Kiinteistönvälittäjien taksoissa isot erot – nämä asiat vaikuttavat hintaan

Kiinteistönvälittäjien listahintoja tarkastelemalla välityspalkkioiden suuruudesta voi saada väärän kuvan. Varsinkin halutuimmista kohteista käydään kovaakin kilpailua.

Varsinkin pääkaupunkiseudulla kiinteistövälittäjien kilpailu on kovaa.

Viime aikoina asuntokauppa on käynyt vilkkaana ja tämä on näkynyt myös kiinteistönvälitysalan liikevaihdon kasvuna. Syksy on asuntokaupalle sesonkiaikaa.

Kysyntää asunnoille tuntuukin nyt riittävän, mikä on lyhentänyt myyntiaikoja. Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan esimerkiksi helsinkiläisen kerrostaloasunnon mediaanimyyntiaika on nyt noin viikon normaalia lyhyempi. Omakotitaloissa ero on vielä suurempi.

Kysyntä on näkynyt myös asuntojen hintojen nousuna. Asuntoluotottaja Hypo arvioi tällä viikolla, että hinnat nousevat nyt rivakinta vauhtia yli kymmeneen vuoteen. Tämä on merkinnyt samalla keskimääräisten välityspalkkioiden kasvua.

Välittäjien perimissä palkkioissa on kuitenkin selvää vaihtelua. Palkkio voi vaihdella merkittävästi sen mukaan, millä asuinalueella myytävä asunto sijaitsee. Kerrostaloasunnon välityspalkkio on yleensä pienempi kuin kiinteistön, kuten omakotitalon.

– Kun myydään kiinteistöä eli tonttia tai taloa, ovat kustannuserät erilaisia kuin kaupunkien asunto-osakeyhtiöissä, tähdentää Kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Välityspalkkio lasketaan yleensä asunnon velattomasta hinnasta. Tällöin myyntihintaan lasketaan mukaan yhtiövelkaosuus. Ero voi joissakin taloyhtiöissä olla merkittäväkin.

Esimerkiksi Helsingissä välittäjien listapalkkiot kerrostaloasunnolle liikkuvat suunnilleen 2,0–5,0 prosentin haarukassa. Muualla Suomessa liikutaan 3,0–5,0 prosentissa.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että suuremmilla ketjuilla myös palkkiot ovat suuremmat.

Suuremman ketjun myötä asuntoa voidaan toki markkinoida tehokkaammin ja myös näyttöjä voi olla useammin. Suurella ketjulla voi olla jo ennestään suuri asiakaskunta.

Tässä tilanteessa pienelle välittäjälle jää usein valtiksi pienempi palkkio.

– Ala on hyvin kilpailtu ja suurin osa välittäjistä on pieniä yrittäjiä. Myös katteet ovat hyvin vaihtelevia, Mickelsson sanoo.

Kokonaispalkkio voi vaihdella sen mukaan, laskutetaanko esimerkiksi asiakirjoista ja asunnon stailaamisesta erikseen.

Käytännössä välityspalkkiosta sovitaan kuitenkin aina asiakkaan kanssa ja sen suuruuteen vaikuttaa myös arvio siitä, kuinka nopeasti kohteen arvioidaan menevän kaupaksi.

– Jos taloon on putkiremontti tulossa ja tiedät juoksevasi paikalla puoli vuotta, on palkkio suurempi kuin silloin kun tiedät myyväsi kohteen yhdellä ovenavauksella, eräs välittäjä toteaa.

Esimerkiksi Kiinteistömaailma tarjoaa 4,96 prosentin välityspalkkiota, minkä lisäksi tulevat asiakirja- ja markkinointikulut. Myös OP Koti ja Realia Groupiin kuuluvat Huom! ja Huoneistokeskus esittävät palkkioksi samaa arvonlisäverollista prosenttitasoa taikka palkkiota sopimuksen mukaan.

Esimerkiksi 200 000 euron helsinkiläiskaksion välityspalkkio nousee 4,96 prosentin tasolla noin 10 000 euroon.

Välittäjien edulliseen päähän kuuluu Helsingin Seudun Kiinteistövälitys eli HSKV, jonka palkkio on 1,8 prosenttia Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla rivi- ja kerrostaloasunnoille. Jos myyjä aikoo esitellä asuntoaan itse, laskee palkkio prosenttiin.

Tällöin esimerkkiasunnon palkkio jää 1,8 prosentin tasolla noin 3 600 euroon ja prosentin tasolla noin 2 000 euroon.

Käytännössä palkkioon vaikuttaa asunnon sijainti, kunto ja ennakoitu kysyntä. Listahintoja tarkastelemalla palkkioista voi saada väärän kuvan.

Kysyntää Helsingissä on tällä hetkellä etenkin kaksioille. Muodikkaassa Kalliossa sijaitsevan kaksion välityspalkkio jää yleisesti 2–3 prosenttiin.

Sama taso pätee välittäjille tehdyn soittokierroksen perusteella koko Etelä-Helsinkiin, missä yli kolmen prosentin palkkiotasot ovat harvinaisia. Alalla pitkään olleen välittäjän mukaan kilpailu on alueella viime vuosina selvästi kiristynyt.

Myös muualla Helsingissä kerrostaloasuntojen välityspalkkiot ovat hyvän kysynnän ja kiristyneen kilpailun myötä laskeneet lähelle tuota haarukkaa, kuitenkin kohteesta riippuen.

Jotkut välittäjät tarjoavat asunnonmyyjille myös kiinteätä palkkiota, joka määräytyy asunnon suuruuden mukaan.

Tällainen yritys on esimerkiksi Vuokraturvaan kuuluva Myyntiturva. Sen myyntipalkkiot ovat sidottuja asunnon huonemäärään.

Myyntiturva oli ensimmäinen välittäjä, joka tarjosi Helsingissä kiinteää hinnoittelua. Viime aikoina samankaltaisia yrittäjiä on alkanut tulla muitakin.

Myyntiturvan kiinteä välityspalkkio yksiölle on 2 480 euroa ja kaksiolle 3 720 euroa.

Vuokraturvan perustajan ja hallituksen puheenjohtajan Timo Metsolan mukaan yksi keskeinen syy Helsingin välityspalkkiotason alentumiseen on kiinteiden palkkioiden yleistyminen.

– Erityisen suuri merkitys niillä oli nimenomaan hintakilpailun käynnistäjänä. Toinen keskeinen syy on asuntokaupan hyvä tilanne. Kun asunnot menevät hyvin kaupaksi, välittäjät käyvät erittäin kovaa kilpailua siitä, kuka saa riittävästi asuntoja myyntiin ja kuka ei. Tällainen asetelma kiristää myös kilpailua palkkioissa, Metsola sanoo.

Myös muiden kiinteistövälittäjien kanssa voi sopia kiinteän välityspalkkion. Usein näillä on kuitenkin minimipalkkio, joka voi olla edellämainittua tasoa korkeampi.