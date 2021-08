Saimaalla virisi kova pelko kaivoksista – ”Tuleeko Suomesta yksi suuri avolouhos?”

Saimaan alueella on herännyt suuri huoli kaivoshankkeista. Kansalaisaloitteella pyritään lakimuutokseen, jolla rajattaisiin esimerkiksi Saimaan kaltaiset vesialueet kokonaan kaivostoiminnan ulkopuolelle.

Saimaan vesistöalueen tuntumaan suunnitellut kaivoshankkeet kohtaavat entistä laajempaa vastustusta.

Valamon ja Lintulan luostareiden tuntumaan Heinävedelle suunnitteilla olevaa grafiittikaivosta vastustamaan kolme vuotta sitten perustettu Pro Heinävesi -liike on saanut rinnalleen Saimaa ilman kaivoksia -yhdistyksen. Se on koonnut Facebook-ryhmäänsä jo yli 27 000 kannattajaa.

Yhdistyksen tuorein veto on Kaivostoiminnalle rajat -kansalaisaloite, joka on kerännyt yli 34 000 allekirjoittajaa. Toukokuun lopussa perustetun aloitteen tavoitteena on rajata lainsäädännöllä Saimaan kaltaiset arvokkaat vesialueet ja esimerkiksi kansallispuistot sekä Natura 2000 -alueet kokonaan kaivostoiminnan ulkopuolelle.

– Kaikilla muillakin elämän alueilla on rajoja, niin miksi niitä ei voitaisi asettaa myös kaivostoiminnalle, liikkeen perustaja ja puheenjohtaja Miisa Mink sanoo.

Saimaan lähialueilla on tällä hetkellä kymmenkunta malminetsintävarausta. Varauksella malminetsintäyhtiö varmistaa yksinoikeuden hakea alueelle varsinaista malminetsintälupaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin myöntämiä malminetsintälupia Saimaan vaikutusalueella on voimassa viisi. Kolme niistä on myönnetty FinnAust Mining Oy:lle heinäkuussa Savonlinnaan ja Enonkoskelle sekä Joensuuhun.

Savonlinnassa ja Enonkoskella tutkitaan lähes 30 vuotta sitten lakkautetun Laukunkankaan nikkelikaivoksen ympäristöä, Joensuussa entisen Hammaslahden kuparikaivoksen tienoita.

Saimaa ilman kaivoksia -liikkeen perustajan Miisa Minkin mielestä Laukunkankaan lakkautetun nikkelikaivoksen jäteongelma osoittaa, että kaivostoiminta on todellinen uhka Saimaalle.

Savonlinnan kaupunki ja Enonkosken kunta sekä Saimaa ilman kaivoksia -yhdistys valittavat etsintäluvista hallinto-oikeuteen. Valitukset eivät kuitenkaan estä yhtiötä aloittamasta alueilla malminetsintää, sillä kysymys on jatkoluvista jo aikaisemmin myönnetyille luville.

Aloitteellaan Saimaa ilman kaivoksia -yhdistys haluaa rajata kaikki luonnoltaan herkät alueet kokonaan kaivostoiminnan ulkopuolelle

Käytännössä se tarkoittaisi sitä, ettei alueille voisi tehdä etsintävarauksia eikä niille myönnettäisi etsintälupia, sillä yhdistyksen mielestä jo varaus pysäyttää alueiden muun kehittämisen.

– Ei kukaan lähde perustamaan luontoarvoihin toimintansa nojaavaa viiden tähden kylpylää alueelle, jos uhkana on, että sen naapuriin tulee viiden tai kymmenen vuoden kuluttua kaivos, Mink sanoo.

Hänen mukaansa Saimaata pitää kehittää pitkällä tähtäimellä maailmanluokan brändiksi.

– Saimaata haetaan Unescon maailmanperintökohteeksi. On mahdollista, että se myös saadaan. Se olisi todella upea juttu ja toisi alueelle paljon hyvinvointia ja työpaikkoja. Kaivoshankkeet ovat jyrkässä ristiriidassa tämän kanssa.

Mink sanoo ymmärtävänsä, että Pariisin sopimuksen mukaisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että liikenteen päästöjä on vähennettävä ja sähköautojen akkumineraalien kysyntä kasvaa.

– Suomi on ainoa EU-maa, jonka kallioperässä on kaikkia akkuteollisuuden tarvitsemia raaka-aineita. Samaan aikaan EU pyrkii vähentämään Kiinasta ja esimerkiksi Kongosta tuotavia mineraaleja. Meidän suomalaisten on nyt syytä miettiä, millaisen maan haluamme jälkipolville jättää. Tuleeko Suomesta yksi suuri avolouhos, vai ovatko luontoarvot ja puhdas vesi meille tärkeämpiä?

Talvivaaran jäljet pelottavat, mutta ongelmia on muuallakin, lähempänäkin Saimaata.

Outokumpu Oy:n vuonna 1994 lakkauttaman Laukunkankaan nikkelikaivoksen rikastejätealtaan suojavallien läpi vuotaa koko ajan jätelietettä läheisiin sisäjärviin ja niiden kautta edelleen Saimaaseen. Jätealtaan alapuoliset Sortavalanjärvi ja Särkijärvi ovat jätevesien seurauksena kuolleet. Niissä ei ole elollista elämää.

Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikön Matti Rautiaisen mukaan Laukunkankaalla on tapahtunut paikallinen ympäristötuho, josta Outokumpu ja Etelä-Savon ely-keskus olisi pantava vastuuseen.

Ely-keskuksen asiantuntija Jyrki Hämäläinen sanoi Itä-Savolle, että vastuukysymykset eivät ole selvät.

– Outokumpu voitaisiin ehkä velvoittaa kunnostustoimiin, jos kaivosalue on aiheuttanut ympäristön pilaantumista. Tämä tietenkin kaivoksen aikaisen lainsäädännön perusteella, nykyistä ei voi takautuvasti soveltaa, hän sanoi.

Laukunkankaan kaivoksen alapuolisen Särkijärven vesi on kirkasta, mutta elollista elämää järvessä ei ole ja vesi haisee rikille.

Savonlinnan ja Enonkosken rajamaastoon malminetsintäluvan jatkon saaneen FinnAust Miningin maajohtaja Thomas Levin sanoo ymmärtävänsä ihmisten huolen kaivosten ympäristövaikutuksista.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin toteaa, että nykyisen vuonna 2011 voimaan tulleen kaivoslain aikana Suomeen ei ole perustettu yhtään kaivosta, joten se on vielä testaamatta.

– Enonkoskella on toimittu 1980-luvun määräysten mukaisesti. Sitä ei voi ollenkaan verrata siihen, miten alueella toimittaisiin nyt, hän sanoo.

Kaivoslakia uudistetaan jälleen. Työ käynnistyi Pro Heinävesi -liikkeen alulle panemasta Kaivoslaki NYT -kansalaisaloitteesta, joka keräsi 58 000 allekirjoitusta vuonna 2019 ja eteni eduskuntaan. Lakiuudistus on lähdössä lausuntokierrokselle.

Kaivoshankkeiden vastustajat ovat vaatineet lakiin muun muassa niin sanottua intressivertailua. Sillä tarkoitetaan vertailua, jossa kaivoksen haittoja ja hyötyjä punnitaan laajasti alueen muiden elinkeinojen ja luontoarvojen näkökulmasta.

– Kaunis ajatus, mutta koska malminetsintävaiheessa ei ole vielä tietoa, mitä löytyy ja mistä, niin on vaikeaa arvioida mahdollisen kaivoksen vaikutuksia.

Levinin mukaan 12 vuotta Itä-Suomessa malminetsintää tehnyt FinnAust Mining ei toimi suojelualueilla.

– Syy miksi olemme nyt muun muassa Enonkoskella on se, että siellä on jo ollut kaivos. On oletettavaa, että siellä on malmia muuallakin. Yleensäkin pysyttelemme malminetsinnässä vanhojen kaivosten lähettyvillä.

Liikenteen sähköistyminen on lisännyt autoihin tarvittavien akkumineraalien kysyntää.

Malminetsintä- ja kaivoslupia myöntävässä Tukesissa ei ylitarkastaja Ilkka Keskitalon mukaan ole kuitenkaan havaittu suurta piikkiä hakemusten määrässä.

– Kun kymmenen vuotta sitten aloitin tässä tehtävässä, meillä oli käsiteltävänä noin 700 hakemusta. Nyt niitä on 350–400. Huomattavaa eroa hakemusten määrässä en ole viimeisen neljän vuoden aikana havainnut.

Malmeja etsii jollain tasolla Suomesta tällä hetkellä 50–60 yhtiötä. Niistä kymmenen suurinta kattaa hakemuksista 90 prosenttia. Joillain yrityksillä voi olla sisässä jopa parikymmentä hakemusta.

Tähän asti on arvioitu, että noin yksi tuhannesta malminetsintäprojektista johtaa kaivostoimintaan.

Keskitalon mukaan totuus lienee kuitenkin tänä päivänä ihan muuta. Ympäristön huomioon ottaminen, toiminnan taloudellisuus ja työn hinnan nousu on johtanut siihen, että suhdeluku on ennemminkin yksi 2 000:sta.

– Se vaan on niin, että jonnekin muualle on paljon helpompi perustaa kaivos kuin esimerkiksi Saimaan äärelle. Kaiken ydin on kuitenkin se, että kaivos voidaan perustaa ainoastaan paikkaan, missä on taloudellisesti hyödynnettävä malmio. Sen tiedon hankkiminen taas edellyttää vuosien tutkimustyötä.