Baari julisti porttikiellon Marinille, Kiurulle ja muille koronakasvoille – "Ei tuommoista voi tietenkään määrätä”

Kansa tuntee ”porttikiellon”, mutta laki ei, MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi sanoo.

Tiistaina kerrottiin, että helsinkiläisbaarin yrittäjät ovat asettaneet pitkiä porttikieltoja nimeämilleen koronarajoitusten kanssa tekemisissä olleille ministereille ja virkamiehille.

Joukossa olivat muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sekä osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lue lisää: Nyt tuli vastaus korona­rajoituksille – heille kaikille baari antoi portti­kiellot ”poliittisesta kiusaamisesta”: Krista Kiuru 12 vuotta, Sanna Marin 9 vuotta...

– Tämähän on julkisuustemppu. Eihän tuommoisia tietenkään voi määrätä, Matkailu - ja ravitsemuspalvelut ry:n (MaRa) varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi sanoo Taloussanomille.

Laissa majoitus- ja ravitsemistoimesta puhutaan ravitsemusliikkeen oikeudesta valita asiakkaansa.

Tämä liittyy toimialan erityispiirteisiin, jotka käytännössä näkyvät niin, että ravintola tai yökerho voi evätä sisäänpääsyn vaikkapa sortseissa ja sandaaleissa tai että yökerho voi asettaa anniskelun 18 vuoden alaikärajaa korkeamman ikärajan.

Aittoniemi kertoo, että pukeutumiskoodia on yhdenvertaisuuslautakunnassakin käsitelty. Siellä on lausuttu, että kun pukeutumissääntö on etukäteen määrätty, tiedossa ja puolueeton, sellainenkin voi olla.

Porttikieltoa laki tunne, mutta kansa tuntee. Ja yleensä myös sitä noudattaa.

– Suomessa yleensä riittää, kun ongelmaihmiselle sanoo, että nyt et vähään aikaan tule. Tavallinen kansalainen yleensä uskoo, että porttikielto on olemassa.

Asiakas voidaan ohjata ulos baarista yksittäisen järjestyshäiriön vuoksi. Jo sisäänpääsy voidaan puolestaan evätä, jos on syytä epäillä, ettei asiakas osaa käyttäytyä. Tällöin pitää olla aiemman käytöksen perusteella näyttöä jatkuvista järjestyshäiriöistä tai henkilökunnan uhkaamisesta.

Nykyään ongelmatapauksissa on mahdollista hakea myös lähestymiskieltoa, joka on tuomioistuimen määräämä, virallinen ja määräaikainen toimi.

Syyksi ”pakotteiksi” kutsumiinsa ministerien ja virkamiesten porttikieltoihin yrittäjät sanovat ”poliittisen kiusaamisen” jota pääministeri ja muut ”koronakontrollerit” ovat ravintoloihin kohdistuneilla koronarajoitteilla harjoittaneet.

Voitaisiinko tässä tulkita niin, että porttikielto olisi perusteltua ministerien ja virkamiesten aiempi käytös huomioiden?

– Juridisena kommenttina totean, että en pidä tätä mahdollisena. Juristina totean, että jos jäsenyritys tällaista asiaa kysyisi, sanoisin, että älä tee niin, Aittoniemi sanoo.