Suomalainen Spinnova aloittaa yhteistyön ulkoiluvaatteiden huippumerkin kanssa – osake ampaisi nousuun

Sopimuksella odotetaan olevan merkittävä vaikutus Spinnovan markkinoille pääsyyn.

Kuituteknologiayhtiö Spinnova ja ulkoiluvaateyhtiö The North Face ovat sopineet yhteistyöstä uusien vastuullisten, teknisten ulkoiluvaatteiden kehittämiseksi.

– The North Face on vastuullisten ulkoiluvaatteiden johtavia toimijoita. Tämä on meille hieno mahdollisuus testata materiaalimme rajoja The North Facen kanssa. Haluamme näyttää alalle uudenlaista esimerkkiä ekologisuudesta yhdistettynä tekniseen suorituskykyyn, sanoo Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen.

Helsingin pörssin First North -listalle alkukesästä listautunut Spinnova on kehittänyt uuden tavan valmistaa tekstiilikuitua ilman haitallisia kemikaaleja puusta tai jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajätteestä. Yhtiö rakentaa parhaillaan Jyväskylään ensimmäistä kaupallista tehdastaan yhdessä strategisen- ja raaka-ainekumppaninsa Suzanon kanssa. Tehtaan tehtaan arvioidaan aloittavan tuotantonsa vuoden 2022 lopussa.

Spinnovan ja The North Facen yhteistyön tavoitteena on Spinnova-materiaaleja sisältävien tuotteiden kaupallistaminen ja Spinnova-kuidun ensimmäisten kaupallisten tuotantovolyymien käyttö.

– Meidän kaiken kattava tavoitteemme on luoda kierrätettävämpiä tuotteita, kehittää jatkuvasti innovatiivisia materiaaleja ja vähentää edelleen tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Spinnova on meille ihanteellinen kumppani tällä matkalla, The North Facen globaali tuotekehitysjohtaja Oliver Lang sanoo tiedotteessa.

The North Face on osa VF-konsernia, jonka maaliskuussa päättyneen tilivuoden liikevaihto oli oli 9,2 miljardia dollaria. Muita VF:n tunnettuja tuotemerkkejä ovat muun muassa Eastpak, Timberland ja Vans.

Spinnova odottaa sopimuksellaan The North Facen kanssa olevan merkittävä vaikutus Spinnovan pääsyyn markkinoille, joskaan tänään solmitun sopimuksen ei odoteta vaikuttavan Spinnovan taloudelliseen tilanteeseen vuosina 2021–2022, tiedotteessa sanotaan.

Sijoittajia uutinen yhteistyöstä näyttää rohkaisevan. Spinnovan osake oli tänään iltapäivällä 11,2 prosentin nousussa 12,68 eurossa.