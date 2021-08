Perintöihin liittyy monia väärinkäsityksiä etenkin lesken ja lasten perimysoikeuksiin liittyen. Viime aikoina esiin ovat nousseet asunto-osakkeiden yhtiölainaosuudet.

Leskellä on yleensä asumissuoja yhteiseen kotiin. Yhtiölainaosuuden vuoksi asunto voi kuitenkin olla kovin velkainen.

Verojuristi Tuomo Lindholm Veronmaksajan keskusliitosta on laatinut testamentteja jo viidellä vuosikymmenellä.

Testamentin laatimista ei pidä jättää elinkaaren viime hetkille, jolloin muistisairaudet ovat jo ehkä nurkan takana. Testamenttiasioihin on syytä paneutua silloin, kun vielä järki ja muisti pelaavat.

Testamentin suunnittelussa on otettava huomioon monta asiaa, joista tärkeimpiä ovat velat, lesken oikeudet ja rintaperilliset.

Viime vuosina korostetusti ovat tulleet esille myös asunto-osakkeisiin liittyvät kasvaneet yhtiölainaosuudet.

Lindholmin neuvo on, että testamentti on niin tärkeä asiakirja, että sen tekeminen on syytä jättää ammattilaiselle.

– Hyvällä testamentilla voi säästää veroissa, välttää riitoja, vaikuttaa perinnönjakoon ja turvata lesken asema.

– Huonolla sen sijaan häviää veroissa, sotkee asiat pahoin, unohtaa lesken aseman ja edessä on riitaisuuksia, Lindholm luettelee.

Perintöihin liittyy monia vääriä käsityksiä. Miten lesken käy, kun puoliso kuolee? Tähän liittyy harhaluulo, jonka mukaan aviopuoliso perii vainajan omaisuutta automaattisesti. Eri asia taas on, että leski voi saada avio-oikeuden nojalla vähempivaraisena vainajan omaisuutta kokonaan verovapaasti tasinkona.

– Aviopuoliso perii vain, jos vainajalta ei ole jäänyt rintaperillistä. Mutta jos vainajalla on rintaperillisiä, niin leski voi periä häntä vain testamentilla.

– Lapsettoman vainajan leski perii aluksi, vaikka olisi avioehtokin. Omaisuuteen, joka on avio-oikeuden ulkopuolellakin, on leskellä perimysoikeus.

Lindholm muistuttaa, että testamenttiin voi ottaa ehtoja.

– Jos leskellä on perimysoikeus, niin se voidaan testamentilla ohittaa, koska leskellä ei ole lakiosaoikeutta kuten rintaperillisillä.

Veronmaksajain keskusliiton verojuristi Tuomo Lindholm

Leskellä on yleensä asumissuoja yhteiseen kotiin. Mutta asunto voikin olla yhtiölainaosuuden vuoksi kovin velkainen. Lainaosuus voi olla jopa 70 prosenttia asunnon myyntihinnasta.

– Asunnon pitäminen voi tulla korkeiden lainaosuuksien ja asumiskulujen vuoksi hyvinkin kalliiksi. Nämäkin asiat tulevat jo silloin tällöin vastaan testamenttia laadittaessa, Lindholm toteaa.

Lesken oikeus yhteisessä kodissa asumiseen on jo noussut riitajuttuina tuomioistuimiin saakka, koska suuret yhtiölainat ovat menneet rintaperillisten maksettaviksi.

Rintaperillisen voi poikkeuksellisesti jättää testamentilla kokonaan perinnöttä, mutta ei ihan noin vain. Laissa on lueteltu tilanteet, joissa niin voi tehdä. Laissa mainitaan muun muassa jatkuva kunniaton elämä tai rikos, joka loukkaa syvästi esimerkiksi perittävää. Rikoksesta tulee olla tuomio ja peruste on mainittava testamentissa.

Esimerkiksi vanhempansa pahoinpitely täyttää kriteerit, mutta ei päiväsakoilla sovitettava näpistys.

Joskus kuitenkin testamentin tekijä haluaa jättää rintaperillisen perinnöttä vaikkei siihen löydy riittäviä perusteitakaan.

– Kunniattomaan elämään ei riitä perusteeksi se, että perillinen kulkee hetken huumejengeissä. Täytyy olla ensinnäkin jatkuvasta kunniattomasta elämästä kyse. Ja senkin toteennäyttö voi olla vaikeaa.

– Rintaperillisellä on oikeus lakiosaansa, joka on puolet perintöosasta, Lindholm muistuttaa. Jatkuva kunniaton elämä on käsitteenäkin pulmallinen.

Elämä ei ole aina sitä miltä se näyttää. Jokaisella on ollut nuoruutensa, johon liittyy salaisuuksia. Niinkin voi käydä, että elämän ehtoopuolella ovelle ilmestyy salassa pysynyt jälkeläinen, jolla on myös oikeus perintöön.

Testamentin sisältö voi silloin ratkaista millaisen siivun omaisuudesta yllätysjälkeläinen saa. Jos puolisoiden keskinäisessä testamentissa lapset luetellaan nimeltä, he saavat osuutensa mahdollisimman suurena ja yllätysperillinen vain lakiosansa sitä vaatiessaan.

– Riidan paikka voi olla, jos testamentissa vain todetaan, että omaisuus jaetaan lapsille. Silloin väliin tullut yllätyslapsi voi saada yhtä suuren siivun kuin muutkin lapset, jollei testamenttia ole ehditty muuttaa.

Valtaosa Euroopan maista kantaa perintöveroa. Ruotsi, Norja ja Viro ovat perintöverosta luopuneet.

Joissain maissa velatkin voivat periytyä. Velat on hoidettava pesästä ensimmäisenä. Suomessa velka ei periydy. Kunhan tekee perunkirjan oikein, ei velka siirry perilliselle.

Kun antaa jotain jollekin pois, niin se on poisannettu eikä sitä voi yleensä saada takaisin. Riski on erityisesti silloin, kun saajana on alaikäinen. Verotehokkaalle perinnöstä luopumiselle ei saa laittaa mitään ehtoja, Lindholm muistuttaa.

– Kun perillinen täyttää 18 vuotta, hän voi panna omaisuuden menemään. Tämä on syytä muistaa.

Kiinteistöjen arvon putoaminen haja-asutusalueilla on tosiasia.

Perunkirjoissa kiinteistöt on arvioitu omistajansa kuolinpäivän arvon mukaan. Kiinteistöt ovat voineet lyhyessä ajassa menettää arvostaan yli puolet.

– Arvojen putoamista on ollut hyvin vaikea ennakoida perunkirjoissa, mutta veroja maksetaan lähtökohtaisesti sen mukaan mitä arvoksi perukirjaan on merkitty. Arvojen todellinen putoaminen näkyy kiinteistöjen kauppahinnoissa, Lindholm toteaa.

Moni perinnönjättäjä miettii vaikkapa kesämökin siirtoa perillisille yhteisomistukseen. Se mikä juuri testamentin laatimisen hetkellä tuntuu hyvältä ajatukselta, voikin muutamassa vuodessa muuttua aivan toiseksi.

– Omaisuuden yhteisomistus voi muuttua taakaksi, jos perilliset ajautuvatkin riitoihin. Kyse ei ole vain rahasta ja numeroista. Pitäisi pystyä näkemään asioita pidemmälle, Lindholm kertoo.

Testamentin voi päivittää sen jälkeen, kun se on joskus tehty. Sen voi myös perua, mutta se edellyttää perumiskelpoisuutta eli että ymmärtää mitä tekee.

– Kaikkia papereita ei voi kuitenkaan muuttaa. Jos lahjakirjasta on unohtunut sulkea miniät ja vävyt pois, ei tietoja voi jälkikäteen enää pätevästi laittaa.

Googlaus on tehnyt ihmisistä omasta mielestään asiantuntijoita jopa perintöasioissa. Tuomo Lindholm muistuttaa, että googlaus voi tulla todella kalliiksi.

– Siksikin kannattaa antaa testamentin laatiminen asiantuntijalle. Hän osaa hoitaa ne juuri niin kuin tuleekin, sillä Google ei tunne kenenkään tapausta yksityiskohtaisesti.

– Asiantuntijalle on kerrottava kaikki, myös ikävät jutut. Silloin hän voi tehdä oikeat ratkaisut, Lindholm painottaa.

Testamenttia ei rekisteröidä mihinkään kuten avioehtoa ja eikä arkistoida kuten perukirjoja. Se kannattaa laittaa paikkaan, josta sitä ei hukka vie ja josta se oikealla hetkellä on saatavissa.

