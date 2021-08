Maasta paennut keskuspankin johtaja: Afganistanin valuuttavarannot lähes kokonaan Yhdysvalloissa

Käteistoimitukset Afganistaniin on katkaistu, ja keskuspankin holvit kumisevat tyhjyyttään.

Afganistanin valuuttavarannot ovat suurimmalta osaltaan ulkomaisilla tileillä ja siten äärijärjestö Talebanin ulottumattomissa, maan keskuspankin paennut pääjohtaja Ajmal Ahmady sanoo.

Afganistanin keskuspankin yhdeksän miljardin dollarin valuuttavarannosta seitsemän miljardia on talletettuna Yhdysvaltain keskuspankin Fedin tileille käteisenä, kultana, valtionlainoina ja muina sijoituksina, Ahmady sanoo Twitter-viestissään.

Lopuista kahdesta miljardista dollarista suurin osa on keskuspankkien keskuspankkina toimivan Kansainvälisen järjestelypankin tileillä Sveitsissä.

Fyysistä käteistä Afganistanin keskuspankissa on vain hyvin vähän ja Talebanin saavutettavissa olisi maan valuuttavarannoista enintään 0,2 prosenttia, Ahmady sanoo.

– Afganistanin vaihtotaseen suuren alijäämän vuoksi keskuspankki on ollut riippuvainen muutaman viikon välein tapahtuvista fyysisen käteisen toimituksista maahan. Koska toimitukset on nyt pysäytetty, käteistä tuskin on juurikaan jäljellä.

Yhdysvaltain hallinnosta kerrotaan, että yhtään maassa olevia Afganistanin varoja ei luovuteta Talebanin käyttöön.

Ahmady povaa Afganistanin valuutan afgaanin heikentyvän jyrkästi ja inflaation kiihtyvän. Tämä taas entisestään hankaloittaa maan köyhien tilannetta, kun ruuan ja muiden perustarpeiden hinnat nousevat.