Tamperelaisleipomon "järjetön työ” on ohi – sataprosenttisen kaurapastan kehittäminen vaati 700 koetta

Innovaatio vaati Leivon Leipomolta tiivistä yhteistyötä suomalaisten kauratutkijoiden ja viljelijärenkaan kanssa.

Leivon Leipomon tuotantopäällikkö Anssi Räntilä on kunnostautunut aikaisemmin Boltsi-pyörykän kehittäjänä.

Tamperelainen Leivon Leipomo kertoo kehittäneensä Suomen ensimmäisen sataprosenttisen kaurapastan. Aiemmissa kaurapastoissa pääosassa on ollut yleensä ulkomainen durumvehnä, ja kauran osuus on ollut vain noin kolmannes.

Uusi Kaurakas-putkipasta sisältää vain täysjyväkauraa eikä ollenkaan vehnää. Innovaatiosta kertoo Leivon Leipomo tiedotteessaan.

Tuoteidea kuulostaa helpolta, mutta runsaskuituisen Kaurakas-pastan kehitystyö oli kaikkea muuta.

– Aivan järjetön työ! Kaura eroaa vehnästä niin paljon, että tuotekehityksessä tehtiin liki seitsemänsataa koetta, ennen kuin kaurapastasta tuli sellaista kuin pitääkin, tuotekehitystä vetänyt Leivon Leipomon tuotantopäällikkö Anssi Räntilä kertoo tiedotteessa.

Innovaation taustalla on Leivon Leipomon tiivis yhteistyö suomalaisten kauratutkijoiden ja viljelijärenkaan kanssa. Viljelytekniikoita kehittämällä – esimerkiksi maaperän ja lannoituksen balansoinnilla – kauran proteiinipitoisuus nousi ennätyksiin.

Sata grammaa Kaurakas-pastaa sisältää Leivon Leipomon mukaan peräti kahdeksantoista grammaa proteiinia. Se on enemmän kuin nakissa.

– Kaurassa on proteiinia, hyvä aminohappokoostumus, hyvää rasvaa ja beetaglukaania eli liukoista kuitua. Kaura on monipuolinen viljaraaka-aine ja sen maku on hyvä, Luonnonvarakeskuksen (Luken) erikoistutkija Veli Hietaniemi sanoo tiedotteessa.

Leivon Leipomo kertoo, että Kaurakkaan raaka-aine kulkee vain noin seitsemänkymmentä kilometriä matkallaan pellolta pastaksi. Kaura kuivataan Kasken tilalla Kiikoisissa, jauhetaan myllyssä Kokemäellä ja kaulitaan pastaksi Eurassa.

Uusi Kaurakas-pasta on Suomalainen Menestysresepti -innovaatiokilpailun finalistituote. Finaalipaikka oli Leivon Leipomolle jo toinen. Vuonna 2019 voittajaksi singahti lisäaineeton kaura-siemenpyörykkä Boltsi.