Elon Musk repesi nauruun Saksan kansleriehdokkaan kysymykselle vetyautoista – ”Ne ovat ajanhukkaa”

Sähköautoja valmistavan Teslan toimitusjohtaja ei paljon perusta vetyteknologiasta.

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk vieraili viime viikon lopulla Saksassa, jonne yhtiö on pian avaamassa uutta tehdasta. Yhtiön on ollut tarkoitus aloittaa tuotanto ensimmäisessä Euroopan-tehtaassaan vielä tämän vuoden aikana, mutta aikataulu on vielä epävarma viranomaislupien viipymisen vuoksi.

Berliinin liepeille nousevalla tehtaalla Musk tapasi perjantaina Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministerin Armin Laschetin, jota on pidetty vahvana ehdokkaana liittokansleri Angela Merkelin seuraajaksi. Kristillisdemokraattista CDU-puoluetta edustavan Laschetin kampanja sai kuitenkin kolauksen heinäkuussa, kun hänet kuvattiin naureskelemassa tahdittomasti liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin pitäessä puhetta pahoista tulvista kärsineen Erfstadtin asukkaille.

Elon Musk esitteli Teslan keskeneräistä tehdasta Armin Laschetille.

Perjantaina Laschet päätyi jälleen otsikoihin nauramisen seurauksena – tällä kertaa kuitenkin naurun aiheuttajana. Paikalla olleiden tiedotusvälineiden mukaan Musk repesi nauruun sen jälkeen kun Laschet oli kommentoinut hänelle sähkö- ja vetyautojen tulevaisuutta.

– Missä on autojen tulevaisuus, vedyssä vain sähkössä? Laschet kysyi Muskilta tehdaskierroksen aikana kameroiden käydessä.

– Ehdottomasti sähkössä, vety on selvästikin ajanhukkaa, Musk vastasi, puhjeten samalla pitkään kestäneeseen, korkeaääniseen naurunhihitykseen.

Asiasta kertovan Politico-verkkolehden mukaan Laschet yritti tämän jälkeen selittää saksaksi meneillään olevan tieteellinen keskustelu siitä, mikä teknologia tulee pitkällä aikavälillä vakiintumaan käyttöön.

Sähköautoja ylivoimaisina pitävä Musk on jo aiemmin kutsunut autoissa käytettävää vetyteknologiaa ”typeräksi” vedyn tuotantoon, jakeluun ja säilytykseen liittyvien haasteiden vuoksi. Monet asiantuntijat pitävät ladattavia sähköautoja parempana vaihtoehtona esimerkiksi niiden paremman hyötysuhteen vuoksi.

Myös Saksassa suuret autovalmistajat Daimler ja Volkswagen ovat ilmoittaneet keskittyvänsä tulevaisuudessa nimenomaan sähköautojen kehittämiseen. Maailmalla autojäteistä eniten vetyteknologiaa henkilöautojen käyttövoimana on pitänyt esillä japanilainen Toyota, joka on investoinut vetyautojen kehittämiseen miljardeja.