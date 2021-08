Yle: Joka kolmannella pörssiyhtiön johtajalla rikostuomio – ”Valtava yllätys”

Oulun yliopistossa tehtyä tutkimusta vetänyt tutkija kertoo olevansa yllättynyt tuloksista.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajilla ja muilla vastuuhenkilöillä on taustallaan varsin usein henkilökohtaisia rikostuomioita, paljastuu Oulun yliopistossa tehdyssä laajassa selvityksestä. Tutkimuksen tuloksista uutisoi ensimmäisenä Yle.

– Olemme käyneet läpi suomalaisia ja ruotsalaisia aineistoja. Niiden mukaan pörssiyhtiöissä joka kolmannella johtajalla oli henkilökohtainen rikostuomio. Oli valtava yllätys, että tällaista löytyi, sanoo tutkimusryhmää vetänyt Oulun yliopiston laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki Ylelle.

Kallungin vetämä ryhmä on tutkinut suomalaisten ja ruotsalaisten yritysjohtajien taustoja ja niiden merkitystä yritysten menestykseen yli vuosikymmenen ajan.

Operatiivisten johtajien lisäksi runsaasti rikostuomioita havaittiin olevan myös yritysten muilla vastuuhenkilöillä, kuten hallitusten jäsenillä ja tilintarkastajilla. Kallungin mukaan yhdessä ruotsalaisyhtiössä toimitusjohtajalla ja kaikilla hallituksen jäsenillä oli taustallaan rikostuomio.

Kallungin mukaan yritykset, joiden johtajilla on rikostaustaa, pärjäävät muita huonommin. Tämän vuoksi yritysten kannattaisi olla kiinnostuneita palkattavien henkilöiden taustoista.

– Näiden yritysten kannattavuus on heikompi, ne tekevät huonompia yrityskauppoja, konkurssiriski on suurempi, sisäpiirikaupankäynti on aggressiivisempaa ja se voi lähestyä jopa laittoman rajaa, Kallunki toteaa Ylelle.