Hartwall maksaa löytäjälle tonnin vanhimmista lasipulloistaan – ”Nyt kannattaa kaivella mökin kätköt”

Juomayhtiö Hartwall haluaa selvittää, kuinka vanhoja ruskeita lasipulloja Suomesta löytyy. Kolmesta vanhimmasta panimon pullosta pulitetaan tuhannen euron löytöpalkkio.

Panimoyhtiö Hartwall käyttää edelleen ruskeita 0,33 litran lasipulloja, jotka pestään ja otetaan uudestaan käyttöön.

Keskimäärin käyttökertoja kertyy 33 ja ne saattavat ajoittua jopa eri vuosikymmenille. Pullon suunnitteli Väinö Paasonen vuonna 1953. Sitä päivitettiin hieman 1980-luvulla.

Myös muotoilija Tapio Wirkkala piirsi olutpullon 1960-luvun puolivälissä, mutta se oli vihreä ja oli tarkoitettu vientimarkkinoille.

– Perinteinen ruskea lasipullo on monelle tuttu, mutta harva tietää, kuinka poikkeuksellinen pakkaus se on. Se otettiin käyttöön jo 50-luvulla ja pullomalli on meillä yhä käytössä, sanoo Hartwallin yritysvastuujohtaja Hanna Sivenius tiedotteessa.

Hartwallin klassikkopullo pestään ja uudelleen täytetään käytön jälkeen, eikä murskata kuten muut lasipullot. Väino Paasonen suunnitteli pullon vuonna 1953.

Nyt yritys haluaa löytää vanhimmat ruskeat pullonsa.

– Maksamme kolmesta vanhimmasta kestopullosta tuhannen euron löytöpalkkion. Nyt kannattaa kaivella mökin kätköt ja muut, joissa vanhoja pulloja voi lymytä. Vanhimmat pullot pääsevät kunniapaikalle omassa vierailukeskuksessamme Lahdessa.

Pullon valmistusvuoden näkee pulloon lyödystä leimasta. Sen kaksi viimeistä numeroa kertovat pullon valmistusvuoden.