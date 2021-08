Main ContentPlaceholder

Tallelokeron saaminen on yhä vaikeampaa – näin säilytät tärkeät paperit turvallisesti

Perinteinen turvapaikka kodin arvopapereille on ollut pankin tallelokero. Viime vuosina niiden määrä on kuitenkin ollut laskusuunnassa, minkä takia on usein etsittävä muita vaihtoehtoja.

Tallelokeroista näyttää olevan tällä hetkellä enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

Vaikka suuri osa asiakirjoista on muuttunut sähköisiksi, on monella kansalaisella edelleen paperisia dokumentteja, jotka halutaan säilyttää turvassa. Näitä voivat olla esimerkiksi testamentit. Joillakin voi olla myös henkilökohtaisia papereita, jotka halutaan turvaan ulkopuolisilta. Käytännössä vaihtoehtoina patjan alle säilytykseen on pankin tarjoama tallelokero tai asiakirjasäilytys. Kätevä on myös kodin kassakaappi, jos sellainen löytyy. Useat kodin dokumentit alkavat kuitenkin olla sähköisessä muodossa, jolloin tarve asiakirjojen säilytyspalveluille on vähentynyt. Tämä koskee esimerkiksi asunnon osakekirjoja. Vuodesta 2019 uudet asunto-osakeyhtiöt on pitänyt perustaa sähköisesti. Myös vanhojen yhtiöiden pitää siirtää tietonsa Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen rekisteriin vuoden 2023 loppuun mennessä. Kun tiedot on siirretty rekisteriin, vanha paperinen osakekirja mitätöityy. Myös asunnon kauppakirjan voi tehdä nykyisin sähköisesti. Muita kodin dokumentteja voivat olla esimerkiksi erilaiset jälkisäädökset taikka edunvalvontaan liittyvät asiakirjat. Yritystoimintaan voi liittyä tärkeitä papereita. Vuokranantajan velvollisuus on säilyttää vuokrasopimus tallessa ja poissa ulkopuolisten käsistä. Nykyään voi suunnitella myös omat hautajaisensa etukäteen hautaustestamentilla, joka on oikeudellinen asiakirja. Pankkikonttorien määrän vähenemisen myötä on myös tallelokerojen määrä vähentynyt. Suurista pankeista Danske Bank lopetti tallelokerojen tarjoamisen jo vuosia sitten. Sen sijaan esimerkiksi OP:lla tallelokeroja on edelleen noin neljässäsadassa konttorissa eri puolilla Suomea. Kun konttoreita on suljettu, on tallelokerojen määrä tätä kautta supistunut. OP Helsingin toimitusjohtajan Jarmo Viitasen mukaan tallelokeroita on Helsingissä nykyisin viidessä eri konttorissa. Lokerojen vuokrasopimukset voivat olla hyvinkin pitkiä, eikä niitä Viitasen mukaan ole tällä hetkellä juurikaan vapaana. – Tarjoamme kuitenkin vaihtoehtoisena talletusmuotona asiakirjasäilytystä, joka on saavuttanut selvästi suosiota lokeroiden rinnalla. Esimerkiksi testamentin säilyttämiseen ei tarvita näin tallelokeroa, Viitanen sanoo. Asiakirjasäilytys on myös edullisempi vaihtoehto. OP:n asiakirjasäilytyksen hinta on 2,30 euroa kuukaudelta, kun taas tallelokeron vuokrahinnat vaihtelevat koon mukaan 6,50 eurosta 19,50 euroon. Nordeasta puolestaan kerrotaan, että pankilla on eri puolilla Suomea edelleen käytössä joitakin kymmeniä tuhansia tallelokeroita. Näiden kysyntä on kuitenkin ollut selvästi laskusuunnassa, joten tallelokeroiden määrää on vähennetty. Uusiin tiloihin ei asennetta enää lokeroita ollenkaan. Nordean tallelokeroiden säilytyshinta vaihtelee koon mukaan 7 eurosta 10 euroon Premium Banking-asiakkaalle. Normaalihinta on 20–30 euroa. Sinettisäilytys asiapapereille on selvästi halvempaa eli neljä euroa kuukaudelta. Vaihtoehto pankkilokerikolle voi olla ikioma kassakaappi. Markkinoilla kassakaappeja on tarjolla laidasta laitaan, mutta aivan halvimpia vaihtoehtoja ei kannata hankkia, jos haluaa kunnollista turvaa murtovarkaalta. Ainoa suomalainen kassakaappivalmistaja on Kaso. Aikoinaan yhtiö kävi Kasola-nimellä pörssissäkin, mutta on jo vuosikaudet ollut puhdas perheyhtiö. Liikevaihto on ollut tänä vuonna kasvussa ja yltää jo lähelle yhdeksää miljoonaa euroa. Kason toimitusjohtajan Risto Palkaman mukaan kotikäyttöön tulevien kassakaappien kysyntä on ollut viime vuosina kasvussa. – Ei mitään räjähdysmäistä kasvua, mutta selvää kasvua kuitenkin, Palkama sanoo. Yksityishenkilöille Kason tuotannosta menee vain pieni osa. Suurin osa Helsingin Suutarilassa valmistettavista kaapeista menee yrityksille ja vientiin. – Yritykset ja etenkin kauppaketjut ovat suurin asiakaskunta. Kotikäyttöön tulevaa kassakaappia ja pankkien tallelokeroa ei tule verrata, koska tallelokero on pankkiholvissa, missä turvataso on korkean eurooppalaisten turvaluokitusstandardin mukainen. – Kotona turvataso ei ole ihan sama, mutta tarjolla on testattuja ja sertifoituja kassakaappeja, joita käyttävät myös pienet yritykset. Tämä antaa jo hyvän murtoturvan, Palkama sanoo. Näiden kaappien hinta lähtee noin tuhannesta eurosta ylöspäin. – Hienoimmat ja parhaimmat mallit, missä on kokoa ja myös designia, voivat olla yli viisituhatta euroa. Näin paljon asiakirjojen suojaamisesta ei tarvitse maksaa. Kassakaappien alapuolella on murtosuojattuja kaappeja, joita voi saada 300-400 eurolla. – Nämä ovat yleistyneet kotitalouksissa, jos ei haeta aivan kassakaappiturvaa. Palkama muistuttaa, että osa näistä kaapeista tarjoaa murtoturvan lisäksi myös paloturvaa. Lue lisää: OP hurjassa vedossa: tulos lähes kaksinkertaistui Lue lisää: Suomalaisten talletukset ja osakesalkut paisuivat kesäkuussa