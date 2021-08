Uusia yrityksiä perustetaan nyt kuumeisesti – Sami ja Terttu Nurmio toteuttivat haaveensa kun naapurista vapautui sopiva liiketila

Erityisesti maahanmuuttajataustaisten yritystoiminnasta kiinnostuneiden osuus on ollut viime aikoina kasvussa.

Vaikka koronaepidemia on merkinnyt monelle yritykselle lapun laittamista luukulle, on talouden elpyminen merkinnyt sitä, että tilalle on syntynyt uusia yrityksiä.

Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa rekisteröitiin yhteensä 13 599 uutta yritystä. Rekisteröintien määrä kasvoi edellisvuodesta peräti 27,3 prosenttia.

Myös kentältä kuuluu samanlaista viestiä. Yritystoiminta on selvästi aktivoitumassa koronaepidemian otteen hellittäessä. Näin on esimerkiksi koronan kurittamalla palvelualalla.

Yksi uusista yrityksistä on heinäkuussa Helsingin Kruunuvuorenrantaan avautunut kahvila Cafe Hiekka, jota vetää Sami Nurmio yhdessä vaimonsa Terttu Nurmion kanssa.

Nurmion mukaan kahvilan alkutaival on sujunut yllättävänkin hyvin. Asiakkaita lähialueilta on riittänyt, sillä kasvavassa Kruunuvuorenrannassa ei kahviloita ennestään ole.

– Toki heinäkuu oli vähän rauhallisempi, mutta kävijöitä oli silloinkin yllättävän paljon. Elokuun puolella, kun koulut ovat alkaneet ja lomat loppuneet ja ihmiset ovat palanneet töihin, on vilkastunut vielä lisää, Nurmio sanoo.

Kahvilan sijaintipaikka ratkesi, kun uuden kotipaikan naapurissa avautui vapaa liiketila. Suunnitelmia kahvilan perustamiseksi oli ollut kuitenkin jo vuosia.

– Tämä on meidän ensimmäinen virallinen yritys. Aikaisemmin Cafe Hiekka on toiminut pop up-periaatteella eri tapahtumissa, Nurmio sanoo.

Sami Nurmio on ollut aiemmin töissä asiakaspalvelupäällikkönä Helsingin Biltemassa ja Helsinki-Vantaan lentokentällä asiakaspalvelutehtävissä. Terttu Nurmiolla on puolestaan vajaan kolmenkymmenen vuoden kokemus ravintola-alalta.

Korona vaikutti osaltaan kahvilasuunnitelmien toteuttamiseen.

– Ilman koronaa olisi todennäköisesti lähdetty viemään toimintaa eteenpäin jo viime syksynä.

Uusiin asuinalueisiin lukeutuvaan Kruunuvuorenrantaan on Helsingin kaupungin mukaan tarkoitus syntyä vuoteen 2030 mennessä 800 työpaikkaa.

Helsingissä uusia yrittäjiä palvelee kaupungin NewCo-palvelu. Myös Sami Nurmio on käyttänyt sen palveluja.

Yritysneuvonnan palvelupäällikkö Hannele Kostiaisen mukaan Helsingissä yrityksiin liittyvät kyselyt alkoivat lisääntyä jo vuosi sitten kesällä.

– Yritysneuvonnan kysynnässä ollaan nyt normaalitasolla. Liikenteessä ovat sellaiset, jotka ovat tosissaan lähtemässä yrittäjiksi, Kostiainen sanoo.

Uutta yritystoimintaa edistävän ja uusia yrittäjiä neuvovan Suomen Uusyrityskeskukset ry.n toimitusjohtaja Susanna Kallaman mukaan yrityksiä syntyy nyt eri aloille.

– Uusyrityskeskusten vinkkelistä näyttää siltä, että uusyrittäjyys on toipunut koronasta, Kallama sanoo.

Suosituimpia toimialoja ovat hänen mukaansa esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointi, terveyspalvelut ja kauneudenhoitopalvelut sekä ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus.

– Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että palvelualoille syntyy nyt yrittäjyyttä.

Erityisesti maahanmuuttajataustaisten yritystoiminnasta kiinnostuneiden osuus on ollut viime aikoina kasvussa.

– Pitkäaikainen trendi on ollut se, että maahanmuuttajataustaisten osuus asiakkaista lisääntyy. Pääkaupunkiseudulla asiakkaista saattaa olla maahanmuuttajataustaisia yksi kolmasosa. Myös muualla Suomessa näkyy kasvua, vaikka osuus on pienempi.

Monesti yrittäjyys saattaa olla maahanmuuttajalle myös polku työelämään, Kallama korostaa.

Suomen Yrittäjien pääekonomistin Mika Kuismasen mukaan uusien yritysten perustaminen kertoo siitä, että koronaepidemian nähdään hellittävän, mikä lisää riskinottohalua.

– Nyt nähdään taas, että yrittämiseen liittyy vähemmän riskejä kuin koronakriisin ollessa pahimmillaan.

Hänen mukaansa monella on saattanut olla aikomuksensa perustaa yritys, mutta hanketta on koronan takia lykätty.

– Perusoletus on nyt se, että hallinnolliset rajoitukset alkavat pikku hiljaa purkautumaan taikka eivät tule ainakaan yhtä tiukkoina takaisin, vaikka koronasta ei vielä kokonaan eroon päästäisikään.

Yritysten perustamisesta tukee myös talouden elpymisen laaja-alaisuus eli se ulottuu kaikille päätoimialoille.

– Vire on nyt varsin positiivinen, minkä uskoisin omalta osaltaan antavan luottamusta yrityksen perustamiseen.

