Rajavartiolaitos ja Meyer Turku sopimukseen kahden ulkovartiolaivan rakentamisesta

Osapuolet tekivät aiesopimuksen maanantaina.

Ulkovartiolaiva Turva on lähtökohtana uusien laivojen suunnittelussa.

Rajavartiolaitos ja Meyer Turku Oy ovat solmineet aiesopimuksen kahden uuden monitoimisen ulkovartiolaivan rakentamisesta.

Rajavartiolaitoksen Vartiolaiva 2025 -hankkeella korvataan kolme käytöstä poistuvaa vartiolaivaa, joiden elinkaaren jatkaminen ei enää ole kannattavaa.

Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli ja Rajavartiolaitoksen Markku Hassinen allekirjoittivat aiesopimuksen.

Rajavartiolaitos järjesti kevään aikana tarjouskilpailun, jonka voitti Meyer Turku. Sopimusneuvottelut käydään syksyllä, ja tavoite on solmia lopullinen laivanrakennussopimus kuluvan vuoden loppuun mennessä.

– Kaksi telakkaa, Turku ja Rauma, täyttivät etukäteen turvallisuushankkeelle asettamamme kriteerit. Turku valikoitui tähän arviointiprosessissa, Rajavartiolaitoksen osastopäällikkö, prikaatikenraali Jari Tolppanen kertoi tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on harvinainen päivä. Näitä laivoja ei hankita joka vuosi eikä edes 10 vuoden välein. Kyseessä on merkittävä ja pitkäkestoinen hankinta. Tällaisen laivan rakentaminen on myös teknisesti todella haastavaa, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kontra-amiraali Markku Hassinen sanoi.

Turva hankittiin Rajavartiolaitoksen käyttöön 2014.

Laivojen rakentaminen pyritään aloittamaan heti vuodenvaihteen jälkeen.

– Tähtäämme siihen, että vuosikymmenen puolivälissä, 2024 alkaen näiden alusten vastaanotto voisi käynnistyä, Hassinen kertoo.

Kahden ulkovartiolaivan hankinta on välttämätöntä käytöstä poistuvien alusten korvaamiseksi. Korvattavista aluksista Tursas ja Uisko ovat jo yli 30-vuotiaita.

Tursas on yksi korvattavista laivoista.

– Eduskunta on myöntänyt meille talousarviossaan kahden laivan hankintaan 240 miljoonaa euroa, ja se on lähtökohta. Euroopan Unionin rahoitusta, kuten muitakin rahoituslähteitä, on mahdollista käyttää, Tolppanen sanoi.

Uusien laivojen lähtökohtana toimii vuonna 2014 Rajavartiolaitoksen käyttöön ottama ulkovartiolaiva Turva.

– Teknologia on kehittynyt 10 vuoden aikana, ja hyödynnämme uusissa laivoissa sitä. Tarkoitus on myös kehittää valvonta- ja vaikuttamiskykyä, kybersuojausta, operointikykyä ja työturvallisuutta. Öljyn- ja kemikaalienkeräyskyky tulee moninkertaistumaan, samoin voimankäyttökyky, Tolppanen sanoi.

Meyerin telakan varatoimitusjohtaja Tapani Pulli pitää yhteistyötä kunniana Turun telakalle.

– Tämä on erittäin tärkeä aiesopimus Meyer Turulle ja koko suomalaiselle laivanrakennusverkostolle. Olemme nousemassa koronan aiheuttamasta kriisistä, ja tänään allekirjoitettu aiesopimus luo lisää vakautta tilauskirjaamme, joka ulottuu vuoteen 2026 asti, Pulli sanoi yhtiön tiedotteessa.