Biohitiltä tulosparannus – osake selvässä nousussa

Alkuvuonna Biohitin tulos ja kannattavuus olivat kasvussa, mikä on saanut sijoittajat ostamaan osaketta. Yhtiön elpymisen odotetaan jatkuvan.

Bioteknologiayhtiö Biohit kertoi tänään kannattavuutensa parantuneen selvästi vuoden alkupuoliskolla. Myös liikevaihto paisui reippaasti.

Liiketappio supistui viime vuoden tammi–kesäkuun 2,0 miljoonasta eurosta 1,2 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi samaan aikaan 36 prosenttia 4,0 miljoonaan euroon.

Biohit odottaa koko vuoden liikevaihtonsa kasvavan merkittävästi viime vuoden 7,1 miljoonasta eurosta.

Tulosparannusta on tervehditty Helsingin pörssissä rivakalla kurssinousulla. Biohitin B-osake oli iltapäivällä noin kello 13:n aikaan 6,8 prosentin nousussa 2,37 eurossa. Korkeimmillaan osake oli käynyt 2,54 eurossa.

Biohitin mukaan sen liiketoiminta jatkoi hidasta elpymistään vuoden alkupuoliskolla kaikilla markkinoilla.

– Covid-19 -pandemia on aiheuttanut merkittäviä haasteita liiketoiminnallemme, mutta olemme luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Myyntimme kehittyi vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivisesti ja teemme jatkuvasti töitä kustannusrakenteemme tehostamiseksi, sanoo toimitusjohtajan sijainen Osmo Suovaniemi tiedotteessa.

Yhtiössä on ollut viime aikoina ristivetoa. Biohitin perustaja, professori Suovaniemi siirtyi väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, kun yhtiön hallitus erotti toukokuussa pitkäaikaisen toimitusjohtajan Semi Korpelan.

Heinäkuussa uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Päivi Siltala, joka aloittaa tehtävässään syyskuun alussa. Hän tulee amerikkalaiselta Johnson & Johnsonilta.

Biohit ilmoitti toukokuussa hakevansa välimiesmenettelyä GastroPanel-testituotteita valmistavaa ja jakelevaa kiinalaista kumppania Biohit Healthcarea vastaan. Taustalla ovat lisenssisopimukseen liittyvät erimielisyydet. Biohitin mukaan kiinalaisyhtiö ei ollut suorittanut sille jakelu- ja lisenssisopimusten mukaisia rojalteja.

Yhtiön mukaan keskusteluyhteys on näkemyseroista huolimatta edelleen säilynyt.

– Meneillään olevien neuvottelujen tavoitteena on ilman oikeudenkäyntiä jatkaa sopimuksen noudattamista ja yhteistyötä GastroPanel-tuotteiden myötä syntyneen ja voimakkaasti kasvaneen kumppanimme kanssa Kiinassa, Suovaniemi sanoo.

Kiistan tekee erikoiseksi se, että kiinalaisyhtiö on osakkeiden määrällä mitattuna myös Biohitin suurin osakkeenomistaja. Sen toimitusjohtaja Liu Feng on myös Biohitin hallituksen jäsen. Äänivallan enemmistö on kuitenkin Suovaniemellä.