Verottaja tarjoaa lisäaikaa ja helpotusta verojen maksuun – enää viikko aikaa hakea

Helpotettujen maksujärjestelyjen on tarkoituksena auttaa yrityksiä ja toiminimiyrittäjiä, jotka ovat koronatilanteen takia maksuvaikeuksissa.

Verohallinto on kesän aikana käsitellyt kaikkiaan 22 000 hakemusta helpotettuun maksujärjestelyyn.

Verohallinto muistuttaa yrityksiä ja henkilöasiakkaitaan mahdollisuudesta hakea lisäaikaa ja helpotusta verojen maksuun. Hakuaikaa on vielä viikko jäljellä.

– Tällä hetkellä helpotettua maksujärjestelyä hakeneista yrityksiä on vajaa puolet. Loppukesästä helpotettu maksujärjestely on kiinnostanut myös henkilöasiakkaita, joilla on jäännösveron tai kiinteistöveron eräpäivä käsillä, riskivastaava Tuomas Hurskainen sanoo Verohallinnon julkaisemassa tiedotteessa.

Maksujärjestelyn ehtoja helpotetaan nyt toisen kerran koronapandemian takia. Viime vuonna helpotettua maksujärjestelyä haki 39 000 asiakasta, joista puolet oli yrityksiä ja puolet henkilöasiakkaita.

– Tämän ja viime vuoden hakijamäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tänä vuonna helpotettuun maksujärjestelyyn hakeneista yrityksistä puolet on sellaisia, jotka hakivat järjestelyyn myös viime vuonna, Hurskainen sanoo tiedotteessa.

Helpotetussa maksujärjestelyssä henkilö tai yritys voi saada lisäaikaa jo maksujärjestelyssä olevien verovelkojen maksuun. Lisäksi järjestelyn myötä voi saada myös alennetun viivästyskoron verovelalleen 1.5.2021 alkaen. Alennettu viivästyskorko on 2,5 prosenttia, kun korko normaalisti olisi seitsemän prosenttia.

Verohallinnon mukaan verovelan kokonaismäärä oli heinäkuussa 3,6 miljardia euroa. Ennen koronapandemiaa verovelan määrä oli noin 3,1 miljardia euroa.

Velan määrä on laskussa, Verohallinto kertoo. Verovelkaa on nyt 500 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa 2020. Maksujärjestelyssä verovelasta on tällä hetkellä 40 prosenttia.