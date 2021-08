20 vuotta sitten rakennettu kerrostalo aiotaan purkaa Lappeenrannassa – syynä jääkauden ilmiö

Perustusten hidas pettäminen aiheuttaa vasta parikymmenvuotiaan kerrostalon purkamisen Lappeenrannassa.

Lappeenrannan keskustassa sijaitseva kerrostalo on saamassa purkutuomion. Syynä on perustusten alle jäänyt jääkautinen kuoppa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Nelikerroksinen talo on vasta 20-vuotias. Sen korjaaminen ei ole enää mahdollista, koska sen seinät ovat alkaneet halkeilla.

Talossa on liiketilojen lisäksi 30 asuntoa, joissa on talon omistavan Kevan eli entisen Kuntien eläkevakuutuksen vuokralaisia. Liiketiloissa on puolestaan ollut aiemmin vuokralaisena Handelsbanken.

Kevan kiinteistövarallisuuspäällikön Kirsi Soikkelin mukaan kiinteistöosakeyhtiötä uhkaavan purkamisen taustalla on pitkä prosessi.

Tontilla on sijainnut jääkautinen suppa eli mannerjäätikön sulaessa aikanaan muodostunut kuoppa. Se on syntynyt, kun maakerrosten sisään hautautunut valtava jäälohkare on sulanut.

Kun taloa on vuosituhannen vaihteessa rakennettu, on maaperän tukeminen jäänyt puutteelliseksi ja perustus on hiljalleen alkanut antaa periksi.

– Aikanaan pohjatutkimuksia tehtäessä suppa on jäänyt huomioimatta ja painuminen johtuu siitä, Soikkeli sanoo.

Paikoin talon seinissä on selviä halkemia.

Hän korostaa, että asia huomattiin jo melko pian rakentamisen jälkeen.

– Se on noussut pöydälle jo vuonna 2004 eli tästä on alettu silloin neuvottelemaan. Vuonna 2008 Oka on korjannut tilannetta, mutta sitä ei ole saatu korjauksella vakautumaan, Soikkeli sanoo.

Hänen mukaansa painuma on hyvin maltillista.

– Ongelma ei ole siinä, etteikö talo pysyisi paikallaan, se on turvallinen, mutta se elää, jolloin painevesijohdot ja viemärit liikkuvat.

Tämän johdosta talon asuinhuoneistoissa on ollut jo vesivahinkoja.

Talon on rakentanut aikoinaan rakennusliike Oka, joka liittyi myöhemmin Lemminkäinen-konserniin. Tämä taas yhdistyi muutama vuosi sitten YIT:hen.

YIT:n aluepäällikkö Jussi Koskelan mukaan Kevan talon tapaus on hyvin harvinainen.

– Ei ole ennen eteen tullut tapausta, että näin uutta kerrostaloa olisi purettu.

Hänen mukaansa matkan varrella on mietitty erilaisia vaihtoehtoja ja korjaustoimenpiteitä.

– Nämä ovat kuitenkin niin epävarmoja ettei niihin uskalleta lähteä. Jos niihin lähdettäisiin, voitaisiin olla kahdenkymmenen vuoden päästä samassa tilanteessa.

Keva hakee tontille lisää rakennusoikeutta ja aikoo rakennuttaa samalle paikalle hieman korkeamman talon. Koskelan mukaan tällä kertaa tehdään sitä ennen huolellinen pohjatutkimus.

– Joko painuneet maamassat kaivetaan pois ja vaihdetaan painumattomiin taikka sitten rakennus paalutetaan.

Kaavamuutoshakemus on jätetty ja purkaminen voisi alkaa aikaisintaan ensi vuoden syksyllä. Tämä riippuu kuitenkin kaavaprosessin etenemisestä.