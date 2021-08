Kommentti: Veikkaus sulkemassa lähes kaikki Suomen Blackjackit

Veikkaus on ajautunut kiusalliseen tilanteeseen vastuullisuutensa kanssa, kirjoittaa Ilta-Sanomien datajournalisti Lauri Nuoska.

IS:n saamien tietojen mukaan Veikkaus on nyt meneillään olevissa yt-neuvotteluissa luopumassa ensi kevään aikana 15 pelisalista. Sitä kautta sulkeutuisivat myös niissä sijaitsevat pelipöydät.

Viime viikolla alkaneet Veikkauksen yt-neuvottelut ovat sulkemassa lähes kaikki Suomen Blackjackit ja ruletit. Sulkemisten jälkeen pelinhoitajan läsnäolon vaatimia pokeri- tai pöytäpelejä voisi pelata Suomessa enää Casino Helsingissä ja vuoden lopussa aukeavassa Casino Tampereessa.

Lue lisää: Veikkaus aikoo vähentää jopa 200 työntekijää

Veikkaus ei halunnut vahvistaa tietoa pelisalien sulkemisesta, koska se ei kommentoi mitään yksityiskohtia kesken olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa.

Veikkaus on nyt ajautunut kiusalliseen tilanteeseen vastuullisuutensa kanssa. Rahaa ei tule sisään, mutta sitä pitää silti jakaa ulos.

Ongelman ytimessä on siis raha. Yhtäältä Veikkaus on tärkeä tukija monille aloille, jotka varsinkin pandemia-ajan jälkeen kaipaisivat kaiken mahdollisen tuen. Eli rahaa. Toisaalta Veikkaus yrittää kitkeä ongelmapelaamista, mikä taas tarkoittaa, ettei rahaa enää tahkota entiseen malliin. Veikkauksen tuloista nimittäin iso osa tulee tutkimusten mukaan ongelmapelaajilta.

” Kolmannes rahapelitappioista tulee noin 1,5 prosentin osuudelta pelaajia.

Rahapelaaminen on Suomessa hyvin keskittynyttä. Jopa järkyttävän keskittynyttä. THL:n vuoden 2019 tutkimuksen mukaan suomalaisten rahapeleihin häviämästä summasta yli kolmannes tuli pelaajilta, joilla on rahapeliongelma. Heitä on Suomessa arviolta yli 50 000. He toki häviävät muillekin yrityksille kuin Veikkaukselle. Mutta siis kolmannes rahapelitappioista tulee noin 1,5 prosentin osuudelta pelaajia.

Yli 93 prosenttia pelaajista kertoi THL:n tutkimuksessa pelaavansa vain Veikkauksen pelejä. Toki rahapeliongelmat ovat muuta kansaa yleisempiä niillä pelaajilla, joilla on pelitili ulkomailla, siis muuallakin kuin Veikkauksella.

Veikkaus on tehnyt viime vuosina paljon peliongelmien kitkemiseksi. Esimerkiksi Veikkauksen automaatteja ei voi enää pelata ilman pakollista tunnistautumista. Muutama päivä sitten Veikkaus kertoi uudistuksesta, jonka mukaan peliautomaateilla ei voi syyskuun alusta lähtien enää pelata, ellei aseta itselleen tappiorajaa.

Kaikkien nopearytmisten pelien yhteenlaskettu tappioraja on jatkossa 1–500 euroa päivässä ja 1–2 000 euroa kuukaudessa. Pelaamisen voi estää itseltään myös kokonaan. Uusi pakollinen tappioraja koskee kauppojen, kioskien, ravintoloiden ja liikenneasemien sekä Veikkauksen omien pelisalien fyysisiä automaatteja. Veikkauksen nettipeleissä tappiorajan asettaminen on ollut pakollista jo useamman vuoden.

Veikkaus tekee oikein, kun se kitkee ongelmapelaamista tappiorajoillaan. Veikkauksen tulot ovat kuitenkin kovassa pudotuksessa, eikä hyvää ratkaisua tunnu olevan.

Lue lisää: ”Tarvitaan pikaisesti poliittinen päätös siitä, millaisessa roolissa Veikkaus halutaan tulevaisuudessa nähdä”

Veikkaus on ollut rahantekokone. Se on tulouttanut ministeriöille jaettavaksi yli miljardin vuosittain. Viime vuonna jakosumma romahti 680 miljoonaan. Veikkaus itse arvioi, että edunsaajista päättävät ministeriöt saavat Veikkaukselta jatkossakin noin 300 miljoonaa euroa vähemmän kuin aiemmin.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) on esittänyt, että Veikkauksen tuotot siirrettäisiin valtion budjettiin vuoden 2024 alusta.

Veikkaus esitteli viime vuonna uuden strategiansa, jossa tavoitteena ovat muun muassa erinomainen asiakaskokemus ja tavoite kehittää Veikkauksesta pelialan paras työpaikka.

Mitä voisi ajatella asiakaskokemuksesta?

Ravintoloiden kasinopelien sulkeminen vuonna 2019 oli iso isku suurimmalle osalle livepelejä pelaavaa Suomea. Ihmisten on pitänyt matkustaa käytännössä maakuntakeskuksien pelisaleihin päästäkseen livepelien äärelle. Nyt julki tullut suunnitelma sulkea kaikki livepelit kasinoita lukuun ottamatta on jatkoa tälle asiakaskokemuksen laskulle.

Pelisalien sulkeminen johtaa suunnitelmien mukaan jatkossa myös satojen peliautomaattien poistamiseen pelisaleista. Silloin automaatteja pelaavat ihmiset siirtynevät osittain muualle. Ainakin osa siirtynee internetiin. Siellä Veikkausta haastavat ulkomaiset peliyhtiöt, jotka ovat nimenomaan panostaneet asiakaskokemukseen.

Veikkaus (ja aiemmin kasino- pokeripelejä tarjonnut RAY) on tuntunut seuraavan internetpeleissä ulkomaisia peliyhtiöitä huomattavan jälkijunassa. Veikkaus ei esimerkiksi ole lähtenyt mukaan suosituiksi muodostuneisiin livekasinopeleihin internetissä. Niissä pöytäpeliä pyörittää pelinhoitaja. Pelinhoitoa voi seurata livekameran välityksellä ja samalla pelinhoitajan kanssa voi keskustella chat-ikkunan kautta. Ulkomaiset internetkasinot ovat panostaneet näihin peleihin siinä määrin, että ovat perustaneet muun muassa suomenkielisiä pelipöytiä. Niissä etäyhteydellä (ulkomailla sijaitsevassa) kasinohuoneessa peliä pyörittää suomea puhuva pelinhoitaja.

Kritiikkiä paljon pelaavilta asiakkailta on tullut Veikkaukselle myös pelien käytettävyydestä. Veikkauksen niin sanotuissa kolikkopeleissä automaattinen pyöritys on estetty. Pelaajan täytyy siis painaa joka kerta nappia, kun haluaa pelata uuden kierroksen. Veikkaus perustelee ominaisuuden puuttumista vastuullisuudella. Moni pelaaja kokee, että jatkuva napin painaminen heikentää pelikokemusta. Jotkut jopa sanovat, että ominaisuuden puuttuminen johtaa lisäpelaamiseen. Omien pelattujen pelikierrosten määrää on heidän mukaansa vaikeampi seurata, kun peli ei ilmoita vaikkapa 50 pelatun kierroksen jälkeen, että kierrosmäärä on täynnä.

Tuntuu siltä, että Veikkauksen käsitys pelikokemuksesta keskittyy marketin eteisessä pelikonetta pelaavan tai lottokuponkinsa kerran viikossa tarkistavan suomalaisen kokemuksiin.

” Veikkaus taistelee monella vaikealla rintamalla: se pyrkii olemaan hyvä työnantaja, tarjoamaan pelejä kaikille suomalaisille, tahkoamaan rahaa, ehkäisemään pelihaittoja ja säilyttämään monopoliasemansa.

Entä sitten tavoite Suomen parhaasta pelialan työpaikasta?

Veikkauksella alkoi yt-neuvottelujen sarja, kun Fintoton, RAY:n ja Veikkauksen rahapelitoiminnat yhdistyivät uudeksi Veikkaukseksi vuosina 2016–2017. Väkeä on vähennetty sen jälkeen muun muassa vuonna 2019, kun ravintoloissa sijaitsevista kasinopelipöydistä luovuttiin kokonaan.

Veikkauksella oli vuoden 2020 lopussa noin 1 600 työntekijää. Veikkaus aloitti viime viikolla uudet, 830 ihmistä koskevat yt-neuvottelut, joka saattaa johtaa jopa 200 työntekijän potkuihin. Lisäksi yhtiön mukaan yli 300 työntekijän työsuhteen ehdot voivat olennaisesti muuttua.

Veikkaus lohduttaa työntekijöitään muun muassa sillä, että Tampereelle joulukuussa avattavaan kasinoon kaivataan 50 työntekijää. Tampere on kuitenkin aika kaukana monelta paikkakunnalta, joissa työt vähenevät.

Moni haastattelemani RAY:lta Veikkauksen palkkalistoille siirtynyt on kokenut, että vuosia kestänyt muutostyö (eli karsinta) Veikkauksessa on keskittynyt nimenomaan vanhoihin ”rahislaisiin”, tai RAY:n peleihin.

Ei käy kateeksi. Veikkaus taistelee monella vaikealla rintamalla: se pyrkii olemaan hyvä työnantaja, tarjoamaan pelejä kaikille suomalaisille, tahkoamaan rahaa, ehkäisemään pelihaittoja ja säilyttämään monopoliasemansa.

Viimeksi mainittu saattaa murtua lähivuosina yksinkertaisesti siitä syystä, ettei Veikkauksen yksinoikeudelle ole kohta enää puolustajia: Ei pelaajissa, työntekijöissä tai laskevien tuottojen vuoksi edes edunsaajissa.