Miltä näyttää loppuvuosi markkinoilla? ”Kaikki osakeindeksit näyttävät historiaansa nähden kalliilta”

Maailmantalouden kasvuvauhti on kiihtynyt ja yritysten tuloskehitys on ollut vahvaa. Loppuvuoden teema osakemarkkinoilla onkin, jatkuuko vahva tuloskasvu.

Kaupankäyntiä New Yorkin pörssissä.

Talouksien avautuessa koronasulkujen jälkeen ja rokotuskattavuuden kasvaessa taloudellinen toimeliaisuus on virkistynyt.

Käynnissä oleva toisen vuosineljänneksen tuloskausi on ollut erittäin vahva, ja analyytikot ovat nostaneet tulosennusteitaan.

– Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset yritykset ovat edelleen keskimäärin onnistuneet ylittämään analyytikoiden koronan jäljiltä laskemat tulosennusteet, työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula sanoi yhtiön puolivuotiskatsauksen julkistustilaisuudessa tänään.

Samalla osakkeiden kurssit ovat jatkaneet nousuaan herättäen keskustelua niiden arvostustasosta. Yhdysvalloissa osakkeiden kurssit ovat alkuvuonna nousseet viidenneksen ja Euroopassakin melkein saman verran.

– Kaikki osakeindeksit näyttävät historiaansa nähden kalliilta, vaikkakin painetta on viime aikoina hieman poistanut hyvä tuloskehitys.

– Tulosennusteita on nostettu eli tuloskasvun odotetaan jatkuvan ripeänä. Loppuvuodelle mielenkiintoinen teema on, jatkuuko kehitys näin suotuisana, Mursula sanoi.

Tulosennusteiden mukana myös osinkoennusteita nostettu, ja osinkokeväästä on odotettavissa jälleen hyvä.

– Osingonmaksusuhteeseen ei odoteta muutosta, joten osinkosumman keskimäärin odotetaan nousevan.

Inflaatio on viime aikoina kiihtynyt varsinkin Yhdysvalloissa odotettua enemmän. Sekä Euroopan keskuspankki (EKP) että Yhdysvaltain Fed ovat pitäneet korot alhaalla. Fedin pöytäkirjoista on käynyt ilmi, että siellä on keskusteltu koronnoston tarpeesta.

– Toistaiseksi on annettu vahvasti viestiä, että joka tapauksessa ensin lopetetaan kohtalaisen aggressiiviset arvopaperien osto-ohjelmat, ennen kuin korkoja aletaan nostaa.

– EKP:n puolelta viesti on edelleen hyvin vahvasti elvyttävän puolella. Yhdysvalloissa rahapolitiikan kiristäminen on todennäköisesti lähempänä kuin Euroopassa.

Mursula sanoo, että inflaation kiihtyminen on keskeinen kysymys ensi vuoteen edettäessä. Pysyykö vauhti yllä vai jääkö kiihtyminen tilapäiseksi ilmiöksi.

Osakemarkkinoiden vahva kehitys kohensi eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitussalkun tuottoa, joka oli tammi-kesäkuussa 8,9 prosenttia eli 4,7 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan salkun tuotto oli kaksi prosenttia tappiollinen.

Sijoitustoiminnan hyvän tuoton myötä Ilmarisen tammi–kesäkuun kokonaistulos nousi 2,6 miljardiin euroon, kun se viime vuonna oli 1,1 miljardia euroa tappiollinen.

– Sijoitusmarkkinoiden vire on ollut alkuvuonna vahva. Globaalin talouden voimakas elpyminen koronaviruksen aiheuttamasta taantumasta, yritysten vahva tuloskehitys sekä mittavat finanssi- ja rahapoliittiset elvytystoimet ovat tukeneet osakemarkkinoiden hyvää kehitystä, sanoo toimitusjohtaja Jouko Pölönen tiedotteessa.

Ilmarisen vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja sijoitusvarallisuuden määrä 57,5 miljardiin euroon.

Pölösen mukaan parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 16,9 prosenttia.