Suomalainen logistiikka-alan yritys huoltaa käytöstä poistettuja sähköpotkulautoja ja palauttaa ne sen jälkeen takaisin käyttöön.

Satojen punaisten sähköpotkulautojen röykkiö on saattanut kiinnittää ohikulkijoiden huomion Vehmaisten kaupunginosassa sijaitsevalla teollisuusalueella Tampereella.

Potkulaudat kuuluisivat merkkinsä perusteella sähköpotkulautayhtiö Voille, mutta ne ovat suomalaisen logistiikka-alan yritys Ukemixin käsittelyssä. Yritys kuljettaa, huoltaa ja kunnostaa käytöstä poistettuja sähköpotkulautoja uudelleenmyyntiä varten.

Ukemixin asiakkuuspäällikkö Ville Haapasalo kertoo, että yrityksellä on useita asiakkaita ympäri Eurooppaa. Yritys käy hakemassa käytöstä poistettuja lautoja kaupungeista eri puolilta Eurooppaa ja kuskaa niitä sitten toimipisteilleen Turkuun ja Tampereelle.

Vehmaisten teollisuusalueelle kootut Voin sähköpotkulaudat eivät siis ole peräisin vain Tampereelta, vaan joukossa on Ranskasta ja Saksasta sekä muista Pohjoismaista tuotuja lautoja.

Haapasalo korostaa, etteivät sähköpotkulaudat suinkaan ole rikkinäisiä, vaan vain käytöstä poistettuja malleja, jotka on helppo pienellä huollolla kierrättää takaisin käyttöön.

– Suurin osa laudoista on täysin toimivia. Yleensä kyse on vain siitä, että asiakas on päättänyt vaihtaa potkulaudan mallia ja poistanut vanhan mallin käytöstä. Me sitten noudamme nämä vanhat mallit, kunnostamme ne ja palautamme käyttöön.

Haapasalon mukaan Ukemix on toiminnallaan onnistunut luomaan kymmeniä uusia kokoaikaisia työpaikkoja. Hän iloitsee myös siitä, että yrityksen toiminta mahdollistaa sähköpotkulautojen uusiokäytön eivätkä laudat päädy muutaman vuoden käytön jälkeen jätteeksi kaatopaikalle.

– Meiltä ei ole mennyt yhtäkään palaa metallia eikä yhtäkään akkua kierrätettäväksi materiaalina, vaan potkulaudat käytetään uudelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, hän sanoo.

Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Ukemix myy huoltamistaan sähköpotkulaudoista osan yhteiskäyttöön ja osan kuluttajakäyttöön. Haapasalo vetoaa liikesalaisuuteen eikä siksi kerro, mitä yrityksiä Ukemixilla on asiakkainaan.

Se ei kuitenkaan ole salaisuus, että osa Ukemixin kautta kulkeneista laudoista päätyy suomalaiselle sähköpotkulautayritys Joe Scooterille. Haapasalo toimii nimittäin itse Joe Scooterin omistavan Saloonius Oy:n toimitusjohtajana.

Joe Scooterin yhteiskäyttöön tarkoitetuilla sähköpotkulaudoilla voi tällä hetkellä ajaa Tampereella, Jyväskylässä, Kalajoella ja Kuopiossa sekä Lappeenrannassa ja Mikkelissä.

Tamperelaisella teollisuusalueella olevista sähköpotkulaudoista kertoi ensimmäisenä Aamulehti.