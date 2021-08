Kansanedustaja nimitti Kauniaisia ”Suomen ainoaksi veroparatiisiksi” – Jari Sarasvuo hiiltyi: ”Sä solvasit mun naapureita...”

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä liittäisi Kauniaisen Espooseen.

Varakkaana ja hyvinvoivana kuntana tunnetun Kauniaisten asema puhuttaa sosiaalisessa mediassa. Keskustelu alkoi kun keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaati torstaina tiedotteessaan Kauniaisten liittämistä Espooseen ja syytti kunnan asukkaita muiden suomalaisten kustannuksella loisimisesta.

– Kauniainen on Suomen ainoa veroparatiisi. Kunnan asukkaat ovat loisineet riittävän pitkään törkeän alhaisesta kunnallisveroprosentista nauttien. Nyt on tullut aika liittää kunta osaksi Espoota. Kauniaislaisillakin on velvollisuuksia Isänmaata kohtaan, ei pelkkiä vapauksia, Kärnä jyrisee.

Kärnä huomauttaa että esimerkiksi Enontekiöllä, jonka kunnanjohtajana hän aiemmin toimi, maksetaan 4,25 prosenttiyksikköä suurempaa kunnallisveroa kuin Kauniaisissa. Kunnallisveroprosentti on Kauniaisissa Manner-Suomen alhaisin, tänä vuonna 17 prosenttia.

– Tällainen peli ei mielestäni vetele. Pääkaupunkiseutua on nyt alettava kehittämään yhtenä kokonaisuutena ja sen kokonaisuuden ensimmäisen vaiheen tulee olla ökyrikkaiden kauniaislaisten liittäminen Espoon yhteyteen. Valtioneuvoston on nyt toimittava kuten Robin Hood aikanaan teki: pitää ottaa rikkailta ja antaa köyhille, Kärnä jyrisee.

Kauniaisissa asuva yrittäjä ja yritysvalmentaja Jari Sarasvuo haukkuu Twitter-tilillään Kärnän kommentit lyttyyn.

– Sä solvasit mun naapureita Suomen rahoilla loisiviksi sikailijoiksi. Se oli kauaskantoinen virhe. Niin monella tasolla. Teit väärin myös puoluettasi ja äänestäjiäsi kohtaan, Sarasvuo kirjoittaa.

Viesteissään Sarasvuo kiistää väitteen, jonka mukaan kauniaislaiset osallistuisivat yhteiskunnan rahoittamiseen muuta Suomea vähemmän. Hän nostaa esiin valtionosuusjärjestelmän, jonka avulla Suomen kuntien tuloja tasataan niiden taloustilanteen mukaan.

– Opetetaanpas sosialisti-kansanedustaja Kärnälle, miten veronmaksukykyisten ihmisten rahat valtionosuuksina oikeasti tässä maassa virtaavat, Sarasvuo tykittää.

Hän huomauttaa kauniaislaisten saavan järjestelmän kautta 9 euroa asukasta kohden, kun taas Enontekiöllä summa on 4951 euroa per asukas. Sarasvuo jakoi viestissään Yle Uutisten artikkelin, jonka mukaan Kauniainen sai viime vuonna 9,3 miljardin euron suuruisesta tasauspotista kaikkein vähiten rahaa suhteessa väkilukuunsa.

– Ai sikailu-loisimista? hän kysyy.

Kärnä vastaa Sarasvuolle olevansa hämmentynyt tämän väitteestä.

– Kauniainen on Suomelle sama, pienemmässä mittakaavassa, kuin Brittiläiset neitsytsaaret, Panama tai Caymansaaret maailmalle. Miksi haluat puolustaa veroparatiiseja? hän kysyy.

Sarasvuo toteaa Kauniaisten yhtä prosenttiyksikköä Espoota alhaisemman veroprosentin selittyvän kunnan asukkaiden maksukyvyllä.

– Siitä riittää rahaa Enontekiöönkin.