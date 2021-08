Suomalainen ensiapukaappi hälyttää ja neuvoo – "Tästä kehitetään vientituotetta”

Älykäs ensiapukaappi osaa hälyttää tarvikkeiden loppumisesta taikka niiden vanhenemisesta. Se myös neuvoo käyttäjäänsä.

Älyensiapukaappi on tarkoitettu työpaikoille.

Perinteisen ensiapukaapin tilalle tulee entistä useammalle työpaikalle älyensiapukaappi, mikäli suomalaisyritys Safedon suunnitelmat toteutuvat.

Safedon kehittämä älyensiapukaappi hälyttää lääkintätarvikkeiden vähenemisestä ja tarvittaessa tarvikkeiden tilaamisen voi automatisoida. Kaappi antaa myös näytöllään neuvoja oikeasta toiminnasta hätätilanteissa.

Älyensiapukaappi on tarkoitus tuoda markkinoille elokuun lopussa. Se perustuu jo aiemmin myyntiin tulleen ensiapukaapin pohjalle.

Safedon toimitusjohtajan Marko Parviaisen mukaan älyensiapukaappia on määrä valmistaa laajassa mitassa myös vientiin.

– Meillä on perinteisesti ollut Suomessa hyvä osuus ensiapuvalmiuden osalta, mutta tästä kehitetään nyt vientituotetta. Keskustelua on ollut ulkomaisten toimittajien kanssa ja kiinnostusta on ollut kovasti, Parviainen sanoo.

Usein työpaikkojen ensiapuvalmius saattaa olla puutteellinen, kun osa tuotteista voi olla vanhentuneita, taikka niitä puuttuu. Tätä puutetta älyensiapukaappi osaltaan korjaa.

– Tämä on inhimillistä. Laastareita saatetaan päivittää, mutta muu ei ehkä ole sillä tasolla, kuin olisi hyvä olla.

Älykaapin esittelyä on hidastanut osaltaan maailmalla vallitseva komponenttipula. Tämä koskee esimerkiksi kaapin teknologiaan tarvittavia siruja.

– Myös kaapin koteloon tarvittavan muovin saatavuus on ollut välillä haasteellista, Parviainen sanoo.

Vuonna 2005 perustetulla kuopiolaisella Safedolla on noin 25 työntekijää. Yhtiö on Suomen johtava defibrillaattorien eli sydäniskurien toimittaja.