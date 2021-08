Virossa toivotaan suomalaisten matkailijoiden palaavaan pian takaisin.

Tallinna

Viro pyrkii avaamaan nopeasti yhteiskuntaansa koronarokotteiden yleistyessä. Vajaa viikko sitten maa ryhtyi vaatimaan rokotetodistusta kaikilta urheilutapahtumissa, elokuvateattereissa, konserteissa, ravintoloissa, baareissa ja muissa julkisissa tiloissa vierailevilta. Todistuksen avulla yleisömääriä ei tarvitse enää rajoittaa.

Todistus täydestä rokotesarjasta, sairastetusta koronasta tai negatiivisesta koronatestistä vaaditaan myös kaikilta maahan Suomesta matkustavilta. Esimerkiksi laivayhtiö Tallink on ryhtynyt tarjoamaan Tallinnan-laivoillaan 39 euron hintaisia koronatestejä, jotka mahdollistavat maahan pääsyn.

Rokotetuille suomalaisille riittää kotimaisesta Omakanta-palvelusta kännykkään ladattava todistus sekä maahan pääsyyn että Tallinnan ravintoloissa asioimiseen. Todistuksen kanssa pääsee myös takaisin Suomeen ilman karanteenia.

Tallinnan vanhassakaupungissa oli maanantaipäivänä melko hiljaista. Suomen kieltä kaduilla kuulee tällä hetkellä vain harvoin.

Taloussanomat matkusti Tallinnaan selvittämään, kuinka turvallinen matkailu koronatodistusten kanssa sujuu ja miltä kaupungissa näyttää. Tallinkin Star-aluksen arkiaamun lähdöllä näyttää matkustavan lähinnä työmatkalaisia, ja hiljaisella aluksella turvavälien pitäminen on varsin helppoa.

Auton kanssa koronatodistusta ei kysytä missään vaiheessa laivaan noustessa tai siitä poistuessa. Laivalla tehtävään koronatestiin ei ollut matkan aikana jonoja, eikä ruuhkaa syntynyt missään vaiheessa matkaa.

Tallinnan vanhassakaupungissa koronatodistusta taas kysytään tunnollisesti jokaisessa vieraillussa ravintolassa. Pakolliseksi määrättyjä maskeja käyttää silmämäärin katsoen julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä suurin osa, joskaan eivät läheskään kaikki tallinnalaisista.

Viroon saapumisen helppous ja turvallisuus eivät kuitenkaan näy katukuvassa: tavallisesti iloisia ja riehakoita suomalaisseurueita kuhisevilla kaduilla tuntuu nyt olevan lähes mahdoton törmätä suomalaisiin. Aurinkoisena elokuun lopun maanantaina muista pohjoismaista ja Euroopasta saapuneita turisteja näkee, mutta kaupungin yleisilme on suomalaisten puuttuessa autio.

Suomalaisille tutun Olde Hansa -ravintolan ulkopuolella myydään paahdettuja manteleita.

Suomalaisten pitkäaikaisen suosikkiravintolan Leibin tilalle hiljattain avattua Lee-ravintolaa vanhassakaupungissa pyörittävä Kristjan Peäske arvioi suomalaisasiakkaiden määrän olevan edelleen vain noin kymmenesosa normaalista. Matkustuskieltojen vuoksi virolaiset ovat käyttäneet ahkerasti kotimaansa majoitus- ja ravintolapalveluja, mutta täällä se ei ole korvannut suomalaisten katoamista.

– Olemme iloisia siitä, että voimme olla nyt ylipäänsä auki. Keväällä jouduimme sulkemaan ovet usean kuukauden ajaksi, Peäske kuvailee viitaten alkuvuoteen, jolloin Viro oli jonkin aikaa koko maailman pahin epidemia-alue.

Sittemmin tilanne on kohentunut jo paremmaksi kuin Suomessa, vaikka täälläkin tartuntojen määrä on lähtenyt kesän lopussa taas nousuun. Maanantaina paikalliset viranomaiset tiedottivat Virossa 255 uudesta tartunnasta. Täysin rokotettuja on yli 64 prosenttia virolaisista aikuisista.

Leen asiakkaista noin 90 prosenttia on rokotettu. Lopuilla on mahdollisuus päästä sisään tekemällä korona sylkitesti ravintolaan saapuessa.

– Kysymme rokotustodistusta jokaiselta asiakkaalta. Jos heillä ei ole sellaista, voivat he tehdä viiden euron hintaisen koronatestin ravintolan ulkotiloissa. Tuloksen saa 15 minuutissa, jonka jälkeen pyydämme asiakkaan sisälle, Peäske kertoo.

Hän harmittelee sitä, etteivät suomalaiset ole rokotukset saatuaankaan uskaltautuneet takaisin Tallinnaan. Suomen linjaa matkustusrajoituksissa ja ohjeistuksissa hän ei halua lähteä arvostelemaan, vaikka sanookin pitävänsä Viron lähestymistapaa parempana.

– Tavallaan kunnioitan sitä, kuinka vakavasti suomalaiset ottavat hallituksensa antamat ohjeet. Mutta odotin että suomalaisia olisi tullut tänne jo nykyistä enemmän.

Tallinnalaisen Lee-ravintolan vetäjä Kristjan Peäske esittelee koronatestiä, jonka tekemällä ravintolaan pääsee myös ilman koronatodistusta.

Suomen Viroon kohdistuvat tiukat matkustusrajoitukset ovat hiertäneet maiden välejä viime kuukausina. Tilanne johti kesäkuussa avoimeen diplomaattiseen kriisiin, kun Suomen Viron-suurlähettiläs Timo Kantola joutui pääministeri Kaja Kallaksen puhutteluun Suomen päätettyä jatkaa rajoituksia usealla viikolla. Kallas myös lähestyi Suomen pääministeri Sanna Marinia avoimella kirjeellä, jossa hän vaati Suomessa työskenteleville virolaisille mahdollisuutta päästä tapaamaan perheitään kotimaassa.

Keskiaikaista Olde Hansa -ravintolaa Tallinnassa isännöivä Auri Hakomaa on edelleen vihainen Suomen hallitukselle linjauksista, joiden seurauksensa edes rokotetut suomalaiset eivät vieläkään uskalla matkustaa Viroon.

– Viro on ollut Suomessa myrkyllisten maiden listalla, toisin kuin muissa EU-maissa. Maiden välisestä solidaarisuudesta on siirrytty tällaiseen trumpmaiseen Finland first -ajatteluun, Hakomaa lataa.

Hakomaa pitää Suomen vetämää tiukkaa koronalinjaa kotiinpäin vetämisenä ilman lääketieteellisiä perusteita ja oman maan matkailun suosimisena virolaisten kustannuksella. Toukokuun lopussa hallitus kannusti työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) johdolla suomalaisia kotimaanmatkailuun samaan aikaan kun Viron tiukat matkustusrajoitukset pysyivät voimassa.

Olde Hansan ravintoloitsija Auri Hakomaa kertoo olevansa erittäin pettynyt Suomen tiukkaan koronalinjaan, jota hän pitää syynä suomalaisten turistien puuttumiseen Tallinnasta.

Hakomaan mukaan matkailijoiden katoaminen on aiheuttanut paljon inhimillisiä tragedioita Virossa, jossa turismi on erittäin tärkeä elinkeino, ja jossa yhteiskunnan sosiaaliset turvaverkot eivät vielä ole Suomen tasolla. Vuodesta 1978 Virossa vaikuttanut Hakomaa pitää tilannetta todella surullisena ja haitallisena suomalaisten ja virolaisten suhteille.

– Ensimmäistä kertaa minua hävettää olla suomalainen.

Tallinnan matkaajien vakiokohteisiin kuuluvassa Olde Hansassa suomalaisturistien määrä on Hakomaan mukaan romahtanut jopa 95 prosenttia.

– Tänne vanhaankaupunkiin saapuva suomalainen yllättyy huomatessaan, että täällä onkin jo paljon saksalaisia, ranskalaisia, espanjalaisia, italialaisia ja tanskalaisia turisteja.

Turisti tutki ravintolan ruokalistaa Tallinnan Raatihuoneentorilla maanantaina.

Myös legendaarisessa Viru-hotellissa suomalaisyöpyjien määrä on edelleen ”todella kaukana” koronaa edeltäneestä ajasta, sanoo hotellin johtaja Sari Sopanen. Tuleva syksy on hänen mukaansa alalla edelleen suuri kysymysmerkki.

– Tallinnassa paljon on kiinni siitä kuinka paljon suomalaiset rohkaistuvat tulemaan tänne takaisin. Itsekin olen vanhassakaupungissa kävellessä kuullut ruotsia, espanjaa, italiaa ja Baltian maiden kieliä, mutta aika vähän suomea. Kyllä suomalaisten poissaolo tästä markkinasta on ihan silmin nähtävää.

Sopasen mielestä tämä on harmillista, sillä nyt suurten turistimassojen puuttuessa Tallinna olisi ihanteellinen matkakohde.

– Kovasti toivomme että suomalaiset tulisivat taas tänne ja toimisivat vastuullisesti, miettien miten käyttäytyvät, missä liikkuvat ja noudattavat paikallisia ohjeita. Näin toimien täällä ei ole yhtään sen vaarallisempaa kuin siellä koti-Suomessa.

Pääkaupungin ulkopuolella Viron matkailualalla on mennyt tänä vuonna hyvin – aivan kuin Suomessakin. Viron hotelli- ja ravintola-alaa edustavan EHRL:n toimitusjohtaja Killu Maidla kertoo heinäkuun olleen ensimmäinen kuukausi jolloin alan yritykset saavuttivat myynnissä kriisiä edeltäneen tason.

Viron hotelli- ja ravintola-alaa edustavan EHRL:n toimitusjohtaja Killu Maidla uskoo paluun normaaliin elämään koittavan rokotteiden ja rokotetodistusten myötä.

Vaikka tunnelin päässä näkyykin jo valoa, tulevat alan haasteet jatkumaan vielä pitkään. Maidlan mukaan ennen koronaa Viron hotelli- ja ravintola-ala työllisti noin 30 000 ihmistä ennen koronan tuomaa dramaattista muutosta.

– Ennen kesää tämä luku oli noin 20 000 eli noin kolmannes ihmisistä oli joutunut lähtemään. Matkailuyrityksiä on joutunut sulkemaan oviaan koska heille ei riitä väkeä siivoamaan huoneita.

Rajoitusten hellittäessä yritykset ovat joutuneet kamppailemaan työvoimapulan ja jatkuvasti kohoavien palkkojen kanssa, kun yritykset taistelevat vähistä työntekijöistä, Maidla sanoo.

Rokotteiden ja rokotetodistuksen käyttöönoton uskotaan kuitenkin parantavan tilannetta varsin nopeasti, kun normaaliin elämään palaaminen helpottuu.

– Täällä ihmisillä on rokotetodistus aina valmiina kädessä heidän mennessä jonnekin. Teatterit alkavat olla taas täynnä, ravintoloilla menee paremmin ja hotellienkin asiakkaat ovat palailemassa. Yöelämäkin on palailemassa ja pidän sitä turvallisena, Maidla maalailee.