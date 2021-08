Rönkkö-kuljetuskonsernin luoja kiittää työntekijöitään joka aamu ”Tuntuu hyvältä, että hengitämme siellä samaa ilmaa”

Kuljetusyrittäjästä ei saa ”herra johtajaa” tekemälläkään. Auto paljastaa kovat tienestit.

Sora-autoilijan poika Kari Rönkkö, 59 , on nykyään Pohjois-Savon menestyksekkäimpiä yrittäjiä. Aikanaan hän aloitti oman bisneksensä yhdellä autolla, punaisella Toyota Hiacella. Nykyään autoja on jo 60. Firma on laajentunut kuljetuspuolelta myös vahvasti kiinteistöliiketoimintaan.

”Herra johtajaa” hänestä ei saa tekemälläkään ja miljonäärititteliä hän karsastaa, vaikka vuosien talousluvut toki hänen kovat tienestinsä paljastavatkin – samoin Mercedes-Benz GT AMG, johon toimitusjohtaja hyppää joka arkiaamu kello 4.30.

– Isä oli esikuva, ja selvää oli jo lapsesta saakka, että minä haluan automieheksi.

Isä Erkki ja Heikki-eno takasivat ensimmäisen 70 000 markan lainan, ja siitä toiminta lähti. Rönkkö alkoi ajaa varhaisjakelulehtiä öisin, aluksi toiminimellä vuonna 1986.

Kari Rönkkö ja kuormuri vuonna 1969.

Liiketoiminta kasvoi nopeasti. Autot kuljettivat leipomotuotteita, postia, iltapäivälehtiä ja alkoholia, myös yli lamavuosien tuskaisten devalvaatioiden.

Liikevaihto on kasvanut tasaiseen tahtiin. Viime vuonna se nousi jo 7,7 miljoonaan euroon. Voittoa on kertynyt 600 000–900 000 euron välillä. Kannattavuus ja omavaraisuus on ollut koko ajan vankka, vaikka Rönkkö on välissä tehnyt miljoonien investointeja kiinteistöpuolelle.

Rönkkö ajaa siis aamulla työpaikalle. Kun henkilöstö saapuu viideltä, hän on keittänyt heille aamukahvit. Yleensä työpäivä loppuu kello 17.

– Aamu on niin hektistä aikaa, haluan olla työntekijöiden kanssa niinä hetkinä mukana. He tietävät, että siellä on pannu kuumana. Juodaan kahvit ja sitten mennään yhdessä halliin, jossa paketit lentävät. Tuntuu hyvältä, että hengitämme siellä samaa ilmaa.

Kiinteistöbisneksestä vauhtia

Kuljetus Kari Rönkkö Oy:stä on kasvanut valtakunnallinen yritys, jossa on henkilöstöä noin 80 ja autoja noin 60. Sillä on terminaalit Iisalmessa ja Kajaanissa, joita on laajennettu pariin otteeseen miljoonien investoinneille.

Aikanaan bisnesidean ytimenä oli ajatus kappaletavarakuljetuksista, jotka olivat vielä 1980–1990-lukujen taitteessa lapsenkengissä. Asiakkaiden tuotteita ajettiin usein tehtailta eri autoilla kauppoihin. Rönkkö alkoi tarjota kustannustehokasta kuljetuspalvelua samoilla autoilla. Se oli kauppiaidenkin etu.

Vuonna 2015 Rönkkö osti teollisuushallin, jossa on varasto- ja toimistotiloja noin parille kymmenelle vuokralaiselle. Nykyään kiinteistöliiketoiminta on liiketoiminnan toinen kulmakivi ja tukee kuljetuspuolta. Vuonna 2019 Rönkkö laajensi edelleen kiinteistöbisnestä ja osti Iisalmen Sanomien entisen toimitalon ja remontoi myös sen yritystaloksi.

Lomailua ja huonoa omaatuntoa

Yrittäminen on elämäntapa, Rönkkö kertoo. Ensimmäiseen 15 vuoteen hän ei pitänyt lomia.

– Nykyään pidän, mutta on vaikea olla ajattelematta työasioita. Se vähän harmittaakin, vaikka luotan täysin henkilökuntaani. Tämä ei ole yhden miehen show.

Perhe tekee irtiottoa töistä matkustelemalla. Kotona loma-aika valuu helposti työnteoksi. Thaimaassa he ovat lomailleet usein.

– Siellä tuntuu, että on oikeasti lomalla ja pystyn päästämään irti. En ole siitä hirveän ylpeä.

Lapsista vanhimman harrastuksiin Rönkkö ei ehtinyt osallistua.

– Siitä kannan vähän huonoa omaatuntoa varmaan hautaan asti. Mutta olemme puhuneet asian halki. Tyttöjen harrastuksissa olen kyllä vahvasti mukana.

Perheellä on iso kaunis kaupunkikoti Iisalmessa ja mökki.

Kalastus on Kari Rönkön rakas harrastus. Pari viikkoa sitten Rönkkö nosti lohta Tornion-joella. Alkeellisissa oloissa luonnon keskellä aivot tuulettuvat.

Rönkön tärkein harrastus ovat autot. Tallissa on kaksi museorekisteröityä kuorma-autoa, joista rakkain on isävainaan 62-vuosimallia oleva Scania-Vabis L-66. Lisäksi hänellä on Kawasakin klassikkopyörä, Z 1300, ”Möhkö”.

”Vedin hyvin”

Rönköllä on jääkiekkopelaaja- ja valmentajataustaa. Hän on mukana Mestis-sarjaan nousseen Iisalmen Peli-Karhujen toiminnassa, kun seura yhtiöitettiin ja Rönkkö tuli osa-omistajaksi.

– IPK ja lätkä antoivat hyvät lähtökohdat yrittäjätoimintaan. Joukkueessa on 25 erilaista persoonaa, ja heidät pitää hitsata yhteen. Olenkin puhunut ajasta parhaana mahdollisena johtajakouluna.

Menestyvän yrittäjän ei pidä Rönkön mukaan tyytyä siihen, että menee hyvin. Koko ajan pitää pyrkiä olemaan ”vielä lite bättre, joka päivä”.

– Illalla kun katsoo peiliin ja kysyy veditkö hyvin, niin voi sanoa että vedin. Tunnen suurta ylpeyttä yrittäjyydestä. Isän sanoin ”yrittäjän pitää olla nöyrä, mutta ei saa nöyristellä”.

Taloussanomat haastattelee kolmiosaisessa miljonäärisarjassa tavallisia suomalaisia, jotka ovat vaurastuneet luomalla tyhjästä menestyksekkään yrityksen.