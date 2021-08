Rokotevalmistajien odotetaan keräävän miljardivoitot tehosterokotuksista

Suuret lääkeyhtiöt voivat saada tulevista koronatehosterokotuksista pidempiaikaisen tulonlähteen.

Rokotevalmistajien odotetaan saavan miljardien dollarien tulot tehosterokotteiden myynnistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sen mukaan hyötyjiä ovat ainakin Pfizer, Moderna ja Biontech. Niille avautuisi jatkorokotuksista flunssarokotuksia vastaava pitkäaikainen markkina.

Yhtiöt ovat viime aikoina korostaneet tehosterokotusten merkitystä, jotta rokotesuoja säilyy ja rokotteen teho pysyy voimassa.

Useat maat ovat jo kertoneet aikovansa tarjota ikääntyvälle väestölle lisärokotuksia helposti tarttuvan deltavariantin levitessä.

Saksa ja Ranska tarjoavat koronarokotteen ylimääräistä tehosteannosta iäkkäille ja muille riskiryhmiin kuuluville ensi kuusta alkaen.

Myös Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA ilmoittaa suosittelevansa kolmatta rokotusta erityisriskiryhmille.

Asiasta on käyty keskustelua myös Suomessa, missä on jo hankittu tätä varten rokoteannoksia. Toistaiseksi rokotuksissa on keskitytty kuitenkin ensimmäisen ja toisen kierroksen läpiviemiseen.

On myös epävarmaa, keille lisärokotukset olisivat tarpeen.