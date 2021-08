Viroon tulee 6 uutta Prismaa – selvä ero Suomen Prismoihin

Viron Prisma-ketju poikkeaa Suomen ketjusta, sillä siihen kuuluu myös pienempiä eli supermarket-kokoisia kauppoja.

S-ryhmä avaa ensi vuoden syksyyn mennessä Virossa kuusi uutta Prismaa. Tähän asti S-ryhmällä on ollut Virossa yhdeksän Prismaa, jotka sijaitsevat Tallinnan, Tarton ja Narvan alueilla.

Ensi viikolla uusi Prisma aukeaa Tallinnan itäiseen Linnamäkeen, S-ryhmä kertoo tiedotteessaan. Kuun vaihteessa uusi Prisma tulee vielä kaupungin länsipuolelle Tiskreen.

Ensi vuoden puolella oman Prisman saavat vielä Rapla keväällä sekä Saue, Tallinnan Harku ja Maardu syksyllä.

Erona Suomeen Virossa Prisma-verkostoon kuuluu hypermarketien lisäksi myös supermarket-kokoisia kauppoja, joiden tarjonta painottuu ruokaan. Nyt avattavat kuusi myymälää kuuluvat tähän kokoluokkaan.

S-ryhmän mukaan Prisma on Viron ainoa hypermarket, jossa saman katon alta löytyvät elintarvikkeet ja käyttötavarat.

– Suomalaiset ovat tottuneet Prisman valikoimiin, mutta tämä on Virossa monille vielä uutta. Hypermarketeiden laaja käyttötavaravalikoima on meille selkeä kilpailuetu, ja sen myynti on tänä vuonna ylittänyt myös meidän omat myyntiennusteemme, S-ryhmän kansainvälisen vähittäiskaupan johtaja Ilkka Alarotu sanoo tiedotteessa.

Viron Prismat eroavat suomalaisista myös siinä, että Virossa kauppoihin on tulossa tiedotteen mukaan ”sommelier-tason” viinejä, jotka ryhmitellään tarjoiluehdotuksiksi eri ruokatyyppien mukaan.