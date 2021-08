Postilta kova tavoite: Kaikki tiekuljetukset nollapäästöisiä 9 vuoden kuluttua

Postin asettamien ilmastotavoitteiden mukaan yhtiö vähentää kokonaispäästöjään 50 prosentilla vuodesta 2020.

Posti Group tavoittelee kaikissa kuljetuksissaan täyttä päästöttömyyttä vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö ilmoitti tänään asettaneensa uudet ilmastotavoitteet, jotka käsittävät Postin omien päästöjen lisäksi myös arvoketjun päästöt.

– Tuorein ilmastotutkimus osoittaa, että päästöjä on vähennettävä nopeammin kuin aiemmin on ajateltu ja tuleva vuosikymmen on onnistumisen kannalta kriittinen. Suurena yhtiönä meidän tulee kantaa vastuumme ja haluamme näyttää suuntaa toimialallamme. Päästöjen vähentäminen vaatii pitkäjänteistä ja päättäväistä työtä, jota olemme Postilla tehneet jo pitkään, vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn sanoo tiedotteessa.

Hän luonnehtii tavoitteita erittäin kunnianhimoisiksi. Ne ovat nyt saaneet Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän. Kyseessä on CDP:n, YK Global Compact -aloitteen, maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja WWF:n yhteishanke. Postin mukaan ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Nyt hyväksytyn tavoitteen mukaan Posti vähentää vuoteen 2030 mennessä absoluuttisia kokonaispäästöjään 50 prosentilla vuoden 2020 tasosta. Tavoite sisältää Postin aiemman nollapäästötavoitteen oman toiminnan osalta sekä uutena sataprosenttisesti fossiilivapaat tiekuljetukset myös alihankkijoiden osalta vuoteen 2030 mennessä.