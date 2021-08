Super arvostelee Tampereen hanketta, Helsinki seuraa sivusta ja käy neuvotteluita.

Tampereen kaupunki aloittaa kokeilun ulkomaalaisten hoitajien palkkaamisesta Suomeen. Tampereen kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina kokouksessaan.

Suunnitelmana on palkata 34 kansainvälisen rekrytointiprosessin kautta tullutta hoiva-avustajaa syksyllä. Heillä on pääosin Filippiineillä suoritettuja sairaanhoitaja- ja lähihoitajakoulutuksia ja usean vuoden kokemus hoiva-alalta omassa maassaan.

Hoiva-avustajat suorittavat Hongkongissa 60 opintopisteen länsimaisen hoiva-avustajatutkinnon ja suomen kielen opintoja perustasolle A2.

Työperäisen maahanmuuton pilotointi alkaa yhdessä Mehiläisen tytäryhtiön Healthcare Staffing Solutionsin kanssa.

Mehiläinen huolehtii koulutuksen lisäksi maahantulojärjestelyt, asiakirjat ja asunnot. Hoiva-avustajat saapuvat Suomeen kolmessa erässä. Työsuhteet ovat määräaikaisia.

Kaupunginhallituksen ponsilisäyksen mukaan henkilöstöpulan helpottamiseksi on panostettava myös työvoiman saatavuuteen kotimaassa, ja muun muassa henkilöstön työoloihin, työn vetovoimaan ja työssä pysymiseen. On myös arvioitava Suomessa jo asuvien aikuisten maahanmuuttajien kielitaitovaatimuksia koulutuksiin hakeuduttaessa.

Sote-perustutkinnon suorittaneiden määrä on laskenut esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopistossa 35 prosenttia eli 255 opiskelijan verran vuodesta 2018 vuoteen 2020.

Tampereella ja Helsingissä vakava pula

Toukokuussa Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluissa oli täyttämättä 72 vakituista tehtävää. Hoitajamitoituksen lakimuutoksen vuoksi vuonna 2023 Tampereella tarvitaan noin 530 hoitajaa lisää eri tehtäviin.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on ollut tilanteita, joissa työntekijöitä ei ole ollut saatavilla.

Myös Helsingissä tilanne on ”vakava”.

– Meilläkin on nyt ennätyksellisen hankala henkilöstötilanne. Tämä kesä oli vaikeampi kuin edelliset. Kotihoidossa on järjestelty käyntejä uusiksi, mikä on tarkoittanut lisävuoroja ja venymistä työssä olleille. Sairaalat ovat sulkeneet muutamia sairaansijoja koska sairaanhoitajia ei ole ollut riittävästi, Helsingin kaupungin sote-toimialajohtaja Juha Jolkkonen kertoo.

” Mietin, mitä se viestittää tuleville lähihoitajille ammatin arvostuksesta.

Kielitaito huolestuttaa Superia

Ammattiliitto Superissa ei katsota hanketta hyvällä. Superin puheenjohtaja Silja Paavola pitää Tampereen hanketta poikkeuksellisena, sillä vastaavia hankkeita ovat viime aikoina tehneet lähinnä yksityiset terveyspalveluyhtiöt.

– Mietin, mitä se viestittää tuleville lähihoitajille ammatin arvostuksesta.

– Tälle alalle kun tuodaan Filippiineiltä hoitajia, jotka ovat käyneet neljän viikon koulutuksen siellä ja täällä muutaman kuukauden, niin aikamoisia kielineroja ovat.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia kielitaidosta.

– En ole vielä ikinä nähnyt, että työnantaja olisi pitänyt intensiivikursseja vaan niitä täytyy työntekijöiden käydä muun työnsä ohessa.

– Filippiinit tuottaa sairaanhoitajia, Kuuba lääkäreitä, kyllä niillä ammatillista taitoa on. Mutta jos minut laitettaisiin Iraniin tekemään töitä, niin en kyllä farsin kieltä ammattisanastoineen voisi tässä ajassa oppia.

Helsinki seuraa tuloksia

Jolkkosen mukaan Tampereen hanke on kiinnostava ja sitä ja yksityisen puolen vastaavia hankkeita seurataan Helsingissä tarkkaan.

Hän arvelee, että vastaavantyyppistä rekrytointia ja muita erityistoimia tultaneen näkemään Helsingissäkin jollakin aikavälillä työvoimapulan helpottamiseksi.

Helsinki on pohtinut, voisiko se tehdä vuokrauspalvelu Seuren kanssa vastaavan rekrytointihankkeen, mutta tällä hetkellä kaupungilla ei ole vireillä vastaavaa.

– Työvoiman saatavuusongelmia on kaikkialla niin paljon, että keskusteluita käydään koko ajan.

Jolkkonen sanoo, että Suomessa on tulevina vuosina niin vakava työvoimapula, että on hyväksyttävä myös nykyistä heikompia kielitaitovaatimuksia.

– Ymmärrän hyvin ammattiliittojen huolen, emmekä missään nimessä halua madaltaa laatua. On kuitenkin jo työssä olevien etu, että henkilöstöä saadaan lisää.

Ulkomaisiin rekrytointeihin liittyy toisaalta useita kysymyksiä, hän huomauttaa, eettisiä pohdintoja ja täydennys- ja kielikoulutuksen tarvittavaan määrään liittyviä.

Rekrytointimallilla on kustannuksensa, ja pitää arvioida, kuinka paljon niillä saadaan pysyvää työvoimaa, Jolkkonen sanoo. Takavuosina on ollut vastaavia, myös kuntavetoisia hankkeita, joissa vain pieni osa työllistyi lopulta alalle.

Paavola pitää ”myrkyllisenä” nykyajatusta, jossa ajatellaan sote-alalle tarvittavan käsipareja, kun tarvetta on nimenomaan uusille oman alansa ammatti-ihmisille.

Hän kyseenalaistaa myös, onko oikein että Suomi imee Filippiineiltä esimerkiksi sairaanhoitajakoulutettuja ihmisiä tekemään koulutustaan vastaamatonta työtä.

Super vaati maanantaina, että myös valtio osallistuu rahallisesti hoitajapulan ratkaisemiseen.

– Hoitajapula alkaa olla siinä pisteessä, että pian sen ratkaiseminen on mahdotonta, Paavola sanoi tiedotteessa.

Hankkeesta uutisoi ensin Aamulehti.