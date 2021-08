Norwegian aikoo lentää Suomesta yli 20 kohteeseen ensi kesänä

Talouskriisistä toipuva lentoyhtiö uskoo, että ensi vuonna matkustusrajoitukset alkavat jo hellittää. Yhtiö aloitti lennot Suomesta kesäkuun lopulla.

Halpalentoyhtiö Norwegian on julkistanut suunnitelmansa ensi kesän lennoista. Niiden mukaan yhtiö lentää Suomesta ja Suomessa 26 eri reittiä.

Pohjoismaista Norwegian lentää ensi kesänä 259 reitillä.

– Olemme viime kuukausina huomanneet kasvua asiakkaiden kysynnässä ja odotamme voivamme kuljettaa heitä suosituimpiin pohjoismaisiin kohteisiin, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Geir Karlsen tiedotteessa.

Ensi kesänä Helsingistä lennetään suunnitelmien mukaan esimerkiksi Ateenaan, Barcelonaan, Lontooseen ja Nizzaan. Kotimaassa pääsee Helsingistä Ouluun ja Rovaniemelle.

Norwegian ilmoitti toukokuun lopulla irtautuneensa yrityssaneerauksesta, johon se hakeutui viime vuoden lopulla.

Syynä saneeraukseen olivat yhtiön suuret velat, joista se ei kyennyt enää selviytymään koronapandemian keskellä. Velkojat ovat vaihtaneet saataviaan yhtiön osakkeisiin.

Norwegian arvioi nyt, että lisääntyvien rokotusten myötä riski uusista matkustusrajoituksista ensi vuonna on selvästi vähentynyt.

Yhtiö ilmoitti kesäkuussa, että edellinen toimitusjohtaja Jacob Schramm saa lähtöpassit ja hänen tilalleen nousee talousjohtajana toiminut Geir Karlsen.

Hänen mukaansa Norwegian on nyt saneerauksen jälkeen paremmassa kunnossa.

– Meillä on joustavuutta koneidemme käytössä ja järjestelyn jälkeen velkaantuneisuutemme on alentunut, laivastoa sekä organisaatiota on sopeutettu ja olemme saaneet uutta pääomaa. Aika on ollut kovaa, mutta tuloksena olemme vahvempia kuin ennen pandemiaa.