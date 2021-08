Hesburgerin työntekijät avautuivat karuista työoloista – nyt vastaa yrityksen johto: ”Matkan varrella on tapahtunut virheitä”

PAMin sopimusasiantuntija huomauttaa, ettei työntekijöiden hyvinvointiin satsaaminen ole rakettitiedettä.

Älypuhelimella toimiva keskustelusovellus Jodel alkoi nopeasti täyttyä viesteistä, kun pikaruokaketju Hesburger käynnisti mainoskampanjan, jossa se kertoi olevansa vastuullinen työnantaja.

Anonyymisti kirjoitetuissa viesteissä oltiin eri mieltä. Hesburgerin entisiksi ja nykyisiksi työntekijöiksi esittäytyneet kirjoittajat kuvailivat työolosuhteita, jotka eivät suoranaisesti istuneet mielikuvaan vastuullisesta työnantajasta. Pikaruokaketjua arvosteltiin kovin sanoin yli tuhannessa viestissä.

Torstaina Hesburgerin perustaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela kommentoi asiasta ensimmäisenä kertoneelle Iltalehdelle, ettei hän tunnista kirjoittajia Hesburgerin työntekijöiksi.

– Minulla on ihan toisenlainen käsitys meidän työntekijöidemme ajatuksista meistä, Salmela sanoi.

Muutamaa tuntia myöhemmin Yle julkaisi pitkän jutun, jossa kaksitoista Hesburgerin entistä ja nykyistä työntekijää kertoivat, kuinka he olivat joutuneet tekemään jopa kymmentuntisia työpäiviä ilman taukoja, työskentelemään palkatta ja lähtemään työvuoroista liian aikaisin ilman korvausta.

Tällä kertaa työntekijät kertoivat kokemuksistaan omilla nimillään.

– Olen tehnyt varmaan satoja tunteja ilman palkkaa, Hesburgerissa neljä vuotta työskennellyt Jasmin Ristolainen kertoi Ylelle.

Perjantaina Salmela pyysi työntekijöiltä anteeksi Talouselämän haastattelussa ja lupasi tutkia asiat ”sataprosenttisesti”.

Palvelualojen ammattiliiton sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala sanoo olevansa pahoillaan kuvasta, joka ravintola-alasta on työntekijöiden kertomusten kautta välittynyt julkisuuteen.

– Tällaiset kokemukset eivät anna hyvää kuvaa meidän alasta. Ala kärsii jo valmiiksi heikentyneestä vetovoimasta ja aidosta työvoimapulasta. Hesburgerin olisi paitsi yrityksen itsensä myös koko alan kannalta syytä korjata epäkohdat, joita ketjun työntekijät ovat nyt nostaneet esiin.

Hoikkala ihmettelee, miksi Hesburgerin johto on viime päivinä lähinnä kieltäytynyt tunnistamasta niitä ongelmia, joista työntekijät ovat kertoneet ja vedonnut ketjun teettämiin työtyytyväisyyskyselyihin, joiden tulokset ovat olleet johdon mukaan ”tosi hyviä”.

– Hesburger on mainostanut, että työntekijä on heidän tärkein voimavaransa, mutta tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä työntekijät puolestaan kertovat Hesburgerista työpaikkana. Työntekijöiden kokemusten kiistäminen ei edistä asiaa, vaan johdon olisi nyt selvitettävä epäkohdat ja lähdettävä korjaamaan niitä.

Hoikkala toteaa, ettei työntekijöiden hyvinvointiin satsaaminen ole ”rakettitiedettä”.

– Olen lukemani perusteella ymmärtänyt, että Hesburgerissa ei ole annettu työntekijöille mahdollisuutta hoitaa työtänsä kunnolla. Siellä on mietitty asioita kustannusten ja tehokkuuden näkökulmasta. Jatkossa pitäisi kuitenkin kiinnittää huomiota työntekijöiden jaksamiseen. Se ei tosiaankaan ole mitään rakettitiedettä.

Hesburgerin operatiivinen johtaja Vesa Viitanen vakuuttaa, että pikaruokaketjun johto suhtautuu vakavasti mediassa viime päivinä käytyyn keskusteluun. Hän kertoo johdon olevan pahoillaan, että osalla Hesburgerin nykyisistä ja entisistä työntekijöistä on ollut kielteisiä kokemuksia työskentelystä ketjun palveluksessa.

– On selvää, että matkan varrella on tapahtunut virheitä, ja Hesburgerin johto ottaa vastuun niistä, Viitanen kirjoittaa Taloussanomille lähettämässään sähköpostissaan.

Onko Hesburgerin johto ollut kuitenkin tietoinen siitä, mitä kentällä on tapahtunut?

– Tietoomme tulee ajoittain epäkohtia esimerkiksi henkilöstökyselyiden kautta. Käsittelemme esiin nousevat epäkohdat, mutta selvästi asioita on myös jäänyt käsittelemättä. Selvitämme, mistä tämä johtuu, ja ryhdymme toimenpiteisiin, jotta jatkossa näin ei kävisi.

Onko johdolla käsitystä siitä, miten tilanne on päässyt kehittymään siihen pisteeseen, että työntekijät ovat uupuneet työssään, työvuoroissa ei ole ollut tarpeeksi henkilökuntaa hoitamassa tehtäviä ja työntekijöitä on yritetty lähettää kesken vuoron kotiin, jotta heille ei tarvitsisi maksaa palkkaa täydestä vuorosta?

– Työtyytyväisyyskyselyidemme tulokset ovat olleet hyviä, mutta näyttää siltä, että heikommat tulokset ovat joiltain osin peittyneet kokonaiskuvaan. Tulemme jatkossa keskittymään tulosten käsittelyssä enemmän alueellisiin ja ravintolakohtaisiin tuloksiin. Mietimme myös keinoja rohkaista henkilöstöämme vastaamaan rohkeammin myös epäkohtien osalta.

– Henkilöstön lisätarve on ollut meillä tiedossa jo aiemmin, ja juuri siitä syystä olemme esimerkiksi jo alkuvuonna alkaneet valmistella hyvin poikkeuksellista rekrytointikampanjaa televisioon ja radioon. Jatkamme edelleen aktiivista rekrytointia, jotta saisimme lisää henkilökuntaa.

Hesburger on mainostanut itseään vastuullisena työnantajana. Seisotteko yhä tämän takana, että Hesburger on vastuullinen työnantaja?

– Hesburger on vastuullinen työnantaja, ja haluamme koko ajan kehittyä vielä vastuullisemmaksi. Vastuullisuuteen kuuluu se, että myönnämme virheemme ja teemme töitä niiden korjaamiseksi.

Miten aiotte korjata esiin nousseita ongelmia?

– Henkilökunnan hyvinvointi on meille tärkeä asia, ja viimeaikaisen keskustelun myötä tulemme jatkossa tarkastelemaan erityisellä huolellisuudella henkilöstömme hyvinvointia ja organisaatiomme toimintatapoja.

– Omien anonyymien työtyytyväisyyskyselyidemme lisäksi olemme tehneet lukuisia ulkopuolisen toimijan suorittamia henkilöstökyselyitä. Tälläkin hetkellä meillä on käynnissä elokuun alussa aloitettu tutkimus työolojen ja -hyvinvoinnin kehittämisestä. Tulokset valmistuvat syyskuun alussa. Analysoimme kyselystä esiin nousevat kehityskohteet ja ryhdymme toimenpiteisiin niiden parantamiseksi.