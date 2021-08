Kuilun partaalla käyneen Norwegianin tulos parani selvästi

Kuilun partaalla käynyt ja toimintaansa supistanut lentoyhtiö suhtautuu nyt tulevaisuuteensa optimistisesti.

Norjalaisen halpalentoyhtiö Norwegianin kannattavuus parani merkittävästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Taustalla oli matkustajamyynnin orastava elpyminen, jonka yhtiö odottaa jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla. Myös alemmat kustannukset ja rakennejärjestelyn eteneminen paransivat tulosta.

Yhtiö tulos ennen veroja oli 1590 miljoonaa Norjan kruunua (n. 155 milj. euroa) tammi-kesäkuussa, kun se vuotta aiemmin oli 4792 miljoonaa kruunua (n. 468 milj. euroa) tappiolla.

Vertailukelpoinen liiketulos oli edelleen miinuksella. Tappio oli 2438 miljoonaa kruunua edellisvuoden 3929 miljoonan kruunun sijaan.

Koronan vaikutus näkyi selvästi liikevaihdossa, joka laski 92 prosenttia vuoden 2020 alkupuoliskosta ja jäi 591 miljoonaan kruunuun (n. 58 milj. euroa).

Matkustajia yhtiöllä oli 600 000, kun niitä vuotta aikaisemmin oli 5,3 miljoonaa.

Norwegianin mukaan koronan aiheuttamat matkustusrajoitukset näkyivät edelleen sen Euroopan toiminnassa, mutta tilanne on helpottumassa rokotusten myötä.

– Matkavaraukset jatkavat kasvuaan matkustusrajoitusten hellittäessä ja kansainvälisten rokotusohjelmien edetessä. Odotamme tämän suuntauksen jatkuvan vuoden 2021 loppukuukausien ja vuoden 2022 ajan, sanoo toimitusjohtaja Geir Karlsen tiedotteessa.

Hän korostaa, että Norwegian on onnistunut saneerauksen tuloksena parantamaan selvästi taloudellista asemaansa. Yhtiön laivasto on karsittu 51 koneeseen ja samalla koneisiin liittyvä velka on vähentynyt roimasti.

Yhtiö ei kuitenkaan edelleenkään anna koko vuoden ennustetta.

Norwegian ilmoitti toukokuun lopulla irtautuneensa yrityssaneerauksesta, johon se hakeutui viime vuoden lopulla.

Syynä saneeraukseen olivat yhtiön velat, joista se ei kyennyt enää selviytymään koronapandemian keskellä. Velkojat ovat vaihtaneet saataviaan yhtiön osakkeisiin.