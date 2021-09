Lähellä unicorn-luokkaa on jo kolme yhtiötä, ja perässä tulee lukuisia huimasti kasvavia. Pääomasijoittaja listaa kiinnostavimmat toimialat ja omat ehdokkaansa.

Myyttinen yksisarvinen, yli miljardin dollarin arvon ylittävä kasvuyritys.

Tunnetuimpia ovat olleet esimerkiksi Uber, Airbnb ja Facebook tai uudempina Klarna ja SpaceX. Yksisarvisen kasvu on eksponentiaalista eli kiihtyvää, satoja, ellei tuhansia prosentteja vuodessa.

Suomessa syntyneitä yksisarvisia ovat olleet Nokia-brändin puhelimia valmistava ja myyvä HMD Global, peliyhtiöt Supercell ja Rovio, kuljetuspalvelu Wolt, terveysteknologiayhtiö CRF Health, tietokantayhtiö MySQL sekä optiikkavalmistaja Heptagon.

Myös Zyngan ostama peliyhtiö Small Giant Games lasketaan jo yksisarviseksi, vaikka lopullinen arvo lasketaan vasta vuoden lopussa kauppaprosessin päätyttyä.

Suomalaisten startupien pääomasijoittaja uskoo, että Suomessa on kasvamassa useampia mahdollisia uusia yksisarvisia. Ne ovat yrityksiä, joiden valuaatio lähentelee miljardirajaa rahoituskierrosten perusteella.

Yleensä yritykset ja pääomasijoittajat julkistavat suuret rahoituskierrokset ja välillä arvostustasot. Vuoden sisään isoimmat rahoituskierrokset ovat olleet kolmessa kasvuyrityksessä: Aiven, Oura ja Iceye.

– Ne ovat 70–80 miljoonan euron rahoituskierroksia, joissa yhtiöiden valuaatio on ollut 600–700 miljoonan euron hujakoilla, Wilhelm Lindholm, pääomasijoittaja, Innovestorin toimitusjohtaja kertoo.

– Eli aika lähellä ollaan näissä jo unicorn-statusta.

Yksisarvinen, useimmiten teknologiayritys, on arvioitu yli miljardin dollarin arvoiseksi. Yhdysvalloissa puhutaan myös decacorneista eli kymmensarvisista, jotka tarkoittavat yli 10 miljardin arvoisia yhtiöitä. Yksisarvis-termin sanotaan olevan Cowboy Ventures -rahaston perustajaosakkaan Aileen Leen keksintö. Yksisarvinen on taruolento, jolla viitataan ilmiön tilastolliseen harvinaisuuteen.

Ohjelmistoyhtiö Aiven ilmoitti maaliskuussa sadan miljoonan dollarin eli 84 miljoonan euron C-rahoituskierroksesta. Yritys kehittää avoimen lähdekoodin tietokantapalveluita julkisille pilvialustoille. Uusimman potin jälkeen Aiveniin on sijoitettu yhteensä 130 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 perustetun yrityksen arvo on nyt yli 800 miljoonaa dollaria eli lähemmäs 700 miljoonaa euroa.

Satelliittidataa tuottava Iceye kertoi viime vuoden puolella, että sillä on kaikkiaan 130 miljoonan euroa pääomarahoitusta. Viimeisimmässä C-kierroksessa rahaa tuli 73 miljoonaa euroa.

Kuluttajille tunnetuin on älysormusvalmistaja Oura, jota äskettäin fanitti sosiaalisessa mediassa muuankin Kim Kardashian. Yhtiö on juuri kerännyt sadan miljoonan dollarin eli 83 miljoonan euron pääomarahoituksen.

Lue lisää: Suomalainen hittituote löysi tiensä Kim Kardashianin sormeen

Ouran älysormukset ovat herättäneet myös sijoittajien mielenkiinnon.

Jimi Seiterä korjaa käytettyä puhelinta Swappien huoltotehtaalla.

Muita kasvuyhtiöitä, joihin on ladattu odotuksia jopa miljardikerhoon nousemisesta, on useita. Lindholm nostaa esiin ainakin Swappien ja Relexin ja Supermetricsin.

Tuoreen raportin mukaan Helsingin seudulla on useampi nopeasti kohti yksisarvisen titteliä kasvavaa startup-yritys, joiden arvo on tällä hetkellä 250 miljoonasta miljardiin dollariin. Listalla on Lindholmin poimintojen lisäksi Varjo ja IQM Quantum Computers (Oura on Oulusta).

Yksin Helsingin startup-yritysten yhteenlaskettu arvo ylittää 25 miljardia euroa. Arvo on kolminkertaistunut vuodesta 2015.

– Se kertoo siitä, että vaikka unicornit ovat edelleen harvinaisuuksia, kyllä niitä alkaa tulla kun markkina kypsyy, tulee lisää rahaa ja apua kansainvälistymiseen.

Terveysteknologiassa melkein unicorn

Pykälää paria alemmalla kierroksella olevista yrityksistä Lindholm pitää erityisen kiinnostavina useampaakin 20–30 miljoonan euron pääomituksen saajaa.

– Terveysteknologiassa oli keväällä erittäin iso onnistuminen, melkein unicorn.

Yhdysvaltoihin historiallisen suurella summalla myyty Mobidiag kehittää pcr-testejä, joille on sattumoisin kova kysyntä koko maailmassa. Kauppahinta oli 668 miljoonaa euroa.

Toinen on Aiforia. Se kehittää konenäkötekniikkaa kudosnäytteiden ja lääketieteen kuvien analysointiin. Firma sai 12 miljoonan rahoituspotin tänä vuonna.

Kolmantena Lindholm mainitsee Bioretecin, biohajoavia implantteja luunmurtumiin ja kudosvaurioiden hoitoon valmistajan kasvuyrityksen. Se siirsi kesälle jo suunniteltua listautumista, mutta nosti vajaan 10 miljoonan euron lisärahoituksen.

Spinnovan kehittämää tekstiilikuitua.

Kierrätystekstiileissä kovia hankkeita

Teollisuudessa uusien biomateriaalien ala voi kasvattaa seuraavaa yksisarvista. Tekstiiliklusteri julkisti hiljattain askelmerkit, joilla se haluaa nostaa Suomesta tekstiilien kierron ja tuotannon edelläkävijän. Alalla on useita kasvuyrityksiä ja bio- tai kierrätyskuidun tehdashankkeita.

Lindholm nostaa kovimmaksi keväällä listautuneen Spinnovan, jonka markkina-arvo oli elokuun lopulla jo noin 750 miljoonaa euroa. Toinen on Infine Fiber, joka teki kesällä 30 miljoonan euron rahoituskierroksen, yhden isoimmista tänä vuonna.

Pakkauspuolella sijoittajia kiinnostaa Sulapac, joka on kehittänyt muovin haastavan puupohjaisen pakkausmateriaalin. Vuoden 2019 lopulla se keräsi 15 miljoonaa euroa sijoittajilta. Suurin potti tuli luksusbrändi Chanelilta.

Toinen nousija on Innomost, koivun kuoresta muovin korvaajaa kehittävä startup, johon Metsä Group vastikään teki merkittävän sijoituksen. Innovestorinkin salkusta löytyvän yrityksen valmistetta voidaan käyttää kosmetiikkaan, lääkkeisiin ja kemianteollisuuteen.

Ruokajakelu vauhdittumassa

Kuluttajapuolella Woltin, jopa kaksinkertaisen yksisarvisen, kasvu on ollut huima, ja uusimmalla kierroksella se keräsi jo lähes 500 miljoonaa euroa. Valuaatio on jo useamman miljardia.

Fiksuruoka.fi teki kesän alla 19 miljoonan euron kierroksen. Innovestor on myös siinä sijoittajana. Toinen saman alan sijoitus Innovestorilla on Ruokaboksissa, joka on sekin kasvanut hurjaa tahtia.

– Ruuan myynti- ja jakelukanavat ovat isossa murroksessa. Ruuan verkkokauppa laahasi pitkään muita Pohjoismaita jäljessä ilman mitään hyvää syytä, mutta nyt ollaan otettu vähän kiinni.

– Toimijat tällä sektorilla ovat tietysti hyötyneet koronasta.

Hittiyhtiöiden menestystä avittaa koko startup-markkinan kova kasvuvauhti. Suomi kiinnostaa ulkomaisia pääomasijoittajia, Wilhelm Lindholm sanoo.

Pelipuoli kasvoi korona-aikana

Peliala jatkoi kasvua viime vuonna ja ylsi Neogamesin mukaan yli kahden miljardin euron liikevaihtoon jo kuudetta vuotta peräkkäin.

Peliala on Helsingissä erityisen vahva. Sen niin kutsuttu ekosysteemi on kolmanneksi tärkein Euroopassa heti Lontoon ja Pariisin jälkeen.

Supercell teki keväällä 150 miljoonan euron lainarahoituksen pelistudio Metacoreen. Rahoituksena summa on käytännössä Woltin kokoluokkaa, joten Metacore on puhtaasi summalla mitattuna jo aidosti yksisarvisen luokkaa.

Israelilainen Playtika kertoi tällä viikolla, että se ostaa 80 prosenttia suomalaisen Reworks-peliyhtiön osakekannasta 340 miljoonalla eurolla. Sen liikevaihto on kasvanut 84-kertaisesti vuodessa.

Lohkoketjuteknologiaan virtaa rahaa

Uutena alueena Lindholm nostaisi vielä virtuaalivaluutat ja lohkoteknologiat.

– Markkina on kypsymässä, ja pääomaa tulee koko ajan lisää. Sinne rakennetaan infrastruktuuria ja lohkoketjuteknologian päälle rakennettujen niin kutsuttujen hajautettujen rahoituspalveluiden (decentralized finance) tarjontaa.

Näillä tarkoitetaan käyttäjien keskenään tuottamia pankkipalveluita. Käyttäjät myös jakavat pankin normaalisti ottaman voiton. Palvelu toimii lohkoketjun päällä älykkäiden sopimusten avulla.

– Siellä on parikin firmaa, jotka ovat nostaneet kierroksia viime aikoina. Lainatuotteita tarjoava Tesseractilla oli 25 miljoonan euron kierros kesällä. Toinen on vertaislainoja tarjoava Aave.