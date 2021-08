Hirmumyrsky on vaikeuttanut pahasti öljyntuotantoa Louisianan rannikolla. Öljyn hinta on reagoinut kuitenkin vain hetkellisesti.

Ida-myrsky on aiheuttanut vakavia tuhoja muun muassa New Orleansissa.

Yhdysvaltain etelärannikolle sunnuntaina saapunut hirmumyrsky Ida on aiheuttanut laajoja tuhoja, vaikka sen voima on jo heikentynyt myrskyn edetessä sisämaahan.

Louisianan osavaltiossa on kärsitty tulvista, laajoista aineellisista tuhoista ja sähkökatkoista, joita on ollut myös Missisippissä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on julistanut Louisianan katastrofialueeksi.

Myrsky on myös keskeyttänyt öljyntuotannon Louisianan rannikolla, missä on paljon jalostamoita. Yhteensä 95 prosenttia Meksikonlahden öljyntuotannosta oli jo sunnuntaina keskeytettynä.

– Tämä ei ole mitään uutta, mutta jokainen hurrikaani on erilainen ja tuo epävarmuutta alueelle, joka vastaa suuresta osasta Yhdysvaltain tuotantoa, sanoi markkina-analyytikko Craig Erlam.

Meksikonlahti vastaa yhteensä 17 prosentista Yhdysvaltain öljyntuotannosta.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on käynyt kolmen viikon huipuissaan, mutta nousu on jo tasoittunut hieman. Yhdysvaltain WTI-viitelaadun futuurihinta oli aamulla suunnilleen ennallaan.

Ida on alueen vakavin myrsky sitten 16 vuotta sitten riehuneen Katrinan, jonka massiivisten tuhojen korjaaminen kesti vuosia.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että tulevat päivät ja kuukaudet tulevat olemaan osavaltiollemme erittäin vaikeita, totesi Louisianan kuvernööri John Bel Edwards tiedotustilaisuudessa talouslehti Wall Street Journalin mukaan.

Katrinasta pahasti kärsineen New Orleansin tulvasuojauksia on Katrinan jälkeen parannettu ja näyttää siltä, että ne ovat auttaneet välttämään osan pahimmista tuhoista.