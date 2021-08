Pakettiauton vuokraamisesta tehty kymmeniä valituksia kuluttajaviranomaisille – yksi yritys erottuu joukosta

Pakettiautoa vuokratessa on syytä syynätä sopimusehdot tarkkaan, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin. Kuluttajaviranomaisille on tullut valituksia erityisesti yhdestä vuokraamosta.

Pakettiautovuokraamoihin pettyneet ovat tehneet yrityksistä valituksia kuluttaja­viranomaisille. Monesti valituksissa kyse on kohtuuttoman tuntuisista vuokrausehdoista, jotka jokaisen autoa vuokraavan kannattaa tarkistaa ennen sopimuksen tekoa.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on kirjattu sekä paketti- että henkilöautonvuokrausta koskevia yhteydenottoja tänä vuonna tähän mennessä noin 150. Näistä arviolta noin puolet koskee pakettiautonvuokrausta. Viime vuoden kokonaismäärä oli noin 230.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtavan asiantuntijan Mikko Saastamoisen mukaan Paku kympillä -vuokraamo nousee valituksissa selkeästi esiin. Valituksia tehdään muistakin yrityksistä.

– Vuokrausehtoja on monenlaisia, ja joukossa on varmasti kohtuuttomiakin. Kuluttajalle yleisohje on, että jos hän katsoo laskutuksen olevan perusteetonta tai kohtuuttoman suurta, kannattaa siitä ensi sijassa reklamoida yritykselle, Saastamoinen sanoo.

– Jos asia ei sillä selviä, kannattaa ottaa yhteyttä meidän kuluttajaneuvontaamme, jossa asiaa voidaan selvittää ja tarvittaessa siitä neuvotellakin yrityksen kanssa. Jos tämä ei auta, voi kuluttaja viedä asian kuluttajariitalautakuntaan.

Useimmiten valitukset liittyvät siihen, että vuokraamoyritys vaatii kuluttajalta korvausta autolle vuokra-aikana aiheutuneista vahingoista, kuten erilaisista naarmuista ja kolhuista. Toisaalta kuluttajat valittavat usein vuokra-auton puutteista ja huonosta kunnosta.

Halvimmillaan pakettiauton saa lyhytaikaista tarvetta varten muutamalla kympillä. Tällöin ei kuitenkaan puhuta välttämättä aivan uusinta mallia olevasta ajopelistä, mikä voi myös näkyä autossa.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan ylivoimaisesti suurin osa lautakuntaan saapuneista valituksista koskee Paku kympillä -vuokraamoa.

Tähän juttuun ei saatu yrityksistä huolimatta asiasta kommenttia yrityksen toimitusjohtajalta Hannu Tiilalta. Iltalehdelle Tiila sanoi, että vuokrausehdot ovat selkeät, mutta asiakkaat eivät aina noudata niitä.

Pakettiautovuokraamoilla korvaukset sopimusehtojen rikkomisesta, kuten tupakoinnista voivat olla huomattavia. Esimerkiksi Vuokraapaku.fi korostaa, että kotieläinten kuljettamisesta taikka tupakoinnista lankeaa 780 euron suuruinen sakko.

Korvauksia voi joutua maksamaan myös, jos ajelee liian pienillä rengaspaineilla taikka huonokuntoisilla teillä. Eri yrityksillä on erilaisia vuokrausehtoja ja autoja, joten kuluttajan kannattaa tutkia ne tarkkaan ennen vuokraamista.

Kuluttajalta saattavat mennä pakettiautovuokraamot sekaisin. Tämä on huomattu Pakuovelle.comissa, jonne on tullut uudempaa Paku kympillä -vuokraamoa koskevaa palautetta.

Tämä on Pakuovelle.comin toimitusjohtajan Mikko Erkkilän mukaan aiheuttanut hankaluuksia.

– Nimet ovat valitettavan lähellä toisiaan, mikä on aiheuttanut paljon sekaannusta. Me emme voi kuitenkaan tehdä heidän palvelulleen mitään, vaikka meille on tullut paljon heidän toimintaansa koskevaa asiakaspalautetta, Erkkilä sanoo.

Viime vuonna Pakuovelle.comin omistus siirtyi pienvarastoja vuokraavalle Cityvarastolle.

Pakettiautovuokraamoihin kohdistuvista valituksista kertoi aiemmin Iltalehti.

