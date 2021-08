Nyt kaupitellaan taas kiivaasti lentoja etelään –  ”Ei meillä näin massiivista kampanjaa ole tähän aikaan vuodesta ollut”

Norwegian ja Finnair vauhdittavat viriävää matkustusintoa tarjouskampanjoillaan. Piristymisestä huolimatta matkustajamäärät ovat vielä kaukana koronaa edeltävästä.

Suomalaisten matkustusinto on lisääntynyt selvästi alkusyksystä.

Lentoyhtiö Finnair kehuu suomalaisten matkustusinnon kasvaneen. Syksyksi varataan lomia lämpimään. Yhtiö itsekin pyrkii vauhdittamaan matkustusintoa hintakampanjalla.

Finnairin tiedotteen mukaan varauksia on tehty lähiviikoille muun muassa Tukholmaan, Kööpenhaminaan, Malagaan ja Saksaan.

Syyskuun alussa Finnairin kohdeverkostoon palautuu Madrid. Espanjassa Barcelonaan alettiin lentää elokuun puolivälissä. Yhtiön mukaan molemmat kohteet kiinnostavat syysloman viettäjiä. Muita syyslomaviikkojen suosikkikohteita ovat Kreikan saaret ja Rooma.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo yhtiön seuraavan tarkasti nettisivujen liikennettä. Hänen mukaansa liikenne sivustolla sekä lentojen haut ovat selvästi lisääntyneet parin viime viikon aikana sateisemmaksi muuttuneen sään myötä.

Varsinaisten matkavarausten määriä Finnair ei kommentoi kuin tulostiedottamisen yhteydessä.

Norwegianin pohjoismaiden viestinnästä vastaava johtaja Andreas Hjørnholm luonnehtii kysynnän kasvaneen viime aikoina melko rajustikin.

– Kun yhä useammat ihmiset Euroopassa ovat saaneet rokotteen ja matkustamiseen kohdistuvia rajoituksia on helpotettu, matkailuun kohdistuva kysyntä on palannut, mikä on antanut meille mahdollisuuden käynnistää uudelleen reitit Pohjoismaista muun Euroopan suosituimpiin kohteisiin, Hjørnholm sanoo.

Hänen mukaansa tämän hetken suosituimpiin kuuluvat Suomesta eteläisen Euroopan ja Välimeren kohteisiin suuntautuvat reitit.

– On selvää, että ihmisillä on patoutunutta kysyntää matkustamiseen ja he ovat odottaneet kovasti rajojen uudelleen avautumista.

Norwegian jopa odottaa useiden Suomesta lähtevien lentojen myyvän loppuun kesän aikana. Yhtiö pyrkii järjestämään mahdollisuuksien mukaan lisää lentoja, jos jonkin tietyn reitin kysyntä on erityisen suurta.

Myös Tallqvist huomauttaa, että vapaasti matkustavien määrä kasvaa toisen rokotuksen myötä. Matkustusintoa on lisännyt osaltaan myös matkustamiseen liittyvän säätelyn selkeneminen.

Kaikesta huolimatta matkustajamäärät ovat vielä kaukana koronapandemiaa edeltävistä.

Viime kuussa Finnair kuljetti 213 800 matkustajaa, kun vuotta aiemmin määrä oli vain 145 300 matkustajaa siitäkin huolimatta, että rajoitukset lievenivät tuolloin hetkellisesti. Heinäkuussa 2019 eli ennen koronaa Finnair kuljetti 1 447 400 matkustajaa

Päivittäin tarkasteltuna tilanne on kuitenkin kohentunut selvästi alkukesästä, jolloin Tallqvistin mukaan hyvänä päivänä matkustajia oli noin 5 000. Nyt on ollut 10 000 matkustajankin päiviä.

Finnair mainostaa menolennon Barcelonaan maksavan halvimmillaan 60 euroa. Norwegianilla Barcelonaan pääsee 39,90 eurolla, mutta sillä hinnalla mukaan saa ottaa vain istuimen alla kuljetettavan pikkulaukun.

Madridiin Finnairin vastaava kampanjahinta on 75 euroa yhteen suuntaan, Málagaan 89 euroa. Halvimmissa kampanjahinnoissa matkustuspäivät ovat kuitenkin melko rajatut.

Norwegian lentää Málagaan yhtiön mainoksen mukaan halvimmillaan 60,90 eurolla.

Hjørnholm kertoo, että syyskampanja on ollut Norwegianille vuotuinen perinne jo parin vuoden ajan, ja yhtiö päätti toteuttaa sen tänä vuonna jälleen.

Finnairilla tarjouskampanja on sen sijaan poikkeuksellinen.

– Ei meillä näin massiivista kampanjaa ole tähän aikaan vuodesta ollut, Tallqvist sanoo. Hänen mukaansa uutta on myös yhdensuuntainen hinnoittelu, jota kampanjalla tuodaan esiin.

Finnair otti käyttöön yhdensuuntaisen hinnoittelun Euroopan- ja kotimaan lennoilleen 12. tammikuuta 2021 alkaen.

Tallqvistin mukaan hinnoittelumuutosta oli toivottu, vaikka useimmat asiakkaat ostavatkin edelleen ostaa meno-paluun.