Kommentti: Otin molemmat koronarokotteet ja sairastuin silti – kokemus avasi silmäni todellisuuteen, jossa virusta yritetään nyt pysäyttää

Maskin käyttö ja molempien koronarokotteiden saaminen eivät minun kohdallani estäneet koronatartuntaa. Mutta todellinen hämmästys tuli vasta koronadiagnoosin jälkeen, kirjoittaa Taloussanomien julkaisuvastaava Johannes Kotkavirta.

– Tilanne on nyt sellainen, että sinun koronatestisi tulos on positiivinen…

Viimeisen kahden vuoden aikana olen ehtinyt moneen otteeseen pohtia kauhulla, miltä tieto koronatartunnan saamisesta tuntuisi. Menisinkö paniikkiin, pelkäisinkö kuolevani lähiviikkoina? Pienen pohjoissuomalaisen paikkakunnan terveysaseman aulassa lopulta koettu tunne oli lähinnä epäuskoinen.

Korona-ajan luontomatkailuinnostus on tarttunut minuunkin. Loppukesästä suuntasin Lappiin viikon mittaiselle vaellus- ja kalastusreissulle. Matka taittui julkisilla välineillä: yöjunalla omassa koronaturvallisessa hytissä, loppumatka bussilla FFP2-maski kasvoilla.

Kuluneen kahden vuoden ajan olen elänyt ja liikkunut pahimmalla epidemia-alueella pääkaupunkiseudulla ja matkustellut työasioissa ulkomaillakin. Tuntui uskomattomalta, että onnistun lopulta sairastumaan kahden koronarokotteen jälkeen ja kirjaimellisesti keskellä ei mitään – mahdollisimman kaukana pääkaupunkiseudun koronakeskittymästä.

Kuuden erämaassa ja tuntureilla vietetyn vuorokauden aikana kohtasin vain muutaman ihmisen pelkästään ulkotiloissa. Kaksi viimeistä vaelluspäivää olivat kylmiä ja sateisia, ja soilla kävellessä jalat pääsivät kastumaan. Perillä nenä vuosi ja olo oli muutenkin vähän flunssainen. Ihmekös tuo.

Pari päivää myöhemmin taajamaan palattuani menin kuitenkin koronatestiin. Eipä tuosta haittaakaan tuntunut olevan, vaikka olo oli jo parempi. Terveysaseman mukaan testi oli sitä paitsi kaikille ilmainen, ja antigeenitestin tuloksen saa kymmenessä minuutissa.

Pam.

Olin saanut koronarokotteen toisen annoksen viikkoa ennen kuin lähdin reissuun. Ehdin kuvailla toisen piikin tuomaa helpotuksen ja vapauden tunnetta monille tuttavilleni. Nyt se elämä saa jatkua! Kohta voimme taas matkustaa ja tavata toisiamme ilman pelkoa tappavan taudin leviämisestä.

Sosiaalisesta mediasta olen huomannut monen muun ajattelevan samalla tavalla. Instagram-syötteeni on vähitellen alkanut täyttyä lentokoneen siivistä, konserttiyleisöistä, ravintoloista ja urheilutapahtumista. Elämä on syksyä kohden näyttänyt palailevan normaaleille raiteilleen, vaikka tautitapaukset ovat olleet nousussa. Kyseessä on vain epidemian pieni kiihtyminen ennen taudin lopullista nujertumista.

Luonnollisesti olen koko ajan tiennyt koronan deltavariantin petollisuudesta. Leviämisteholtaan jopa vesirokkoon verrattavissa olevan deltan tiedetään voivan tarttua myös täysin rokotettuihin. Tästä huolimatta uskoin olevani varsin hyvin suojassa ja toimivani riittävän vastuullisesti käyttäessäni maskia junassa ja kaupoissa.

Epäuskoista tunnetta seurasi nopeasti syyllisyys. Miksi kävin syömässä junan ravintolavaunussa? Miksi en tajunnut mennä testiin heti metsästä palattuani? Kuinka monta ihmistä olen ehtinyt altistaa ja saattaa hengenvaaraan? Kuinka monen yrittäjän toimeentulon olen vaarantanut mahdollisilla karanteenimääräyksillä?

Jäljitystyöhön osallistuminen oli kokemus, joka avasi silmäni kriisin tuomista haasteista. Pienellä paikkakunnalla, jossa koronatartuntoja on kaikkiaan kirjattu vain muutamia, kaikki toimi nopeasti ja tehokkaasti ja resurssit tuntuivat olevan kunnossa. Mahdolliset altistumispaikat ja -tilanteet kirjattiin ylös saman tien.

Päivää myöhemmin puhelimessani oli lääkärin virallinen päätös eristämisestä. Seuraavan viikon aikana terveysviranomaiset soittelivat säännöllisesti kysellen vointia ja esimerkiksi ruokahuollon pelaamista. Suhtautuminen oli liikuttavan huolehtiva, lämmin ja kannustava. Tällä on merkitystä, sillä kymmenen päivän eristyksen aikana mieliala muuttuu helposti synkäksi.

Kotipaikkani Helsingin päässä kiireen tuomia haasteita näyttää olevan sitäkin enemmän. Varsinainen jäljityssoitto tuli vasta useita päiviä tartunnan jälkeen. Tämä ei ollut yllätys, sillä Helsingin kaupunki varoitti jo heinäkuussa tartunnanjäljityksen ruuhkautumisesta ja jopa useiden vuorokausien viiveestä työn aloittamisessa.

Sen sijaan oudolta tuntui, kun Koronavilkku-sovellukseen syötettävä, tartunnasta kertova koodi saapui puhelimeeni vasta kuusi päivää positiivisesta testistä. Mielessäni kävi, onko sovelluksesta todellisuudessa mitään hyötyä ja onko tartunnanjäljitystä lainkaan mahdollista tehdä, kun toiminnan realiteetit ovat tällaiset.

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Hanna Isosomppi kertoi minulle myöhemmin epäilevänsä kyseessä olleen ohjelmistovirhe, jonka vuoksi koodin toimitus on viivästynyt. Ruuhkautumisen vuoksi Koronavilkun merkitys jäljitystyössä on viime aikoina muuttunut ratkaisevan tärkeäksi. Tämän vuoksi on surullista lukea jopa 700 000 suomalaisen päättäneen lopettaa turhaksi koetun sovelluksen käytön.

Omassa tapauksessani taudin alkuperä jäi ainakin itselleni täydeksi mysteeriksi. Tästä huolimatta arvostukseni taudin jäljitys- ja torjuntatyötä tekeviä ammattilaisia kohtaan nousi entisestään valtavasti. Vaikeissa oloissa tehtäväänsä suorittaville jäljittäjille on syytä suoda kaikki apu ja tuki niin yhteiskunnalta kuin jäljityksen kohteiltakin.

Kiitollisuutta tunnen myös rokotteesta vaikka onnistuinkin saamaan tartunnan toisen rokoteannoksen jälkeen. Yllättävän monelle on edelleen epäselvää, kuinka rokote toimii ja kuinka se ei toimi. Yksikään rokote ei suojaa ottajaansa sataprosenttisesti. Suoja syntyy, kun riittävän moni on saanut rokotteen ja taudin kierto väestössä pysähtyy.

Ilman rokotetta olisin lievien flunssaoireiden sijaan saattanut sairastua vakavammin. Pahimmassa tapauksessa olisin päätynyt sairaalaan ja kärsisin edelleen pitkittyneistä oireista. Todennäköisesti olisin myös levittänyt tautia eteenpäin ilman rokotteen suojaavaa vaikutusta.

Pandemia toivottavasti päättyy lähitulevaisuudessa, kun riittävän moni on suojannut itsensä vakavalta koronataudilta. Ennen sitä on hyvä muistaa, ettei edes kahden rokotteen ottaminen suojaa täydellisesti koronalta. Vielä ei ikävä kyllä ole aika siirtyä takaisin normaaliin elämään.