Veikkaus tuo rahapelikoneisiin tappiorajat: kuukaudessa voi hävitä korkeintaan 2000 euroa

Tappiorajojen muuttuminen pakollisiksi on osa Veikkauksen vastuullisuusohjelmaa, jolla se pyrkii vähentämään ja ehkäisemään rahapeliongelmia. Veikkaus arvioi vastuullisuustoimenpiteiden noin 300 miljoonalla eurolla yhtiön valtiolle vuosittain tulouttaa summaa.

Veikkauksen rahapelikoneiden pelaaminen on vuoden alusta asti edellyttänyt tunnistautumista. Syyskuusta lähtien pelaajan on myös pakko asettaa itselleen tappiorajat.

Veikkauksen peliautomaateilla ei voi syyskuun alusta lähtien enää pelata, ellei aseta itselleen tappiorajaa. Pakolliset tappiorajat ovat olleet jo aiemmin käytössä Veikkauksen nettipeleissä, mutta syyskuun alun myötä ne laajenevat kauppojen, kioskien, ravintoloiden ja liikenneasemien sekä Veikkauksen omien pelisalien fyysisille automaateille.

Nopearytmisten pelien, kuten peliautomaattien, yhteiset tappiorajat ovat 1–500 euroa päivässä ja 1-2 000 euroa kuukaudessa. Veikkauksen mukaan noin puolet pelaajista on asettanut nettipeleissä tappiorajakseen enintään sata euroa kuukaudessa.

Tappiorajojen muuttuminen pakollisiksi on osa Veikkauksen vastuullisuusohjelmaa, jolla se pyrkii vähentämään ja ehkäisemään rahapeliongelmia. Ohjelman myötä esimerkiksi pelaaminen hajasijoitetuilla automaateilla on viime tammikuusta lähtien edellyttänyt tunnistautumista. Veikkauksen omissa pelisaleissa tunnistautuminen on ollut pakollista heinäkuusta asti.

Veikkaus arvioi pakollisten tappiorajojen vähentävän erityisesti ongelmallista pelaamista automaateilla.

Automaattipelaaminen ylipäätään on vähentynyt Suomessa viime ja tämän vuoden aikana. Tähän on vaikuttanut niin fyysisten automaattien määrän laskeminen yli 40 prosentilla vuoden 2020 alun tasosta kuin mahdollisuus asettaa itselleen peliestoja automaateilla. Lisäksi myös koronaviruspandemia on vähentänyt pelaamista fyysisillä automaateilla.

Veikkauksen mukaan fyysisillä automaateilla pelaamisen on estänyt itseltään yli 10 000 pelaajaa. Kaiken kaikkiaan digi- ja automaattipelaamisen on estänyt noin 31 000 Veikkauksen asiakasta.

Pelaaminen puolestaan on alkuvuodesta vähentynyt vähintään 30 prosenttia. Kuluvan vuoden aikana Veikkauksen pelejä on pelannut 350 000 asiakasta.

Veikkauksen vastuullisuustoimet vähentävät sen arvion mukaan noin 300 miljoonalla eurolla summaa, jonka yhtiö on vuosittain tulouttanut valtiolle. Vuonna 2019 Veikkauksen valtiolle tulouttama summa oli yli miljardi euroa.

Veikkauksen vastuullisuusjohtaja Susanna Saikkonen korostaa, että summa vähenee nimenomaan haitallisen pelaamisen vähenemisen seurauksena.

– On todella tärkeää, että leikkurin arvioidaan osuvan juuri haitalliseen pelaamiseen. Se on merkki siitä, että suunta kohti entistä turvallisempaa kotimaista rahapelaamisen ympäristöä on oikea.