Yhdysvallat on kuluneiden 20 vuoden aikana käynnistänyt Afganistanissa joukon epäonnistuneita hankkeita, joihin on uponnut satoja miljoonia dollareita.

Yhdysvallat on käyttänyt Afganistanin sotaan kuluneiden 20 vuoden aikana yli kaksi biljoonaa dollaria. Talouslehti Forbesin mukaan se on enemmän rahaa kuin Jeff Bezosin, Elon Muskin ja Bill Gatesin sekä Yhdysvaltojen 30 rikkaimman miljardöörin omaisuudet yhteenlaskettuina.

Summa on siis valtaisa, mutta sellaisenaan se ei vielä kerro erityisemmin mitään. Sotaan kulutettuja dollareita pitää tarkastella sen kautta, miten ja mihin Yhdysvallat on ne käyttänyt.

Forbesin mukaan valtaosa summasta, 800 miljardia dollaria, on mennyt suoraan sodankäyntiin. Afganistanin armeijan kouluttamiseen Yhdysvallat on käyttänyt 85 miljardia dollaria, kun taas armeijan sotilaiden palkkoihin maalta on kulunut 750 miljoonaa dollaria vuosittain. Armeija romahti Taleban-järjestön hyökkäyksen alla muutamassa viikossa.

Sodan suuret kulut saavat kuitenkin kokonaan uudet mittasuhteet, kun tarkastellaan muutamia hankkeita, joita Yhdysvallat on Afganistanissa kuluneiden 20 vuoden aikana yrittänyt edistää. Tässä tapauksessa voi jo puhua tuhlatuista dollareista, sillä hankkeet ovat olleet enemmän tai vähemmän epäonnistuneita.

Yhdysvallat alkoi kesällä vetäytyä Afganistanista 20 vuoden jälkeen.

Talouslehti Bloomberg on listannut useita Yhdysvaltojen Afganistanissa käynnistämiä hankkeita, jotka ovat nielleet valtavasti rahaa, mutta epäonnistuneet silti täysin.

Epäonnistunut yritys rakentaa Afganistanin ilmavoimat esimerkiksi maksoi Yhdysvalloille 549 miljoonaa dollaria. Rahat kuluivat 20 italialaiseen G222-kaksoisturbiinikoneeseen, jotka osoittautuivat lentokelvottomiksi. Koneet myytiin lopulta romuna 32 000 dollarilla.

Yhdysvaltain kansainvälisen kehityksen virasto puolestaan käytti 176 miljoonaa dollaria 101 kilometriä pitkän ​​tien rakentamiseen Gardezin kaupungin ja Khostin maakunnan välille. Tie todettiin kulkukelvottomaksi kuukausi sen jälkeen, kun se oli saatu valmiiksi.

Afganistanin armeijan univormuhankinnat eivät nekään menneet aivan putkeen. Yhdysvallat osti 28 miljoonalla dollarilla armeijalle maastokuvioidut vaatteet, joiden kuviointi ei kuitenkaan istunut lainkaan ympäristöön. Vaatteita ei siis voitu käyttää siinä tarkoituksessa, johon ne oli hankittu.

Yhdysvaltojen Afganistanin armeijalle ostamissa vaatteissa oli se ongelma, etteivät ne sopineet maastoon.

Varsinaisen sodan lisäksi Yhdysvallat on käynyt Afganistanissa myös omaa huumesotaansa. Yhdysvallat on käyttänyt yli 15 vuoden aikana noin 8,6 miljardia dollaria torjuakseen unikon viljelyä ja oopiumin valmistusta Afganistanissa, mutta tulokset eivät ole olleet kehuttavia. Afganistan on edelleen maailman suurin oopiumunikon tuottaja.

Afganistan on maailman suurin oopiumunikon tuottaja.

Yhdysvallat on 1960-luvulta asti rahoittanut sotiansa velkarahalla eikä Afganistanin sota ole tässä poikkeus.

Brownin yliopiston tutkijat ovat esittäneet arvion, että Afganistanin sotaa varten otetun velan koroista olisi tähän mennessä maksettu noin 500 miljardia dollaria. Heidän arvionsa mukaan vuoteen 2050 mennessä velan hinta saattaisi nousta 6,5 biljoonaan dollariin. Tämä olisi suunnilleen kolminkertaisesti se rahamäärä, minkä Yhdysvallat on tähän mennessä käyttänyt Afganistanin sotaan.