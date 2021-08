"Samalla säästyy rahaa” – Aarno Kurkela myy itse perikunnan asunnon: nämä asiat ilman välittäjää myyvän tulee muistaa

Oman asunnon myyminen ilman välittäjää onnistuu, kun muistaa olla huolellinen asunnon esittelyn ja paperityön kanssa. Silti vain pieni osa asuntokaupoista tehdään ilman välittäjää.

Helsingin Kalliossa on tälläkin hetkellä myynnissä lähes parisataa kerrostaloasuntoa. Ylivoimaisesti suurin osa näistä on yksiöitä taikka kaksioita, kuten espoolaisen Aarno Kurkelan asunto.

Kun asuntojen kysyntä on hyvää ja asuntokauppa tulee ajankohtaiseksi, voi monelle tulla mieleen asunnon myyminen ilman välittäjää.

Tämä on aivan mahdollista, mutta sitä tehtäessä on hyvä muistaa, että asunnon myyntiin liittyy paljon paperityötä.

Perikunnan asuntoa myy Kalliossa espoolainen Aarno Kurkela. Neljännellä linjalla sijaitsevan viidennen kerroksen kaksion hintapyyntö on 362 721 euroa.

Kurkelan mukaan kysyntää asunnolle on riittänyt ja kaupat on lyöty jo käytännössä lukkoon.

– Kun on kuranttia tavaraa myynnissä, menee se myös kaupaksi, kun hinta on oikea. Ostaja löytyi nopeasti.

Asuntoilmoitus näyttää huolella laaditulta ja pian paljastuukin, että Kurkela on toiminut isännöitsijänä ja toimitusjohtajana.

– Kun on kertynyt ikää ja kokemusta, ei kiinteistövälittäjän tuoma lisäarvo tuntunut oleelliselta. Paperihommia on tähän mennessä tehty, myös hiukan haastavampia, Kurkela sanoo.

– Samalla säästyy rahaa. Kiinteistövälittäjän palkkio esitteestä, parista valokuvasta ja puhelinsoitosta on tuntuva. Eri asia on, jos myytävänä on vaikeampi kohde.

Kurkela korostaa kuitenkin, ettei hänellä ole kiinteistövälittäjistä huonoja kokemuksia.

– Olen toiminut kiinteistövälittäjien kanssa montakin kertaa ja kokemukset ovat olleet sinänsä ihan myönteisiä.

Useimmat asuntoaan myyvät suosivat välittäjää. Jo oikean myyntihinnan määrittely ja kunnollinen markkinointi voivat olla joillekin ylivoimainen urakka.

Sama pätee myös oman asunnon esittelyyn ulkopuolisille. Varsinkin rakkaan kodin virheistä kertominen voi olla vaikeaa.

Asuntoaan myyvän on muistettava rehellisyys asunnosta, asuinalueesta ja mahdollisesta taloyhtiöstä antamassaan tiedossa. Muuten myyjän ja ostajan näkemyserot saattavat johtaa hankaukseen.

Kuluttajariitalautakuntaan tuli viime vuonna 136 yksityishenkilöiden suoraa asuntokauppaa koskevaa valitusta. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana on tullut 71 valitusta, joten valitusten määrä näyttää nousevan ainakin viime vuoden tasoille.

Luvussa ovat mukana sekä asunto-osakkeet että kiinteistöt.

– Asunnoissa suurimpana valitusten syynä ovat kosteusvauriot ja kiinteistöissä muun muassa se, että katto vuotaa taikka salaojat eivät ole kunnossa, sanoo lautakunnan varapuheenjohtaja Päivi Korpiola.

Asunnon esittely kannattaa tehdä huolella, sillä asuntokauppalain mukainen virhevastuu on osakehuoneistossa kaksi vuotta siitä, kun asuntokauppa on sinetöity. Kiinteistön kaupassa vastaava aika on viisi vuotta.

Tarvittavia asiakirjoja on pitkä rivi, kuten isännöitsijäntodistus, taloyhtiön viimeisin tilinpäätös ja yhtiöjärjestys sekä asunnon pohjapiirros. Omakotitaloa myydessä lista on vielä pidempi, sillä muun muassa tontin rakennusoikeus pitää selvittää.

Nämäkään paperit eivät ole ilmaisia, sillä esimerkiksi isännöitsijäntodistus maksaa yleensä sadan euron molemmin puolin. Kiinteistöliiton viime vuonna julkaiseman kyselyn mukaan isännöintitoimistojen veloittamissa erilliskorvauksissa on viime aikoina ollut nousua.

Sekä kiinteistövälittäjät että yksityiset myyjät ilmoittelevat samoilla markkinapaikoilla eli Schibstedin omistamassa Oikotie.fi:ssä että Alma-konsernin palvelussa Etuovi.comissa.

Oikotie Asuntojen johtajan Anna Leinosen mukaan omia asuntojaan myyvien osuus asunto-ilmoituksissa on tällä hetkellä noin neljä prosenttia.

– Markkinoilla on aina tietty ryhmä, joka haluaa myydä asuntonsa itse. Pääosa asunto-ilmoituksista tulee kuitenkin välittäjien kautta, Leinonen sanoo.

Markkinoille on alkanut ilmestyä myös eräänlaisia asunnonmyyjän hybridimalleja.

Nämä ovat maksullisia palveluja, joissa tarjotaan asuntoaan itse myyville muun muassa apua kauppakirjojen laadintaan ja lakisääteisten prosessien läpiviemiseen.

Asunnon myyjä huolehtii puolestaan asuntonsa esittelystä. Tällä tavalla voi kiinteistövälittäjän perimään välityspalkkioon nähden säästää tuhansiakin euroja.