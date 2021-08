Suomen palkkataso oli New Yorkista tulleelle pettymys.

Suomeen suurin odotuksin muuttanut huippuosaaja Deborah Berebichez jättää yllättäen Suomen ja kansainvälisille huippukyvyille räätälöidyn erikoisohjelman.

Meksikolaissyntyinen Deborah Berebichez oli yksi harvoista valituista, jonka piti osallistua teknologiaosaajille tarkoitettuun 90 Day Finn -ohjelmaan.

Ohjelmassa eri alojen huiput viettävät Helsingissä kolme kuukautta. Tarkoitus on verkostoitua, löytää uusia ideoita liiketoimintaa ja solmia suhteita.

Ohjelma käynnistyi viime viikon torstaina.

Maanantaina Berebichez julkaisi Twitter-viestin, jossa hän kertoo jättävänsä ohjelman.

– Tänään perheeni ja minä päätimme jättää 90 Day Finn -ohjelman. Meillä oli järkyttävän vaikea kokemus sen kanssa. Joskus elämässä täytyy seisoa sen puolesta mikä on oikein.

Berebichez toivottaa muille osanottajille menestystä.

90 Day Finn -ohjelmasta vastaavan Helsinki Business Hubin johtaja Johanna Huurre kertoo, että hän sai tiedon Berebichezin vetäytymisestä viikonlopun aikana.

Huurre ei tiedä tarkempaa syytä keskeyttämiselle.

– He tekivät päätöksen ja se on tietenkin heidän oma päätöksensä. Me kunnioitamme sitä.

Berebichez saapui fyysikkomiehensä ja kahden lapsensa kanssa Suomeen toukokuussa.

Ylen haastattelussa heinäkuun alussa Berebichez kertoo suunnitelleensa miehensä kanssa, että he voisivat työskennellä Suomessa muutaman vuoden.

Berebichezin lähdön jälkeen kurssilla on 13 osallistujaa. Perheenjäsenet mukaan lukien osallistujia on 25.

Huurre kertoo, että mukana on sijoittajia, yrittäjiä ja eri tavalla verkostoituneita ihmisiä.

Monet hakijoista haluavat nähdä, miten suomalainen työelämä toimii.

– Varmasti tulee yllätyksiä seuraavan kolmen kuukauden aikana. Ihmisten, jotka ovat tottuneet tekemään todella paljon töitä, ei ole ihan helppoa hypätä suomalaiseen työelämään ja siihen, että on vapaa-aikaa. Työ ei ole kaikki kaikessa.

Osallistujat maksavat itse matkat ja asumisen Suomessa. Helsinki Business Hub tarjoaa ohjelman ja asettautumispalvelun. Osallistujien apuna on asiantuntija, joka on hakenut asuntoja ja kartoittanut koulu- ja päiväkotipaikkoja.

Osa huippuosaajista viettää Suomessa kolme kuukautta, osa aikoo viipyä pitempään.

Alun perin 90 Day Finn -ohjelma oli tarkoitus käynnistää maaliskuussa. Korona sotki suunnitelmia ja ohjelma pääsi alkamaan elokuun alussa.

Muutama osanottaja joutui perumaan Suomeen tulonsa kurssin lykkääntymisen takia.

Deborah Berebichez kuvattuna New Yorkissa 2015.

Berebichez kertoo Ylen haastattelussa, miten hänen elämänsä New Yorkissa pyöri työn ympärillä.

Hän oli saavuttanut unelmansa. Hänellä oli fysiikan tohtorin tutkinto Standfordin yliopistosta, työ johtavana datatieteilijänä New Yorkissa ja tiedeohjelman juontamista Discovery Channel tv-kanavalla.

Hän kaipasi elämää, jossa voi viettää enemmän aikaa perheen kanssa.

Berebichez irtisanoi itsensä työstä, perhe luopui vuokra-asunnosta ja lasten hoitopaikoista.

Alku Suomessa näytti lupaavalta. Berebichez sai työtarjouksen suomalaisesta yrityksestä.

Berebichez kertoo, että totuus iski vasten kasvoja. Palkkataso on Suomessa paljon huonompi kuin hän osasi odottaa.

– Ajattelimme, että täällä ansaitsisi ehkä puolet siitä, mitä palkat New Yorkissa ovat. Emme osanneet ajatella, että palkkataso olisi vain viidenneksen, Berebichez sanoo Ylen haastattelussa.