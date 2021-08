Keskipalkka 1 820 e/kk – poistaisiko palkkojen korotus ravintoloiden työvoimapulan?

Ravintolatyöntekijöiden palkkojen nostaminen todennäköisesti helpottaisi ravintola-alan työvoimapulaa. Asiantuntija kuitenkin epäilee, etteivät palkankorotukset ole alan yrittäjien näkökulmasta kannattavia.

Työvoimapula on iskenyt ravintola-alalle. Korkeammat palkat saattaisivat houkutella alalle enemmän työntekijöitä, mutta ravintola-alan yrittäjien näkökulmasta tällainen ratkaisu ei ole välttämättä kannattava.

Ravintolatyöntekijän bruttopalkka on keskimäärin 1 820 euroa kuukaudessa. Ratkeaisiko ravintola-alan työvoimapula sillä, jos tätä summaa esimerkiksi korotettaisiin muutamalla sadalla eurolla?

– Onhan tuo aika matala palkka. Tämä vielä yhdistettynä siihen, että ravintola-alalla työt ovat usein osa-aikaisia tai perustuvat nollatuntisopimuksiin, niin ei tuollainen summa mitenkään houkutteleva ole, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen toteaa.

Periaatteessa siis ravintola-alan yritykset saattaisivat onnistua lievittämään työvoimapulaansa sillä, että ne nostaisivat työntekijöidensä palkkoja. Kompastuskiveksi näyttää kuitenkin muodostuvan se, ettei yrityksillä ainakaan omien sanojensa mukaan ole varaa merkittäviin palkankorotuksiin.

Lue lisää: Ravintola-alan jättänyt Juho paljastaa nyt, millaista on työ ”Mäkkärin kassana”

Pitää paikkansa, että ravintola-alan isoimpia ongelmia on heikko kannattavuus. Alan etujärjestön MaRan mukaan yritysten kannattavuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi laskemalla veroja ja leikkaamalla palkkojen sivukuluja. Tämä kuitenkin edellyttäisi poliittisia päätöksiä eivätkä ne syntyisi hetkessä.

Kauhasen mukaan toinen vaihtoehto kannattavuuden parantamiseksi olisi nostaa myytävien tuotteiden hintoja.

– Jos hintojen nostaminen ei ole mahdollista eikä palkkojen korottaminen ole sitä kautta mahdollista, silloin työvoimaresurssien on ehkä parempi suuntautua jollekin toiselle alalle, hän sanoo.

On olemassa vielä kolmaskin vaihtoehto. Ravintolayrittäjät voivat tinkiä sijoittamansa pääoman tuottovaatimuksesta, eli käytännössä siirtää nykyistä isomman osan yritysten voitoista työntekijöidensä palkkoihin.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Petri Böckerman kuitenkin epäilee, etteivät ravintola-alan yrittäjät mielellään lähtisi tähän.

– Lähtökohtaisesti työntekijöitä voi houkutella kahdella tavalla, joko satsaamalla heidän viihtyvyyteensä tai nostamalla heidän palkkojaan. Ravintola-alalla vaihtuvuus on kuitenkin huomattavaa. Konkurssiriski ja paikan menestymisen epävarmuus ovat niin suuria, etteivät yrittäjät välttämättä koe mielekkääksi tinkiä pääoman tuottovaatimuksesta työntekijöiden palkkojen takia.

Böckermanin mukaan ravintola-alalta ei välttämättä löydy helppoja ratkaisuja työvoimapulan lievittämiseen.

– Alan yritysten elinkaaret eivät ole niin pitkiä, että yrittäjien näkökulmasta olisi kannattavaa ryhtyä merkittävästi muuttamaan alan palkkarakennetta tai työsuhteiden laatua.

Lue lisää: Riittäisikö sinulle 1820e/ kk? – ravintola-ala kaipaa kipeästi lisää työntekijöitä, tällaisilla palkoilla heitä yritetään houkutella

Kauhanen ja Böckerman huomauttavat kummatkin, että ravintola-alalla on runsaasti vaihtelua siinä, miten hyvin yritykset kannattavat.

Verrattain hyvässä asemassa ovat esimerkiksi ketjuravintolat, joilla on ruokapaikkoja ympäri Suomea ja paikallisten kysyntäshokkien riski on siten hajautettu.

Jos siis esimerkiksi hyvin kannattavat ketjuravintolat aloittaisivat palkkakilpailun työvoimapulan ratkaisemiseksi, ajautuisivatko ketjujen ulkopuoliset, huonommin kannattavat ravintolat suoraan konkurssiin?

– Jos alan kannattavuus on heikkoa ja yrityksillä ei ole varaa palkata työntekijöitä, niin kyllähän kielii siitä, että alalla on supistumisen tarvetta ja yrityksiä on liikaa, Kauhanen sanoo.