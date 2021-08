Mennyt kesä saattoi olla se paras tilaisuus myydä mökki – tässä on syy

Kuumin vaihe ja parhaat hinnat alkavat olla tältä kesältä takana päin. Vastaavaa myyjän markkinaa ei ehkä enää tulevaisuudessa nähdä.

Koronapandemian vauhdittama mökkeilyn suosio on näkynyt tänäkin kesänä huimana ostobuumina ja hintojen nousuna, mutta pitemmän aikavälin näkymä on täysin toisenlainen.

Tilastokeskuksen mökkitilasto viittaa edelleen mökkipommiin lähivuosina tai vuosikymmeninä. Niin vahvasti on mökkien omistus painottunut ikäihmisille.

Yli puolet mökinomistajista on eläkkeellä, Tilastokeskuksen tuoreessa blogissa kerrotaan. Yksityisten omistamista kesämökeistä, joita on noin 370 000, yli 230 000:ssa omistaja on 60–80-vuotias tai vanhempi.

Vuonna 2005 kuusikymmentä vuotta täyttäneitä mökinomistajia oli 49 prosenttia, mutta 2019 jo 62 prosenttia, Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Ronkainen kertoo. Osuuden kasvua selittää osin suurten ikäluokkien ikääntyminen.

Suomessa on yli 40 000 mökkiä, joiden omistaja on vähintään 80-vuotias ja 90 000 mökkiä, joiden omistaja on 70-79-vuotias. Nuorempia eläkeläisiä, useimmiten vielä hyvässä kunnossa olevia mökkeilijöitä on 60–69-vuotiaissa lähes satatuhatta.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusia vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 600 miljoonan euron edestä, mikä on jopa 31 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

– Väestöpyramidi- ja näkymä on vastaansanomatonta matematiikkaa, jota pienet suhdannevaihtelut eivät muuta, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Mitä nuoremmista ikäluokista kyse, sitä pienempiä ne ovat. Jo kymmenen vuoden sisään kesämökkejä tulee nykyistä enemmän myyntiin. Jotta hinnat pysyisivät edes ennallaan, nuorten pitäisi haluta mökkeillä suhteessa vielä enemmän kuin senioreiden. Näin suuresta suosiosta ei ole viitteitä, vaikka mökkeily onkin nosteessa.

Vuoden alussa mökkejä myytiin 47 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Mökkien keskihinta on noussut Tilastokeskuksen mukaan 21 prosenttia, kun vertaillaan vuosia 2020 ja 2021 tammikuusta huhtikuuhun.

Myös viime koronavuosi oli vilkkaan kesämökkikaupan aikaa.

Kesää on vaivannut jopa mökkipula, vaikka mökkiläisten ikääntyminen ja tarjonnan kasvu on hyvin tiedossa oleva ilmiö. Tarjontaa ei vielä ole sadellut poikkeuksellisesta kysynnästä huolimatta. Brotherus sanoo, ettei kulunutta kesää parempaa myyntihetkeä ole näköpiirissä, jos myyntiä on ylipäätään miettinyt.

– Markkinoille tulee myytävää riippumatta siitä, paljonko uusia rakennetaan. Täytyy myös muistaa, että mökeistä osan kanssa kilpailevat haja-asutusalueiden omakotitalot. Niitäkin omistavat ikääntyneet.

– Jo ensi kesänä – jos koronapandemiasta päästään pääosin yli – vaikeammat kohteet eivät enää mene helposti kaupaksi. Kuumin vaihe ja parhaat hinnat alkavat olla tältä kesältä takana päin.

Mökinomistajien ikääntyminen viittaa ränsistyvien mökkien pommiin. Brotheruksen mukaan pommista voidaan puhua, kun kymmeniä tuhansia mökkejä on vääjäämättä tulossa markkinoille.

– Jos viitataan hintakehitykseen, kuvaavampi termi voisi olla hintalässähdys.

Joillakin alueilla hinnat voivat jopa romahtaa, esimerkiksi puoleen. Silloin pitää ymmärtää, että mökki on enemmänkin kulutushyödyke, johon haluaa vapaa-ajan rahansa käyttää, kuin sijoituskohde.

Isoimmat kärsijät voiva hyvinkin olla perikuntia, Brotherus arvelee, joskaan minään laajana yhteiskunnallisena ongelmana mökkipommia tuskin on syytä ajatella. Mökkien perijät ovat usein keski-iän ylittäneitä keskituloisia kaupunkilaisia. Harvemmin perheen koko varallisuus on sidottu vapaa-ajan asuntoon.

Vakain tilanne on niillä omistajilla, joilla on mökki kasvukeskusten lähellä, ja joilla paikka sopii myös pitempään oleiluun ja asumiseen.

