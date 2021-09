Työvoima- ja kapasiteettipula heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia

Jos tuotantoa halutaan kasvattaa reippaampaa vauhtia, se vaatii lisää investointeja, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo.

Suomen talous on noussut koronakuopasta nopeasti. Toisella vuosineljänneksellä Suomen bruttokansantuote (bkt) kasvoi 2,1 prosenttia alkuvuodesta ja peräti 7,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Tänään julkistamassaan ennusteessa Nordea nosti arvionsa tämän vuoden talouskasvusta 3,5 prosenttiin aiemmasta 3,0 prosentista. Ensi vuonnakin kasvua kertyisi 3,0 prosenttia, mutta vuonna 2023 vauhti rauhoittuisi 2,0 prosenttiin.

Lyhyellä aikavälillä kasvun uhkana on koronaviruksen deltavariantti, joka aivan viime aikoina on jälleen hillinnyt kuluttajien liikehdintää ja heikentänyt palvelualojen näkymiä.

Toinen kasvua hidastava tekijä on se, että teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on jo 88 prosenttia eli kapasiteetti on käytännössä täyskäytössä.

– Jos tuotantoa halutaan kasvattaa reippaampaa vauhtia, vaatii se lisää investointeja, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoi ennusteen julkistustilaisuudessa tänään.

Kone- ja laiteinvestointien volyymi onkin kääntynyt kasvuun. Sen sijaan tutkimus- ja kehitysinvestoinnit matavat sinnikkäästi finanssikriisiä edeltävää selvästi vaatimattomampina.

– Tämä on huolestuttavaa, sillä juuri tutkimus- ja kehityssektorilla luodaan paljon tulevaisuuden kasvua, Kostiainen sanoi.

Kolmas kapeikko löytyy työmarkkinoilta. Työllisyys on kesän aikana parantunut nopeasti ja avoimia työpaikkoja on selvästi enemmän kuin ennen koronaa. Työttömyysaste ei ole kuitenkaan laskenut samaa vauhtia, mikä kielii rakenteellisista kohtaanto-ongelmista.

Erityisesti palvelu- ja rakennusalalla, mutta myös teollisuudessa yritykset kertovat osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan kasvua. Siksi työperäistä maahanmuuttoa tarvittaisiin korkeakoulutettujen rinnalla myös työntekijäammateissa, Kostiainen sanoo. Työttömyysturvan puolestaan tulisi pelkän rahanjaon sijaan olla niin sanotun pohjoismaisen työnhaun mallin mukaisesti ohjaavaa ja tukevaa.

Aikuiskoulutuksessa Kostiainen näkee paljon tehostamisen varaa.

– Meillä on hyvä koulutustuki, mutta se suuntautuu vahvasti toisen asteen tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneille.

– Yli puolella tuen saajista on jo yksi korkeakoulututkinto. Sitä vastoin pelkän peruskoulun suorittaneita eli kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia tuen saajista on vain kaksi prosenttia.