylässä ja taloja sekä niihin kuuluvia tontteja Helsingin Pakilassa ja Paloheinässä.

– Tämä on alue, missä on olemassa paljon sellaista omakotiasumista, jossa rakennukset lähestyvät purkukuntoa tai teknisen käyttöiän loppua, Oksaharju perustelee.

– Nykyiset asemakaavat mahdollistavat pari- ja rivitaloasuntojen rakennuttamisen, kun purkaa vanhan teknisen käyttöikänsä lopussa olevan talon. Kyseessä on käytännössä sellainen markkina, jossa voi omalla viitseliäisyydellä pystyy tuottamaan sellaista asumista, josta markkinoilla on kysyntää enemmän kuin tarjontaa.

Pääkaupunkiseudulla hän aikoo kehittää paria–kolmea tonttia.

Oksaharju luopui suurimmasta osasta osakkeitaan ennen koronakriisin alkua, koska hän edellyttää osakkeilta yli kymmenen prosentin vuosituottoa. Niihin ei hänen mukaansa ei pääse nykyisillä korkeilla osakekursseilla ja matalilla pitkän aikavälin tuotto-odotuksilla.

– Olen vaihtanut viime vuosina sijoitusten painopistettä enemmän tuottavaan ja turvaavaan kuin merkittävän uuden varallisuuden luomiseen. Minullakin on nelilapsinen perhe, joten enemmän on elämässä hävittävää kuin voitettavaa, jos raha-asioissa lähtee liiallisen riskinoton tielle, Oksaharju perustelee.

Pankkitilille hän ei halunnut varojaan jättää, sillä hän laskee säästöjen ostovoiman taas putoavan parilla prosentilla vuodessa. Sen sijaan Helsingin tonteilla varallisuutta on hänen mukaansa mahdollista säilyttää ja jopa kasvattaa.

– Se on tuottoa omalle viitseliäisyydelle. Helsingin neliöhinnoilla pystyy tuotantokustannuksiin nähden saavuttamaan jonkinlaista kateodottamaa. Toisaalta tonttimaan omistaminen, vaikka sitä ei heti rakennuttaisi, on pääoman puolustamisen väline maailmassa, jossa varovaisuus on maksullista.

Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtajan Kim Kaskiaron mukaan tärkein asia tontin kehittämishankkeessa on alueen kaavoitus.

– Sen selvittäminen on ensimmäinen tehtävä, jos miettii tontin kehittämisen mahdollisuutta. Kaavoitus ratkaisee koko tämän jutun, Kaskiaro sanoo.

Jos tontille on mahdollista saada esimerkiksi 20 prosenttia lisää rakennusoikeutta, kasvaa arvo samassa suhteessa. Rakennusoikeuden lisääminen kasvattaa tosin myös tontista maksettavaa kiinteistöveroa.

Arvonlisäyksestä on myös vähennettävä rakennuskustannukset, jos itse ryhtyy rakennuttamaan paikalle uusia taloja.

– Jos alueella ei ole vahvaa kaavaa, on selvitettävä sen valmistelun tilanne. Tonttihan voi olla alueella, jota kehitetään kokonaisuutena osana kaupunkisuunnittelua, Kaskiaro toteaa.

Oksaharjun ajoitus voi olla tavallista parempi, sillä kaupunki suunnittelee parhaillaan Pakilassa tonttitehokkuuksien yleisempää nostamista eli rakennusoikeuden lisäämistä. Kaavoituksessa kuunnellaan kuitenkin tontin omistajien toiveita sekä otetaan huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, kuten 50-luvun rintamamiestontit.

Joskus omakotitalotontin muuttaminen esimerkiksi paritalotontiksi tai kahdeksi omakotitalo- tai rivitalotontiksi onnistua erillisellä anomuksella kaupungin kaavoittajalta. Kaavan muuttaminen aiheuttaa jonkun verran toimituskuluja.

– Jos esimerkiksi naapurustossa on vanhastaan ollut hyvin matala rakennusoikeus, ja sinne on tullut uutta asutusta, joille on myönnetty 10 tai jopa 20 prosenttia lisää rakennusoikeutta, niin yhdenvertaisuusperiaatteen perusteella on hyvin vahva asema saada vanhalle tontille lisää rakennusoikeutta, Kaskiaro kertoo.

OP:ssa ja Nordeassa on havaittu jonkun verran kasvavaa kiinnostusta sijoitusmielessä tehtäviin tonttikauppoihin.

– Tonttisijoittaminen on ollut pari vuotta noin 10 prosentin vuosittaisessa kasvussa, mutta isompaa ilmiötä siitä ei ole vielä tullut, kertoo Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.

– On hyvä huomioida, että rakentamattoman tontin suurin mahdollinen oma vakuusmäärä voi olla 50 prosenttia, joten sijoittajalla pitää olla muuta vakuutta tai pääomaa, jos haluaa tonttiin sijoittaa.

Nordeassa otetaan lainaa haettaessa huomioon asiakkaan maksukyvyn lisäksi muun muassa tontin sijainti, käyttötarkoitus, rakennusoikeudet ja rakennettavuus.

OP:ssakin on käsitelty yksittäisiä tonttisijoittajien lainahakemuksia.

– Tontti on mahdollinen sijoituslainan vakuutena, mutta luotonanto perustuu vahvasti myös lainan hakijan omaan kassavirtaan, jolla lainaa lyhennetään, ei tuotto-odotukseen tontin myynnistä, sanoo Tiina Mäkelä, OP Helsingin henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaavan johtaja.

– Sijoitusnäkökulmasta yksityishenkilöt ovat meillä olleet enemmän kiinnostuneita kiinteistörahastoista.

Oksaharju sanoo, ettei ole koskaan sijoittanut mihinkään rahastoon ja arvostelee myös suosiotaan kasvattaneita kiinteistörahastoja.

– Niissä rakenne on sellainen, että sijoittaja kantaa riskin, mutta tuotto-odotuksista merkittävä osa menee rahastonhoitajien tai finanssipalveluiden taskuihin, hän sanoo.

Oksaharjun esimerkin seuraaminen tonttisijoittamisessa voi kuitenkin olla helpommin sanottu kuin tehty, eikä hän itsekään suosittele sitä kaikille.

– Ei missään nimessä yleisesti soveltuva keino, hän sanoo.

– Itse näen, että nykyisessä markkinatilanteessa ainoastaan omalla toimeliaisuudella tai erityisen selkeällä näkemyksellä pystyy saavuttamaan merkittäviä tuottoja. Se vaatii kokemusta ja tietynlaisia resursseja.

Myös Kaskiaro arvioi, että tonttisijoittamisen tuottonäkymät ovat heikot.

– Ei sellaisia lottovoittoja enää ole ihan helppoa löytää. Kaiken sen vaivannäön jälkeen käteen jäävä lisäarvo on harvoin suuri, hän sanoo.

– Paras voitto on, jos löytää hyvän tontin ja paikan, ja pystyy suunnittelemaan itselleen sellaisen kuin haluaa edullisemmalla kuin saisi markkinoilta ostettua, niin se on varmaan paras lopputulos.

Tontit eivät välttämättä ole Oksaharjunkaan rahojen päätepysäkki. Paluu osakemarkkinoille kiinnostaa yhä, mutta nykyistä huomattavasti alemmilla arvostustasoilla.

– Siinä määrin olen puhdas opportunisti, että jos osakemarkkinat niiaisi 60 prosenttia ilman, että jokaisen yhtiön tulevaisuus olisi menetetty ikiajoiksi, niin uskon kyllä, että tonttimaa hyvällä sijainnilla on varsin likvidi omaisuuserä, hän pohtii.

– Mutta tässä tilanteessa niin kauas kuin silmä siintää voin omistaa tontteja ja rakennuttaa pari- tai rivitaloja.

