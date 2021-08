Maalämmöstä haaveileva kokee usein ikävän yllätyksen - tällaisille alueille järjestelmää ei ole mahdollista asentaa

Maalämmön rakentaminen pohjavesialueilla loppuu, sillä korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisujen mukaan lupia ei ole syytä myöntää.

Maalämpöä havitteleva on tänä vuonna saattanut yllättyä, kun hanke onkin törmännyt lupaprosessiin. Vesilain nykyisen tulkinnan mukaan lämpökaivon rakentaminen vaatii pohjavesialueella aina vesiluvan. Sellaista taas jatkossa tuskin heltiää.

– Pohjavesialueelle poraaminen on vaikeutunut viime vuosina ja aika monessa kunnassa on otettu se kanta, että sinne ei saa porata, Suomen lämpöpumppuyhdistyksen (Sulpu) toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen sanoo Taloussanomille.

Kesälahdella omakotiasuja yllättyi, kun hänen maalämpöhankkeensa yhtäkkiä muuttuikin ilma-vesilämpöpumpuksi, Joensuussa ilmestyvä Karjalainen kertoi viime viikolla. Syynä oli Pohjois-Karjalan ely-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) viesti, että pohjavesialueella energiakaivo vaatii vesiluvan ja että sellaista aluehallintovirastosta ei olisi luvassa. Kunnan ympäristöviranomaisen ja ely-keskuksen tehtävänä on arvioida vesiluvan tarve. Luvan taas myöntää avi.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tämänvuotisessa selvityksessään energiakaivojen ympäristöriskeistä sanoo, että lupien myöntämisessä on merkittäviä alueellisia eroja.

Vesilupaa vaativat ja sellaisen torjuvat viranomaiset näyttävät kuitenkin olevan lainlaatijan tarkoittamilla linjoilla, sillä korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tuoreehkojen vuosikirjapäätösten perusteella lupaa ei ole syytä myöntää. Vuosikirjapäätökset edustavat KHO:n linjausta esillä olevasta asiasta ja ovat sellaisina ennakkoratkaisujen kaltaisia.

KHO linjaa, että koska lämpökaivoista voi aiheutua pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, niille ei tule antaa lupaa pohjavesialueilla.

Kartta Suomen tärkeistä pohjavesialueista, joiden tuntumaan maalämpökaivoa ei yleensä saa rakentaa.

Samaan aikaan ely-keskusten käytössä on ollut ympäristöministeriön teettämä lämpökaivo-opas, joka ei kategorisesti kiellä lämpökaivojen rakentamista pohjavesialueella.

Siten KHO:n linja on eri kuin lämpökaivo-oppaassa esitetty näkemys. Ely-keskuksissa ristiriidasta on ollut puhetta ja ympäristöministeriöltä on kaivattu ohjausta.

Viime vuoden joulukuussa ministeriöltä lähtikin ely-keskuksiin ohjauskirje, jossa se muistuttaa KHO:n vuosina 2015 ja 2019 tekemistä päätöksistä ja huomauttaa, että vuodelta 2013 peräisin oleva lämpökaivo-opas ei huomioi näitä päätöksiä.

Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä kertoo Taloussanomille, että aiemmin ajateltiin lämpökaivojen olevan myrkyttömiä ja että niistä ei pitäisi tulla ongelmia pohjavesialueillakaan. Nyttemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että nesteitä on päässyt liikkumaan odottamattomasti.

– Tulkitsen KHO:n päätöksiä niin, että koska pohjavesialueella voi aina aiheutua vaaraa, lupaa ei voida myöntää, Martinkauppi sanoo.

Eniten pohjavesialueita on Lapissa, missä on kolmannes Suomen pohjavesialueista. Vastaavasti vähiten pohjavesialueita on Ahvenanmaalla sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa.